Installez-vous, c'est l'heure des fails!

A peine le show de la mi-temps commencé que la question est déjà sur toutes les lèvres. Que diable faisait Kendrick Lamar avec un jean patte d'éléphant?

Inutile de vous le rappeler, Kendrick Lamar a été à la hauteur de ce qu'on attend d'une mi-temps de Super Bowl. Et oui, le rappeur a bel et bien performé Not Like Us, pour lequel il a gagné cinq Grammys et dans lequel il s'en prend, sans aucune gêne, à son ennemi Drake.