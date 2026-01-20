3 ... 2 ... 1 ... Fails! Image: reddit/instagram/watson

21 images et GIFs amusants pour lutter contre le cafard hivernal

Quoi de mieux que de rire de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Déjà mardi ? C'est possible?

Ben oui, et on est donc loin du week-end. Même en cette semaine maussade de janvier, Internet nous a offert une multitude de contenus amusants.

C'est partiiiiiiiii!

MAINTENANT on est tous réveillés.

Un peu d'élan pour vous lancer dans cette semaine...

AMBIANCE!

Mais soyons honnêtes, nous préférerions tous être au lit en ce moment.

Le fail le plus mignon de la semaine.

Un moment traumatisant pour tout enfant...

Avec des amis comme ceux-là, qui a besoin d'ennemis?

Très bonne astuce <3

Voici quelques photos supplémentaires...

Faites attention, d'accord? C'est glissant dehors à nouveau!

Doggo va bien, promis.

Sonic? Ça va?

«La télévision dans ma chambre d'hôtel à Madrid»

Vous êtes un Fail si vous voyez (aussi) des choses qui n'existent pas:

(Chill. C'est juste un oreiller de voyage!)

Dans la catégorie «Escaliers de l'enfer»:

Quand vous attendez que l'univers vous indique la voie à suivre.

Même les enfants regardent les Fails du mardi!

Voilà une super nouvelle catégorie! «L'échec de l'IA de la semaine»:

Nous avons demandé à ChatGPT de générer une famille pour nous.

Haha. Ha. Terrible.

Okidoki.

S'il vous plaît, ne jetez pas le chien.

Si jamais vous vous sentez superflu dans ce monde, souvenez-vous: vous n'êtes pas ce signe.

Escaliers

Hop-hop!

L'été nous manque.

Et... (je ferme juste la porte du garage)...

... CiaaoooOOOOOoooooo!!!

Nous ne rions pas des bébés. Promis.

Bonus-Win

Est-ce une astuce de vie? Et est-ce légal?