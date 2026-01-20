brouillard-4°
Divertissement
Fails

21 images et GIFs amusants pour lutter contre le cafard hivernal

3 ... 2 ... 1 ... Fails!Image: reddit/instagram/watson

Quoi de mieux que de rire de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!
20.01.2026, 05:3120.01.2026, 05:31
Madeleine Sigrist
Déjà mardi ? C'est possible?

Ben oui, et on est donc loin du week-end. Même en cette semaine maussade de janvier, Internet nous a offert une multitude de contenus amusants.

C'est partiiiiiiiii!

MAINTENANT on est tous réveillés.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Un peu d'élan pour vous lancer dans cette semaine...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

AMBIANCE!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Mais soyons honnêtes, nous préférerions tous être au lit en ce moment.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Le fail le plus mignon de la semaine.

Un moment traumatisant pour tout enfant...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Avec des amis comme ceux-là, qui a besoin d'ennemis?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Très bonne astuce <3

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Voici quelques photos supplémentaires...

Faites attention, d'accord? C'est glissant dehors à nouveau!

Die lustigsten Fails der Woche: Hund
Image: reddit

Doggo va bien, promis.

Sonic? Ça va?

Die lustigsten Fails der Woche: Sonic sieht aus wie Toad
Image: instagram
Bruno Mars lâche une petite bombe

«La télévision dans ma chambre d'hôtel à Madrid»

Die lustigsten Fails der Woche: Fernseher in Madrid
quelle: reddit

Vous êtes un Fail si vous voyez (aussi) des choses qui n'existent pas:

Die lustigsten Fails der Woche
Image: reddit
Image
Image

(Chill. C'est juste un oreiller de voyage!)

Dans la catégorie «Escaliers de l'enfer»:

Die lustigsten fails der Woche
Image: reddit

Quand vous attendez que l'univers vous indique la voie à suivre.

Die lustigsten Fails der Woche
Image: reddit

Même les enfants regardent les Fails du mardi!

Die lustigsten Fails der Woche
Image: reddit
7 mythes sur le sexe à fourguer aux oubliettes

Voilà une super nouvelle catégorie! «L'échec de l'IA de la semaine»:

Die lustigsten Fails der Woche: Ki Fail
Image: instagram

Nous avons demandé à ChatGPT de générer une famille pour nous.

Surprise

Haha. Ha. Terrible.

Okidoki.

Fails der Woche: Übersetzungsfehler Japanisch Englisch
Image: reddit

S'il vous plaît, ne jetez pas le chien.

Si jamais vous vous sentez superflu dans ce monde, souvenez-vous: vous n'êtes pas ce signe.

Die lustigsten Fails der Woche: Schild für Treppen
Image: reddit

Escaliers

Hop-hop!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

L'été nous manque.

GIF animéJouer au GIF
gif: Instagram

Et... (je ferme juste la porte du garage)...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

... CiaaoooOOOOOoooooo!!!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Nous ne rions pas des bébés. Promis.

Bonus-Win

Est-ce une astuce de vie? Et est-ce légal?

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit
«C'est tout pour aujourd'huiiiii! A bientôt, c'te équipe!!»
<3
