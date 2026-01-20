21 images et GIFs amusants pour lutter contre le cafard hivernal
Quoi de mieux que de rire de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!
Déjà mardi ? C'est possible?
Ben oui, et on est donc loin du week-end. Même en cette semaine maussade de janvier, Internet nous a offert une multitude de contenus amusants.
C'est partiiiiiiiii!
MAINTENANT on est tous réveillés.
Un peu d'élan pour vous lancer dans cette semaine...
AMBIANCE!
Mais soyons honnêtes, nous préférerions tous être au lit en ce moment.
Le fail le plus mignon de la semaine.
Un moment traumatisant pour tout enfant...
Avec des amis comme ceux-là, qui a besoin d'ennemis?
Très bonne astuce <3
Voici quelques photos supplémentaires...
Faites attention, d'accord? C'est glissant dehors à nouveau!
Doggo va bien, promis.
Sonic? Ça va?
«La télévision dans ma chambre d'hôtel à Madrid»
Vous êtes un Fail si vous voyez (aussi) des choses qui n'existent pas:
(Chill. C'est juste un oreiller de voyage!)
Dans la catégorie «Escaliers de l'enfer»:
Quand vous attendez que l'univers vous indique la voie à suivre.
Même les enfants regardent les Fails du mardi!
Voilà une super nouvelle catégorie! «L'échec de l'IA de la semaine»:
Nous avons demandé à ChatGPT de générer une famille pour nous.
Haha. Ha. Terrible.
Okidoki.
S'il vous plaît, ne jetez pas le chien.
Si jamais vous vous sentez superflu dans ce monde, souvenez-vous: vous n'êtes pas ce signe.
Escaliers
Hop-hop!
L'été nous manque.
Et... (je ferme juste la porte du garage)...
... CiaaoooOOOOOoooooo!!!
Nous ne rions pas des bébés. Promis.
Bonus-Win
Est-ce une astuce de vie? Et est-ce légal?
«C'est tout pour aujourd'huiiiii! A bientôt, c'te équipe!!»
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Harry Styles a surpris tout le monde
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
de Marc Marti
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux