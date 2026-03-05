Stéphane Rotenberg lance la 22e saison de Pékin Express au cœur des montagnes du Népal, sous le signe du «Royaume des dragons».

Pékin Express est de retour: cette nouvelle règle va tout bouleverser

A peine Koh-Lanta lancé sur TF1, qu'il est déjà temps de (re)boucler son sac à dos. Ce jeudi soir, M6 donne le coup d'envoi de la 22e saison de Pékin Express. Au programme: le «Royaume des dragons», des binômes électriques et, surtout, un retour à l'âge de pierre technologique. On vous résume ce qui vous attend.

Plus de «Divertissement»

Pour cette édition 2026, Stéphane Rotenberg emmène ses candidats sur une route inédite et spectaculaire. Le top départ sera donné au Népal, avant de plonger dans le Yunnan, une province chinoise aussi mystique que préservée. La course s'achèvera dans la moiteur et la fureur de Bangkok, en Thaïlande.

Un voyage total qui promet des images à couper le souffle.

La fin du «tout confort» numérique

C'est la grande nouveauté de l'année: la déconnexion forcée. Finis les smartphones et les traducteurs instantanés. Les candidats devront se débrouiller avec:

Une simple carte papier (bonne chance pour la plier sous la pluie).

L'interdiction formelle pour les locaux d'utiliser leur GPS pour les guider. Hééé non, les candidats n'ont plus le droit de demander aux locaux d'utiliser leur téléphone pour les piloter. Une galère sans nom au menu!

Leur propre langage des signes pour trouver un lit. Les outils de traduction automatique sont envoyés au placard. Les candidats devront retrouver les joies du mime et des quiproquos pour dénicher un toit.

L'objectif? Retrouver l'authenticité des débuts, les quiproquos savoureux et les vraies rencontres.

Un nouveau bonus

Un nouveau bonus de 30 minutes va créer des tensions. Cet «extra-time» peut être volé par n'importe quel autre binôme sur la route. La paranoïa est offerte avec le sac à dos.

Le duel final change de visage

Attention, la mécanique change! Ce n'est plus le dernier du classement qui choisit sa victime pour le duel final. Désormais, ce sont les deux derniers binômes qui s'affrontent systématiquement. Une règle plus juste, mais plus cruelle: si vous finissez dans le peloton de tête, vous êtes désormais à l'abri, sans craindre d'être «appelé» en duel par surprise.

10 binômes de choc

Côté casting, il y a du lourd:

Florent et Brigitte : Le couple avec 26 ans d'écart. Petit twist: c'est Brigitte (62 ans) la grande sportive du duo, tandis que Florent (36 ans) est beaucoup moins aventurier.

: Le couple avec 26 ans d'écart. Petit twist: c'est Brigitte (62 ans) la grande sportive du duo, tandis que Florent (36 ans) est beaucoup moins aventurier. Bruno et Cécilia : Les collègues banquiers. Ils se sont rencontrés lors d'une activité pour célibataires organisée par leur boîte. L'alchimie sera-t-elle au rendez-vous?

: Les collègues banquiers. Ils se sont rencontrés lors d'une activité pour célibataires organisée par leur boîte. L'alchimie sera-t-elle au rendez-vous? Thelma et Claire : Les amies d'enfance, originaires de Belgique. L'une est policière, l'autre bosse dans une friterie. Les clowns de la saison, prêtes à tout pour faire rire le «Royaume des dragons».

: Les amies d'enfance, originaires de Belgique. L'une est policière, l'autre bosse dans une friterie. Les clowns de la saison, prêtes à tout pour faire rire le «Royaume des dragons». Amélia et Elisabeth : La maraîchère et la poissonnière. Amélia quitte la France pour la première fois. Leur arme secrète? Leur bagout de commerçantes pour amadouer les chauffeurs.

: La maraîchère et la poissonnière. Amélia quitte la France pour la première fois. Leur arme secrète? Leur bagout de commerçantes pour amadouer les chauffeurs. Jade et Joey : Les jumelles foraines. Elles tiennent un stand de confiserie et s'habillent toujours à l'identique. Attention, elles ont un caractère volcanique!

: Les jumelles foraines. Elles tiennent un stand de confiserie et s'habillent toujours à l'identique. Attention, elles ont un caractère volcanique! Sébastien et Julien : Les frères, dont le lien est à reconstruire. Ils ne se parlaient plus depuis 5 ans suite au coming-out de Julien. L'aventure permettra de se retrouver.

: Les frères, dont le lien est à reconstruire. Ils ne se parlaient plus depuis 5 ans suite au coming-out de Julien. L'aventure permettra de se retrouver. Laurent et Frédéric : Les inséparables. Amis depuis 40 ans, Laurent a soutenu Frédéric dans sa perte de poids (50 kg!) après un divorce. Un duo soudé comme jamais.

: Les inséparables. Amis depuis 40 ans, Laurent a soutenu Frédéric dans sa perte de poids (50 kg!) après un divorce. Un duo soudé comme jamais. Héléna et Anthony : Le couple fusionnel. Ils se disputent souvent, mais s'aiment passionnément. En jeu: une demande en mariage si le chèque est au bout.

: Le couple fusionnel. Ils se disputent souvent, mais s'aiment passionnément. En jeu: une demande en mariage si le chèque est au bout. Anthony et Anna : Le père et la fille. Lui a été très absent pour le travail, elle a 18 ans et un caractère bien trempé. Retrouvailles sous haute tension.

: Le père et la fille. Lui a été très absent pour le travail, elle a 18 ans et un caractère bien trempé. Retrouvailles sous haute tension. Pascal et Fafa: Le binôme d'inconnus. Pascal (63 ans), l'Auvergnat amoureux de la nature, doit faire équipe avec Fafa (51 ans), une prof de sport ultra-dynamique. Contraste garanti.

Quelques binômes en images:

Florent et Brigitte. image: m6

Bruno et Cécilia. image: m6

Thelma et Claire. image: m6

Jade et Joey. image: m6

Vous vous souvenez?

Un agenda à ne pas louper

Notez bien: si le coup d'envoi est ce jeudi soir à 21h10 sur M6, l'émission bascule au vendredi soir dès la semaine prochaine. La guerre contre Danse avec les stars est officiellement déclarée.

(jod)

On était à la finale de la Star Academy et on vous raconte Vidéo: watson