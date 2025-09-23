faible pluie11°
Divertissement
Fails

Les fails de la semaine, c'est par ici

Die lustigsten Fails der Woche: Lustiger Teaser
Image: reddit/instagram/watson

Oyé, oyé! C'est l'heure des fails 😆 !

Des images amusantes, des GIFs animés qui font sourire: chaque semaine, nous compilons le meilleur du pire des «Internets».
23.09.2025, 05:3323.09.2025, 05:33
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

L’automne est là, les jours raccourcissent et la dépression saisonnière n’est plus qu’à quelques semaines de nous envahir. Mais que nenni ! Ne nous laissons pas abattre : il est temps de nous renforcer avec une thérapie par le sourire.

C'est parti, «failons», mes bons!

Une bonne journée commence toujours par le petit-déjeuner.

GIF animéJouer au GIF
«Un tamia a volé le goûter de mon copain»gif: instagram

N'oubliez pas de faire contrôler vos champignons par un spécialiste.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Comment ça va? Comme un lundi?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Quand c'est pas ton mariage mais qu'on ruine ton moment.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram
C'est ce qui s'appelle: «se prendre un vent».

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Probablement l'escalator le plus long du monde.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

La puissance.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Quand tu as commandé ta table sur Temu.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Voici quelques photos supplémentaires...

La contrefaçon de la semaine:

Die lustigsten Fails der Woche: Fälschungen
Image: reddit

(On peut entendre Tom Hanks hurler)

Le goût de l'inconnu.

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

Nous aussi, cher ananas, nous aussi.

Die lustigsten Fails der Woche: Painapple
Image: instagram

Qui est le plus mal à l'aise?

Die lustigsten fails der Woche: Reh in der Dusche
Image: instagram

«Amis de la poésie, bonjour!»

Die lustigsten Fails der Woche: Hemd mit Fudis
Image: instagram
«J'ai installé la serrure, chef!»

Die lustigsten Fails der Woche: Schloss
Image: reddit

Si c'est interdit, c'est parce que quelqu'un a déjà essayé.

Die lustigsten Fails der Woche: Tankstelle fürn Arsch
Image: reddit

Regardez bien...

Die lustigsten Fails der Woche: Arm ab: Optische Täuschung
Image: reddit

...si vous croyiez qu'il manquait quelque chose.

Surprise
Rassurez-vous, c'est un tatouage.

Apparement, ça veut dire «plage».

Die lustigsten Fails der Woche: Deko-Fail CHbea

CHBEA? BCHEA?

Le piège classique de la salle de sport:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Ramasser une frite, oui, mais avec classe.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram
Cute news
Les mères de la semaine, ce sont elles.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Eeeeeeeet...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

...CiaoooOOOoooooooooo!!!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Bonus-Win

Cette performance est réalisée par un professionnel.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram
On vous remet une couche de fails?
La visite de Donald Trump chez Charles III, en images
1 / 25
La visite de Donald Trump chez Charles III, en images

Marine One, transportant le président américain Donald Trump et la première dame Melania Trump, arrive pour atterrir au château de Windsor.
source: getty images europe / wpa pool
partager sur Facebookpartager sur X
Voici Kevin, le mouton qui fait rire les réseaux sociaux
Video: watson
