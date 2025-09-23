Image: reddit/instagram/watson

Oyé, oyé! C'est l'heure des fails 😆 !

Des images amusantes, des GIFs animés qui font sourire: chaque semaine, nous compilons le meilleur du pire des «Internets».

Madeleine Sigrist Suivez-moi

L’automne est là, les jours raccourcissent et la dépression saisonnière n’est plus qu’à quelques semaines de nous envahir. Mais que nenni ! Ne nous laissons pas abattre : il est temps de nous renforcer avec une thérapie par le sourire.



C'est parti, «failons», mes bons!

Une bonne journée commence toujours par le petit-déjeuner.

«Un tamia a volé le goûter de mon copain» gif: instagram

N'oubliez pas de faire contrôler vos champignons par un spécialiste.

Comment ça va? Comme un lundi?

Quand c'est pas ton mariage mais qu'on ruine ton moment.

C'est ce qui s'appelle: «se prendre un vent».

Probablement l'escalator le plus long du monde.

La puissance.

Quand tu as commandé ta table sur Temu.

Voici quelques photos supplémentaires...

La contrefaçon de la semaine:

(On peut entendre Tom Hanks hurler)

Le goût de l'inconnu.

Nous aussi, cher ananas, nous aussi.

Qui est le plus mal à l'aise?

«Amis de la poésie, bonjour!»

«J'ai installé la serrure, chef!»

Si c'est interdit, c'est parce que quelqu'un a déjà essayé.

Regardez bien...

...si vous croyiez qu'il manquait quelque chose.

Rassurez-vous, c'est un tatouage.

Apparement, ça veut dire «plage».

CHBEA? BCHEA?

Le piège classique de la salle de sport:

Ramasser une frite, oui, mais avec classe.

Les mères de la semaine, ce sont elles.

Eeeeeeeet...

...CiaoooOOOoooooooooo!!!

Bonus-Win

Cette performance est réalisée par un professionnel.