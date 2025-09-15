Ces 23 shootings d'animaux ne se sont pas passés comme prévu

Quand il s'agit de les photographier, nos charmants camarades à poils et à plumes peuvent être de vrais éléments perturbateurs. La preuve en image.
15.09.2025, 05:3615.09.2025, 05:36
Cute News, everybodyyyyyyyyyy!
En attendant notre retour de vacances dans la mar, ces animaux curieux, interrompant les photographes, offrent un grand divertissement.
Coucou!
Ça marche comment, ce truc?
C'est l'heure de mon gros plan.
C'est ce qu'on appelle un «incident»...
Ladite photo.
On lui voit presque le fond de l'estomac.Image: x
Reste plus qu'à espérer que le trépied est stable et solide.
L'élan et le photographe se connaissent déjà - d'où le fait que cet animal impressionnant semble si confiant.
Même dans la nature, vous n’êtes jamais à l’abri du vol.
En parlant de vol...
Tant que le bébé éléphant ne projette pas de l'eau sur les caméras...
Il a tout accompli dans la vie.
La saga continue...
Le nettoyant pour lentilles commandé est arrivé.
Les animaux sauvages sont toujours curieux.
Quand votre appareil photo ressemble étrangement... à un poisson.
Mec, ça va pas du tout. Faut recommencer, t'as vu mon pif sur cette photo?
Oh, un autre gros plan. Décidément.
Adorable interruption.
J'aimerais vous présenter notre nouveau stagiaire.
Il est bizarre, cet arbre.
Stop! Plus de photos, s'il vous plaît!
Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi?
Le phoque a parlé: fini de bosser pour aujourd'hui! (Et malheureusement aussi... des Cute News).
A la semaine prochaine, de retour au boulot avec moult photos et de vidéos de poissons!
Et maintenant, à vous de jouer! Partagez vos plus belles photos d'animaux dans les commentaires.
