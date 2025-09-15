assez dégagé16°
DE | FR
burger
Divertissement
Cute news

Ces 23 shootings d'animaux ne se sont pas passés comme prévu

Ces 23 shootings animaliers ne se sont pas passés comme prévu

Quand il s'agit de les photographier, nos charmants camarades à poils et à plumes peuvent être de vrais éléments perturbateurs. La preuve en image.
15.09.2025, 05:3615.09.2025, 05:36
Corina Mühle
Corina Mühle
Plus de «Divertissement»

Cute News, everybodyyyyyyyyyy!

En attendant notre retour de vacances dans la mar, ces animaux curieux, interrompant les photographes, offrent un grand divertissement.

Coucou!

cute news tier pinguin https://imgur.com/me-trying-to-photograph-penguin-ofqdF
Image: imgur

Ça marche comment, ce truc?

cute news tier affe https://x.com/land_las/status/1350913469529403394
Image: x

C'est l'heure de mon gros plan.

cute news tier fuchs https://www.reddit.com/r/aww/comments/z7joz/nat_geo_photographer_getting_shot_blocked_by_an/
Image: reddit

C'est ce qu'on appelle un «incident»...

cute news tier pelikan https://x.com/michaOOO1/status/1350933996134424583
Image: x

Ladite photo.

cute news tier pelikan https://x.com/michaOOO1/status/1350933996134424583
On lui voit presque le fond de l'estomac.Image: x

Reste plus qu'à espérer que le trépied est stable et solide.

cute news tier bär https://www.instagram.com/p/CFHfOdBgvC7/
Image: instagram

L'élan et le photographe se connaissent déjà - d'où le fait que cet animal impressionnant semble si confiant.

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Même dans la nature, vous n’êtes jamais à l’abri du vol.

cute news tier otter https://imgur.com/otter-fighting-me-camera-kL0IXrE
Image: imgur

En parlant de vol...

cute news tier löwe https://www.instagram.com/raddywildlifephotography/reel/DKRT2AlvEof/
Image: instagram

Tant que le bébé éléphant ne projette pas de l'eau sur les caméras...

cute news tier elefant https://x.com/NatalieCash/status/1350926711182004229
Image: x

Il a tout accompli dans la vie.

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

La saga continue...

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit
Comment les baleines pourraient nous aider à parler aux aliens

Le nettoyant pour lentilles commandé est arrivé.

cute news tier eichhörnchen https://www.instagram.com/p/DCEeoUpNuXf/?img_index=3
Image: instagram

Les animaux sauvages sont toujours curieux.

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Quand votre appareil photo ressemble étrangement... à un poisson.

GIF animéJouer au GIF
Image: tiktok

Mec, ça va pas du tout. Faut recommencer, t'as vu mon pif sur cette photo?

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Oh, un autre gros plan. Décidément.

cute news tier murmeltier https://www.facebook.com/CanonEspana/photos/a.297144284949/10151038842109950/
Image: facebook

Adorable interruption.

cute news tier fuchs https://www.instagram.com/p/C-xIceAKGze/
Image: instagram

J'aimerais vous présenter notre nouveau stagiaire.

cute news tier löwe https://www.instagram.com/p/Co6sAhPo_-t/
Image: instagram

Il est bizarre, cet arbre.

cute news tier eule https://www.instagram.com/p/Cm1kWF5MpfW/?img_index=1
Image: instagram

Stop! Plus de photos, s'il vous plaît!

GIF animéJouer au GIF
Image: youtube

Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi?

cute news tier lemuren affen https://x.com/justinfoulkes/status/1350873519408738308/photo/3
Image: x

Le phoque a parlé: fini de bosser pour aujourd'hui! (Et malheureusement aussi... des Cute News).

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

A la semaine prochaine, de retour au boulot avec moult photos et de vidéos de poissons!

Et maintenant, à vous de jouer! Partagez vos plus belles photos d'animaux dans les commentaires.
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Ces 9 lieux souffrent du surtourisme à cause de films ou de séries
Ces 9 lieux souffrent du surtourisme à cause de films ou de séries
C'est le cauchemar des vacanciers
1
C'est le cauchemar des vacanciers
de Sainath Bovay
10 plantes horriblement moches qui vont vous captiver
10 plantes horriblement moches qui vont vous captiver
de Yoann Schott
4 trucs que vous ne savez pas sur ce film culte
4 trucs que vous ne savez pas sur ce film culte
de Jérémie Crausaz
Ils n'auraient jamais dû aller au concert de Coldplay
Ils n'auraient jamais dû aller au concert de Coldplay
de Marie-Adèle Copin
Le sabre de Dark Vador cherche un nouvel apprenti avec beaucoup de fric
1
Le sabre de Dark Vador cherche un nouvel apprenti avec beaucoup de fric
Ce «Frouze» se moque des Romands au Montreux Jazz, mais il commet des erreurs
1
Ce «Frouze» se moque des Romands au Montreux Jazz, mais il commet des erreurs
de Marie-Adèle Copin
Vous ne devinerez jamais à combien ce sac Hermès a été vendu
1
Vous ne devinerez jamais à combien ce sac Hermès a été vendu
de Marie-Adèle Copin
Thèmes
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
1 / 6
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
source: monsters_mc_202_20240205_dsc_3750.nef
partager sur Facebookpartager sur X
C'est quoi «Numéro inconnu», le documentaire Netflix dont tout le monde parle?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Les ados suisses ont un problème d'hygiène inconnu il y a 20 ans
2
Ce randonneur aurait mieux fait de payer 40 francs à la Rega
3
Le fiasco fromager continue chez Migros
Voici les grands gagnants des Emmy Awards
Adolescence a fait une razzia lors de la prestigieuse cérémonie dimanche à Los Angeles. Mais d'autres séries ont su tirer leur épingle du jeu.
Adolescence a fait une véritable razzia dimanche aux Emmy Awards, lors d'une soirée également marquée par le triomphe de The Studio. Adolescence est une série qui explore l'influence des réseaux sociaux et des discours masculinistes sur les jeunes garçons.
L’article