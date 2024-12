Voici comment éviter les empoignades en famille tout en mâchant la dinde. image: watson

5 astuces toxiques pour éviter les engueulades à Noël

Cette liste pourrait sauver votre repas de ce soir, alors mémorisez-la bien.

Selon une étude - et selon nos pires expériences personnelles de réveillon - il est des sujets qu'il vaut mieux éviter pendant les repas de famille en fin d'année. La vérité, c'est qu'il existe bien plus de conversations au potentiel explosif que de débats «safe» qui apporteront une bonne vibe entre l'amuse-bouche et le dessert.

La plateforme française d’apprentissage de langues en ligne Preply a par exemple interrogé 16 000 participants, et est parvenue à ressortir un classement sur les sujets absolument tabous à Noël. Bon, de notre côté, pas besoin d'une étude, on aurait pu établir une liste les yeux fermés.

Les fameux thèmes à esquiver

Il faut évidemment éviter de se lancer dans une harangue politique, premier sujet conspué par les sondés. Puis viennent les histoires de famille, qui sont de véritables nids de guêpes (évitez vreuuument de mentionner les blocages autour de l'héritage des chalets de Gstaad et de Villars, par exemple. Ou de lancer des piques à votre grande sœur sous prétexte qu'elle a toujours été la chouchou de votre père. On dit ça pour votre bien.)

Ensuite, en toute logique, contournez avec délicatesse le sujet de la guerre et des religions, surtout si les convives sont issus de milieux divers. Si vous êtes chanceux, ça peut faire un bon remake du film Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu, mais ça peut aussi finir en tranchées dans la bûche de belle-maman.

Enfin, et très étonnamment, mentionner la vie sentimentale des convives («bah alors, toujours pas mariée?») ou l'éducation des enfants («cette méthode Montessori, c'est quand même bien de la merde, nan?») peut également aboutir sur un étranglement par guirlandes interposées.

Mais alors, sur quoi peut-on librement deviser? watson sait à quel point cette mission «A mensa in Nativitate pacifica» («une table de Noël en paix», pardonnez notre latin) est ardue, et vous a dégotté 5 astuces pour éviter les sujets épineux qui foutront le sbeul devant le sapin. On les a classées du moins au plus efficace, et du plus au moins toxique. Joyeux Noël!

Rater volontairement votre repas de Noël

Alors non, nous n'avons pas testé cette méthode, qui est un poil extrême, et tout de même bien égoïste. De plus, cela ne fonctionne que si vous avez été désigné hôte de la soirée pour votre famille complètement borderline. Par empathie, on vous imagine coincé entre un oncle qui radote des blagues de vieux pervers et qui vous tacle dès que possible sur l'échec de votre start-up, et une cousine juriste aussi passionnante que le Code civil.

C'est donc pour vous peut-être l'occasion d'avoir la main un peu lourde avec le piment d'Espelette sur votre filet de bœuf Wellington, ou de laisser cuire votre dinde un petit quart d'heure de trop. L'important est que ce soit toujours mangeable, bien sûr, mais que personne ne soit motivé pour un deuxième service. Aussitôt à table, aussitôt partis. Cela dit, avant de vous transformer en Top Chef de l'enfer, il faut savoir dire «non» dans la vie, tout le monde ne doit pas se sentir obligé de recevoir la famille Addams à domicile.

Efficacité: 1/10

Ethique: 0/10

Toxicité: analysez le tableau périodique des éléments avant la popote

S'auto-désigner pour chanter devant le sapin

Toute la soirée, faut-il le préciser. C'est soit ça, soit aider à l'intendance tout au long du repas. Si vous décidez de vous embarquer dans cette sombre voie axée sur les vocalises, sachez que c'est vous qui risquez d'être perçu comme le «toxic one» au sein de votre famille. En effet, on va obligatoirement vous coller l'étiquette de l'excentrique narcissique de service, qui ne peut s'empêcher de se donner en spectacle. Mais c'est une méthode efficace pour éviter toute conversation douteuse. Bonus: la musique adoucit les mœurs.

Efficacité: 2/20

Moralité: 10/10

Toxicité: 7/10

Se sentir très préoccupé par vos neveux

Dès que la conversation de tonton Roger glisse un poil trop sur la guerre en Ukraine ou sur la situation tendue en Corée du Sud, ou que tante Cécile commence à faire des comparaisons douteuses entre vous et le cousin Baptiste qui vient de finir son PHD sur le Mésozoïque, hop! On s'intéresse de très près à Mattéo, le fils de 13 ans de notre demi-sœur au deuxième degré, dont on ne connaissait pas le nom cinq minutes auparavant, et dont les mimiques nous font câbler.

Mais, pour la bonne cause (la vôtre), peu importe si vous n'êtes pas friand des histoires de mioches; désormais, votre passion, ce sont les copains de Mattéo à l'école, ses footballeurs préférés, ses cartes Pokémon favorites. Tout est bon pour détourner la conversation à table. Bonus: vous apprendrez comment faire des édits de bolides F1 sur Capcut, et ce que sont les skins sur Fortnite. A vous écouter babiller, tonton Roger se détournera rapidement de vous.

Efficacité: 5/10

Moralité: 4/10

Toxicité: 8/10

Devenir le vidéaste de la veillée

Vous n'avez pas le temps d'entamer des conversations avec cette personne qui vous dit vaguement quelque chose et qui ressemble vaguement à votre père. En effet, vous êtes trop occupé à scander «Cheese!» en direction de l'assemblée. Bonus: vous êtes celui qui va envoyer les photos que personne n'avait envie de prendre pendant la soirée, et vous gagnerez 1000 points d'aura auprès de toute la famille.

Efficacité: 8/10

Moralité: 10/10

Toxicité: 0/10

Prendre la table comme un champ de bataille

Votre rôle pendant le repas? Diplomate. Huile sur les rouages. Disperseur de tensions. Réorienteur professionnel de débat. Sur le tableau des échanges, vous n'êtes ni le loup-garou ni le villageois; vous êtes le Maître du jeu. Vous avez lu les préceptes de Sun Tzu entre lundi et ce mercredi, et vous maitrisez l'art de la guerre familiale. Vous répétez en boucle de sages paroles comme:

«Connais l'adversaire et surtout connais-toi toi-même et tu seras invincible»

Ou encore:

«L’art de la guerre, c’est de soumettre l’ennemi sans combat»

Vous saurez manipuler le sens des conversations dès qu'un écueil semble se profiler au loin. Tout en douceur. Exemple:

Trump est enfin de retour --> ce roadtrip qu'on a fait sur la route 66 nous a appris à connaitre les Whole Food de l'intérieur. Transcendant. (bonus: faire goûter le riz à l'orge bio du Chili ramené du Texas)

Miss France est trop vieille --> «I'm looking for a man in finance» était la meilleure trend 2024

Les wokes détruisent le monde --> Connaissez-vous la tradition des Krampus? Les Krampus sont terrifiants

Le réchauffement climatique est un complot --> Vous connaissez Mood Deng? Moo Deng est adorable

Il ne vous reste plus qu'à faire des fiches colorées sur les personnalités de vos convives, savoir les travailler au corps avec ruse, les caresser dans le sens du poil, et hop, sans que personne ne s'en rende compte, vous avez fait de cette table minée un terrain conquis.

Efficacité: 10/10

Moralité: 10/10

Toxicité: 10/10 en scred