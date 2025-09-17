21 mèmes qui décrivent parfaitement la vie des étudiants

Le semestre a repris! Place aux mèmes étudiants!

Les préjugés sur les étudiants ont la vie dure. Nombreux sont ceux à penser que les étudiants ne font que de se détendre en lisant, vont d’une fête à l’autre le soir et dorment pour se remettre de la gueule de bois le lendemain matin.

Les mèmes suivants montrent leur vie quotidienne, telle que les étudiants la voient telle qu'elle est réellement.

Moi essayant de rester attentif pendant mon cours de 9 heures du matin.

Utiliser «etc.» car il y a trop d'exemples.

Utiliser « etc.» car vous n'en connaissez pas d'autres.



Moi en train de lire un PDF pour mon examen.

Moi en train de lire 900 commentaires de deux inconnus qui se disputent en ligne.



Étudiants de première année face aux devoirs à rendre dans deux jours.

Étudiants de terminale face aux devoirs à rendre dans deux heures.



Mon travail à l'université.

Moi.

Tout le reste.



Des enfants qui ont peur de consulter leurs notes.

Des adultes qui ont peur de consulter leur compte bancaire.

Des étudiants qui ont peur de consulter les deux.



J'essaie d'écrire mon mémoire de master.

À l'aide!



*Trois devoirs à rendre*

*Test dans deux jours*

*La vie s'effondre*

*Moi:

Quand vous changez votre réponse au test et qu'il s'avère que la première réponse aurait été correcte.

*crie intérieurement*

Comment se passe le semestre?

Tout va bien, promis.



Moi après avoir relu mon travail: «De quoi diable je parle?»



Moi, quand mes études académiquement exigeantes sont vraiment académiquement exigeantes.

*crie intérieurement*

Continue à étudier, tu pourras dormir/pleurer quand tu auras obtenu ton diplôme!

C'est ainsi que mon colocataire se motive à étudier pour ses examens finaux.

Mon professeur après avoir lu mes réponses à l'examen.

Les délais.

Moi.



Mon professeur me demande d'expliquer la section de discussion que j'ai écrite à 3 heures du matin.

POV: Vous venez de terminer votre présentation orale en séminaire.

Examens, administration.

Moi: *mettre à jour ma playlist musicale*

Moi: Je m'ennuie tellement et je n'ai rien à faire.

Mes manuels, mes notes et mes power points:

Moi qui me présente à l'examen après avoir assimilé deux mois de matière en trois heures.

A quel point ces mèmes sont-ils proches de la réalité? Dites-le-nous en commentaire!

(smi)