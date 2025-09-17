larges éclaircies11°
Le semestre a repris! Place aux mèmes étudiants !

21 mèmes qui décrivent parfaitement la vie des étudiants

Le semestre a repris! Place aux mèmes étudiants!
17.09.2025, 05:3517.09.2025, 05:35

Les préjugés sur les étudiants ont la vie dure. Nombreux sont ceux à penser que les étudiants ne font que de se détendre en lisant, vont d’une fête à l’autre le soir et dorment pour se remettre de la gueule de bois le lendemain matin.

Les mèmes suivants montrent leur vie quotidienne, telle que les étudiants la voient telle qu'elle est réellement.

Image
Image: instagram
Moi essayant de rester attentif pendant mon cours de 9 heures du matin.

Image
Image: INSTAGRAM
Utiliser «etc.» car il y a trop d'exemples.
Utiliser « etc.» car vous n'en connaissez pas d'autres.

Image
Image: instagram
Moi en train de lire un PDF pour mon examen.
Moi en train de lire 900 commentaires de deux inconnus qui se disputent en ligne.

Image
Image: instagram
Étudiants de première année face aux devoirs à rendre dans deux jours.
Étudiants de terminale face aux devoirs à rendre dans deux heures.

Image
Image: instagram
Mon travail à l'université.
Moi.
Tout le reste.

Image
Image: instagram
Des enfants qui ont peur de consulter leurs notes.
Des adultes qui ont peur de consulter leur compte bancaire.
Des étudiants qui ont peur de consulter les deux.

Image
Image: instgram
J'essaie d'écrire mon mémoire de master.
À l'aide!

Image
Image: instagram
*Trois devoirs à rendre*
*Test dans deux jours*
*La vie s'effondre*
*Moi:

Image
Image: instagram
Quand vous changez votre réponse au test et qu'il s'avère que la première réponse aurait été correcte.
*crie intérieurement*

Image
Image: instagram
Comment se passe le semestre?
Tout va bien, promis.

Image
Image: instagram
Moi après avoir relu mon travail: «De quoi diable je parle?»

Image
Image: instagram
Moi, quand mes études académiquement exigeantes sont vraiment académiquement exigeantes.
*crie intérieurement*

Image
Image: instagram
Continue à étudier, tu pourras dormir/pleurer quand tu auras obtenu ton diplôme!

Image
Image: instagram
C'est ainsi que mon colocataire se motive à étudier pour ses examens finaux.

Image
Image: instagram
Mon professeur après avoir lu mes réponses à l'examen.

Image
Image: instagram
Les délais.
Moi.

Image
Image: instagram
Mon professeur me demande d'expliquer la section de discussion que j'ai écrite à 3 heures du matin.

Image
Image: instagram
POV: Vous venez de terminer votre présentation orale en séminaire.

Image
Image: instagram
Examens, administration.
Moi: *mettre à jour ma playlist musicale*

Image
Image: instagram
Moi: Je m'ennuie tellement et je n'ai rien à faire.
Mes manuels, mes notes et mes power points:

Image
Image: instagram
Moi qui me présente à l'examen après avoir assimilé deux mois de matière en trois heures.
A quel point ces mèmes sont-ils proches de la réalité? Dites-le-nous en commentaire!
