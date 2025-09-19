brouillard
Ces 15 mélanges sont diaboliques (mais délicieux)

Ces combos bouffe sont diaboliques (mais délicieux)
Esprits étriqués et estomacs fragiles, passez votre chemin (et fermez votre frigo).

Ces 15 mélanges sont diaboliques (mais délicieux)

Si vous êtes fan de Cheetos au fromage frais, ces combos food (mélanges culinaires) farfelus dont raffolent les internautes ne devraient pas vous effrayer.
19.09.2025, 05:4119.09.2025, 05:41
Joanna Oulevay
Joanna Oulevay

Il y a quelques semaines, je vous parlais d'un combo food des plus insolites. Ou du moins, ce fut «insolite» du point de vue de mes collègues, qui ne connaissent pas la félicité que l'on ressent quand on trempe un cervelat dans un bol de Chocapics au lait, les pauvres.

55 vérités drôles et dérangeantes sur le cervelas

Puisque ce mariage entre aliments de rangs différents a attisé la curiosité - et le dégoût - dans l'Open Space, je me suis mise en quête des duos gourmands le plus chelou trouvés dans les étagères périmées de la Toile (merci Reddit, d'ailleurs). Au menu, mélanges de saveurs douteux, petits relents et haut-le-cœur de derrière les fagots. Le tout nappé de quelques illustrations générées par le Chef Gemini.

N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel combo vous comptez goûter après lecture de cet article.

Allez, on passe à table!

Cervelat et Chocapics

Ouiiii, ma mixture haut de gamme mérite la première place. Ceci est une combinaison gagnante, mêlant béatitude et petite touche de sucré-salé, un peu comme un canard à l'orange au Cenovis.

Image

Tremper du fromage dans du thé

Image

La vraie question que je souhaite poser à cet internaute ne jurant que par ce geste culinaire bizarre est: pourquoi tremper du fromage? Il est trop dur? Pas bon? Pourquoi ne pas directement acheter du Chevrou? Trop de questions.

Chips à l'aneth avec de la glace à la vanille

En fait, c'est le combo idéal quand on est en plein goumin, et qu'on a besoin de s'enfiler un truc qui remplit bien le coeur et les tripes pour nous consoler d'une rupture.

Image

Frites trempées dans du milkshake

Pour le bien-fondé de cet article, sachez que je n'ai jamais demandé à Gemini d'ajouter des insectes à mon image. Comme vous pouvez le voir, je ne maitrise pas l'art de faire un bon prompt, mais ça ne fait rien: ce mix ne devrait de toute façon pas exister, ni par IA, ni dans la «real life».

Image

Nuggets de poulet trempés dans du milkshake

Mais qui êtes-vous pour jeter l'argent de votre Happy Meal par les fenêtres, comme ça?

Image

Pâté et avocat sur des crackers croustillants

Gemini a rendu l'image suspecte, mais ce combo semble tout à fait honnête et digérable.

Image

Soupe tomate Heinz et banane

Une banane qui se tape un spa aux tomates n'était pas dans mon bingo book 2025, mais si vous testez ce mélange, n'oubliez pas de peler la banane avant.

Image

Des sushis avec du yaourt

Est-ce que c'est pire que des sushis avec de la sauce soja sucrée?

Image

Impossible.

Oreos à la bière

J'ai dû demander à Gemini d'éviter une esthétique trop glauque, et le résultat est plutôt classe. Finalement, ça donne envie, non?

Image

Concombres avec du glaçage à gâteau

Encore un utilisateur Reddit qui a zéro logique. Mais qui veut s'envoyer un concombre au muffin? C'est détestable 😭.

Image
J’ai passé la Saint-Valentin chez Buffalo Grill, je vous raconte

Yaourt, sel et Tabasco

Cet utilisateur Reddit nous file même une petite recette: «mélanger jusqu'à ce que le yaourt et le Tabasco soient rose vif, puis ajouter une pincée de sel au goût, vous pouvez l'utiliser comme trempette pour les concombres ou y ajouter des morceaux de concombres».

Tout ça pour que vous dise: non.

Image

Œufs et sirop d'érable

L'un de mes collègues l'assure: ce combo est divin. A vous de voir si on flotte sous les mêmes cieux.

Une assiette d&#039;oeufs au sirop d&#039;érable. Image génerée par IA.
Image: Sora

Sandwich au beurre de cacahuète et au fromage fondu

Voilà un mix excellent pour la santé, me dirait mon coach de sport imaginaire. De mon côté, c'est va-li-dé!

Une assiette de sandwiches au fromage et beurre de cacahuète. Image génerée par IA.

Réglisse noire et fromage bleu

Ceci est un mirage. Ceci ne peut pas exister dans notre galaxie.

Une assiette de réglisse et de fromage bleu. Image génerée par IA.

Beurk.

Cornichons avec du Nutella

Ahhhh, enfin un caprice de star. Le croquant de la cucurbitacée, et le gluant de l'huile de palme. Pas écolo, ni éthique pour un sou, mais certainement satisfaisant durant un gros coup de mou.

Un cornichon trempé dans du Nutella: Image generée par IA.

Bonus: Ananas sur une pizza

Le pire combo, on ne veut rien savoir. Il est d'ailleurs interdit par la polizia du bon goût.

Une pizza hawaienne. Image réalisée par IA.
