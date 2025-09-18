20 images qui prouvent que l'amour n'a pas de date de péremption
C'est pas des larmes, c'est juste quelqu'un qui coupe des oignons par ici! 😭
Non, l'amour n'a pas de date de péremption; les petites attentions, l'affection et la solidarité non plus.
Les photos de couples suivantes montrent à quel point il est doux de ne pas perdre son sens du romantisme et de l'humour, même à un âge avancé.
LeggooooOOOOOOoooo!!!
Tout devient un peu plus facile à deux.
«Mes parents m’ont envoyé cette photo aujourd’hui depuis leur résidence pour retraités», écrit un utilisateur de Reddit à propos de cette photo.
Ouéééééé ....
Ensemble – même lorsque la distance est nécessaire.
On adooore: des couples créatifs par tous les temps!
Une scène très douce.
Parfois, il suffit de s'asseoir et de regarder la belle vue.
Quelle belle visite à l'hôpital.
Rien n’est plus précieux qu’un auditeur patient et intéressé.
Meilleur fond d'écran.
Même après des années, certains continuent d'être des gentlemen.
Un bouquet modeste.
Ces bandeaux. 🥰
Profitez des moments simples.
Rien de mieux que des moments très, très simples.
Pratique si vous avez votre propre coiffeur qui...
... vient d'arriver à la maison.
Départ en trombe!
«Mes grands-parents viennent de fêter leurs 50 ans de mariage. C'était leur dernière danse à la fête», écrit un utilisateur Reddit. Youpi !
Câlins jusqu'à l'arrivée du prochain train.
Qui aime bien, châtie bien.
