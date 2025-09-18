brouillard
Storypics

20 images qui prouvent que l'amour n'a pas de date de péremption

20 images qui prouvent que l'amour n'a pas de date de péremption

C'est pas des larmes, c'est juste quelqu'un qui coupe des oignons par ici! 😭
18.09.2025, 05:3618.09.2025, 05:36

Non, l'amour n'a pas de date de péremption; les petites attentions, l'affection et la solidarité non plus.

Les photos de couples suivantes montrent à quel point il est doux de ne pas perdre son sens du romantisme et de l'humour, même à un âge avancé.

LeggooooOOOOOOoooo!!!

Tout devient un peu plus facile à deux.

Herzig: Alte Leute immer noch so verliebt
Image: instagram

«Mes parents m’ont envoyé cette photo aujourd’hui depuis leur résidence pour retraités», écrit un utilisateur de Reddit à propos de cette photo.

Alte Menschen sind romantisch und herzig
Image: reddit

Ouéééééé ....

Image

Ensemble – même lorsque la distance est nécessaire.

Herzig: Alte Leute immer noch so verliebt
Image: instagram

On adooore: des couples créatifs par tous les temps!

Herzig: Alte Leute immer noch so verliebt
Image: instagram

Une scène très douce.

Herzige alte Paare
Image: reddit

Parfois, il suffit de s'asseoir et de regarder la belle vue.

Herzig: Alte Leute immer noch so verliebt
Image: instagram

Quelle belle visite à l'hôpital.

Herzig: Alte Leute immer noch so verliebt
Image: instagram

Rien n’est plus précieux qu’un auditeur patient et intéressé.

Herzig: Alte Leute immer noch so verliebt
Image: instagram

Meilleur fond d'écran.

Herzig: Alte Leute immer noch so verliebt
Image: instagram

Même après des années, certains continuent d'être des gentlemen.

Herzig: Alte Leute immer noch so verliebt
Image: instagram

Un bouquet modeste.

Herzig: Alte Leute immer noch so verliebt
Image: instagram

Ces bandeaux. 🥰

Herzig: Alte Leute immer noch so verliebt
Image: instagram

Profitez des moments simples.

Herzig: Alte Leute immer noch so verliebt
Image: instagram

Rien de mieux que des moments très, très simples.

Alte herzige Leute
Image: instagram

Pratique si vous avez votre propre coiffeur qui...

Herzig: Alte Leute immer noch so verliebt
Image: instagram

... vient d'arriver à la maison.

Herzig: Alte Leute immer noch so verliebt
Image: instagram

Départ en trombe!

Herzige alte Paare, die immer noch romantisch sind
Image: reddit

«Mes grands-parents viennent de fêter leurs 50 ans de mariage. C'était leur dernière danse à la fête», écrit un utilisateur Reddit. Youpi !

Herzige alte Menschen, die immer noch romantisch sind
Image: reddit

Câlins jusqu'à l'arrivée du prochain train.

Herzige alte Menschen
Image: reddit

Qui aime bien, châtie bien.

Alte Paare, die herzig und romantisch sind
Image: reddit

(sim)

