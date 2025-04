Coachella peut être un endroit très dangereux. image: capture x

On a mal pour lui

Le chanteur d4vd a fait une chute monumentale ce samedi lors d'un concert donné au festival de Coachella, en Californie. Son salto arrière raté est devenu viral sur les réseaux.

N'est pas Benson Boone qui veut: voilà un dicton très répandu (si, si, je vous assure), que le chanteur d4vd a appris à ses dépens... avec un prix d'enseignement très élevé.

Tout s'est passé ce samedi à Coachella, un festival hyper-connu (et aussi hyper cher), qui pose ses tentes et son atmosphère Boho de luxe à Indio, près de Los Angeles, en Californie. Les plus grandes stars se battent pour s'y produire, et aussi pour avoir droit aux plus belles scènes (tous ceux qui se moquent du fait que Lisa de Blackpink a eu droit à la Sahara stage, mais pas Jennie, on vous voit).

Bref, dans toutes ces réjouissances, un artiste a attiré l'oeil de tout le monde, pour une action qu'il a courageusement entreprise, mais qui a fini en eau de boudin...et qui a fait très mal à voir. Et non, on ne parle pas de Travis Scott, qui a suspendu ses danseurs la tête en bas pendant Stargazing (ce qui, on en convient, aurait pu mal finir).

On fait référence au chanteur d4vd, qui a été un peu trop pris dans l'ambiance de son concert. A un moment donné, l'artiste de 20 ans, torse nu devant son public, s'est mis en tête de faire un salto arrière. Ce dont il a pourtant l'habitude.

Notre cher d4vd a donc couru à l'arrière de la scène, mais a mal compté ses pas. Résultat, le natif du Queens s'est emplaffé magistralement devant tous ses fans quand son pied a glissé contre son appui. Son corps a certes commencé à pivoter, mais il s'est aplati la tête la première contre le sol. Dans un clip devenu viral sur les réseaux, on peut entendre le bruit sourd, même à travers les bruits de la batterie. On entend le vidéaste, et un très sonore:

«Ohhhhh! »

La vidéo de la chute en question 👇 Vidéo: twitter

Heureusement, il semble que ce fut bien plus de peur que de mal. Même s'il avait l'air sonné, d4vd s'est rapidement repris, et a continué sa performance comme si de rien n'était. Il a même entrepris quelques autres acrobaties pour se remettre d'aplomb. Il faut toujours remonter en selle après une chute, comme on dit. Mais on espère qu'il a tout de même donné quelques soins à son crâne après le concert.

Sur ses réseaux, notamment sur X, David Anthony Burke (de son vrai nom) a ri de son embarras. Il a partagé quelques tours bien exécutés, légendant:

«Je me suis relevé et j'ai retrouvé mon aura immédiatement Ho LMAOOO FUN SET»

Tout va bien bien pour lui, à part, peut-être un égo un peu malmené. En tout cas, il aurait pu se faire bien plus mal, un peu comme Kids Cudi en 2024, qui s'était pété le pied en sautant de scène après seulement 40 minutes de concert.