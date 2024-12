Le Caribana Festival réserve une surprise «légendaire»

Le Caribana Festival 2025 accueillera The Prodigy, Air, Kavinsky, Sofiane Pamart et Alan Walker du 4 au 7 juin en terres vaudoises à Crans-près-Céligny.

Le Caribana Festival a dévoilé ce jeudi 12 décembre une grande partie de la programmation de sa prochaine édition. The Prodigy, Air, Kavinsky, Sofiane Pamart ou encore Alan Walker seront notamment à l'affiche du 4 au 7 juin à Crans-près-Céligny (VD).

La 33e édition s'ouvrira le mercredi 4 juin avec une soirée «explosive» qui verra le «légendaire» groupe britannique The Prodigy et les Suédois de Royal Republic se succéder sur scène. En ouverture de la grande scène, Eastwood, groupe de rap métal valaisan, se réunira exceptionnellement à l'occasion des trente ans de son album Behind the Wall.

The Prodigy, Air et Kavinsky se produiront au Caribana Festival Image: Caribana Festival

La soirée du jeudi sera dédiée à la pop et aux sonorités électroniques avec Air, pionnier français de la musique électro-pop, et Sofiane Pamart, l'un des pianistes les plus en vogue du moment. Le lendemain, le rap sera à l'honneur avec notamment Tayc, Oboy et Naza.

Pour clôturer le festival, la soirée électro du samedi verra défiler les DJs Alan Walker et Kungs, ainsi que le duo Polo & Pan. Le producteur électronique français Kavinsky se produira sur la scène du lac. Il avait enflammé la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris 2024 avec son tube «Nightcall», lequel avait été repris par Angèle.

L'an dernier, les quatre soirées de la 32e édition, perturbées par une météo capricieuse, avaient attiré quelque 26 000 festivaliers, soit moins qu'attendu. En 2023, le festival avait accueilli 30 500 personnes. (jah/ats)