Vidéo: watson

Shaka Ponk arrête la musique et c'est pour une bonne cause

Le groupe a donné son dernier concert à l’Accor Arena de Paris-Bercy. Le Final F* Up tour sera le dernier pour Shaka Ponk, qui s'arrête par conviction écologique.

Plus de «Divertissement»

En général, quand un groupe se sépare, c'est parce que les égos sont blessés et que les membres ne se supportent plus. Mais, dans le cas de Shaka Ponk, la raison est bien plus noble: c’est par engagement envers la cause écologique que les six membres du groupe ont décidé de mettre fin à leur collaboration. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, Shaka Ponk a donné son ultime concert le samedi 30 novembre, à Paris.

Actif depuis une vingtaine d’années sur la scène francophone, Shaka Ponk est né entre Paris et Berlin en 2002, porté par un concept mêlant musique, images et activisme. Les membres du groupe ont toujours revendiqué leurs valeurs écologiques et sociales tout au long de leur carrière. Bien que leur côté «hippie» assumé ait souvent suscité des moqueries de la part des milieux plus élitistes, Shaka Ponk continue d’attirer les foules en festivals et en salles, avec un succès qui ne faiblit pas depuis deux décennies.

Sauf que, lorsque l'on est un groupe de musique ultra populaire drainant plusieurs dizaines de milliers de personnes à chaque date, les tournées et les infrastructures massive que demande cette industrie ne vont pas dans le sens des idéaux du groupe, malgré les efforts. Ils espèrent que cette décision radicale d’arrêter la musique puisse interroger plus largement l’impact de cette industrie sur le réchauffement climatique.

«C’est une sorte d’échec dans le sens où on n’a pas de solution. Et tant qu’il n’y a pas de solution, on arrête»

Cette ultime concert à l’Accor Arena de Paris samedi 30 novembre achève The Final F* Up tour, une tournée de plus de 60 dates ayant rassemblé près de 1,5 million de spectateurs. Pour les fans français qui n’ont pas pu y assister, ce dernier concert sera diffusé au cinéma lors d’une séance unique, le 3 avril 2025. Une date suisse n'est pas encore à l'ordre du jour.

«Je pense que ce qui nous lie, c’est aussi un besoin d’être synchro avec nos convictions. À un moment donné, c’est compliqué de dire aux gens de respecter la planète, quand toi-même tu as une activité professionnelle qui est polluante» Samaha Sam, un des chanteurs du groupe AFP

Une prise de conscience dans l'industrie

Si l’avenir des membres de Shaka Ponk n’est pas encore totalement défini, certains ont déjà des projets bien précis. À l’image des chanteurs Frah et Samaha Sam, qui souhaitent consacrer leur temps et leur notoriété au militantisme en faveur d’une prise de conscience, notamment dans le milieu du spectacle. Ils ont créé un collectif nommé The Freaks, rassemblant des artistes et des personnalités engagés pour la planète.

Pour elle, il y a encore du boulot… Taylor Swift pollue 100 fois plus que vous

Qu’un groupe d’une telle envergure décide radicalement d’arrêter la musique pour des raisons écologiques est une première. Ces préoccupations environnementales deviennent de plus en plus importantes pour certains artistes et grandes structures, notamment certains festivals. En 2021, Coldplay avait annoncé une tournée mondiale plus durable pour promouvoir son neuvième album, Music of the Spheres. Trois ans plus tard, le quatuor anglais affiche des résultats très encourageants, ayant réduit ses émissions de CO₂ de 59 %. Bien que l’industrie musicale reste encore extrêmement polluante, cette initiative montre la voie pour des concerts plus écoresponsables à l’avenir.