Le Hellfest présente sa prog' et elle n'est pas que pour les métalleux

La programmation de l'édition 2025 du festival Hellfest a été dévoilée. Véritable Mecque du métal, cette nouvelle édition ambitionne de s'ouvrir davantage pour attirer un public plus diversifié.

Si le rap et les musiques urbaines occupent désormais une place prépondérante, le rock n'est pas mort pour autant, et le Hellfest est là pour le prouver.

Parmi les grands noms de cette édition, on retrouve des légendes qui ont marqué le début du millénaire comme Muse, Korn et Linkin Park. Lundi, le festival a dévoilé l'affiche de sa 18e édition, qui se tiendra à Clisson, dans l'ouest de la France, du 19 au 22 juin.

Au total, plus de 180 artistes sont attendus. Parmi les grands noms, on retrouve des groupes cultes comme Scorpions, Eagles of Death Metal et Cypress Hill. Les Sex Pistols seront également de la partie, avec Frank Carter en remplacement du chanteur historique John Lydon.

L'affiche de l'édition 2025 du Hellfest: Image: Hellfest

Le groupe américain Linkin Park, en pause depuis la disparition de son leader Chester Bennington en 2017, se produira avec sa nouvelle formation, incluant la talentueuse Emily Armstrong au chant. La date du Hellfest s’inscrit dans leur tournée mondiale qui accompagne la sortie de leur nouvel album From Zero.

Till Lindemann, le chanteur de Rammstein, a également été annoncé en solo. Il avait été accusé d’agressions sexuelles sur des fans féminines après des concerts. En août 2023, le parquet de Berlin a classé l’enquête sans suite.

Comme les éditions précédentes, les fans de riffs et de grosses batteries n’ont pas attendu pour se ruer sur la billetterie: 55 000 festivaliers se sont emparés des pass quatre jours en un temps record. Le Hellfest est l'un des plus grands festivals de métal en Europe. Avec ses décors énormes et son ambiance unique, cette messe des musiques extrêmes accueille environ 60 000 personnes par jour.