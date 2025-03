Vidéo: watson

Avant Hollywood, Will Smith était une star du rap

Avant d'être une star hollywoodienne, Will Smith était chanteur. Une casquette que le public romand va pouvoir admirer le 23 juillet prochain au Paléo Festival. On revient sur sa carrière.

Après s’être fait discret depuis son Oscar du meilleur acteur et sa gifle infligée à Chris Rock devant les caméras du monde entier en 2022, Will Smith fait son grand retour sur le devant de la scène en renouant avec l’art qui l’a révélé: la musique.

Il se produira notamment au Paléo Festival le mercredi 23 juillet, soit quatre jours après son concert au Gurten, à Berne, dans le cadre de sa tournée européenne. Et qui dit tournée, dit forcément album: le premier depuis 20 ans. Son nouvel opus, intitulé Based On A True Story, est attendu pour le 28 mars prochain. Dans cet album autobiographique, l'artiste revient sur les erreurs de sa vie, comme le fait d'avoir refusé le rôle de Keanu Reeves dans Matrix.

En 2025, Will Smith ça ressemble à ça:

Il est difficile d’évoquer Will Smith le musicien tant sa carrière d’acteur est immense. Révélé au grand public dans les années 1990 avec la sitcom Le Prince de Bel-Air, il est rapidement passé du statut de prince à celui de roi de Hollywood, enchaînant les succès commerciaux et critiques. Mais Will Smith, c’est aussi un disque emblématique: Big Willie Style, son premier album studio sorti en 1997. Avec 21 millions d’exemplaires vendus, il figure parmi les albums rap les plus vendus de tous les temps. On y retrouve aussi deux de ses morceaux cultes : Gettin' Jiggy wit It et Miami.



Le frais prince…

La carrière de Will Smith débute à Philadelphie, où il naît sous le nom de Willard Carroll Smith Jr. Enfant intelligent et charismatique, il possède un talent naturel pour l’éloquence, ce qui lui permet d’éviter bien des ennuis. Ses professeurs de lycée le surnomment même «Prince Charming». Brillant élève, promis à une admission au MIT, il voit pourtant son destin basculer lorsqu’à 16 ans, il rencontre Jeffrey Townes lors d’une fête. Une solide amitié naît entre eux, et ils commencent à faire de la musique ensemble: Jeff devient DJ Jazzy Jeff, tandis que Smith adopte le pseudonyme The Fresh Prince. C’est ainsi que le duo DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince voit le jour.



Avec leur style à la fois comique et frimeur, leur musique tranchait avec le gangsta rap de l’époque, beaucoup plus engagé et violent. L'absence de vulgarité dans leurs textes a rendu leurs chansons idéales pour les stations de radio et a séduit de nombreux parents américains. Ce succès les a propulsés au rang de stars, avec des tubes emblématiques comme Boom! Shake the Room ou Summertime.

Un succès musical qui va débuter dès 1987 avec la sortie de cinq albums qui vont suivre jusqu'en 1993. Entre-deux, Will Smith rencontre Quincy Jones, qui le convainc de jouer dans une sitcom dont il est producteur et qui serait inspiré de la vie de The Fresh Prince. D'abord réticent, n'ayant jamais joué la comédie, Will accepte ce nouveau défi, non sans un certain intérêt puisque le jeune homme s'était endetté après avoir omis de payer ses impôts. Ainsi Le Prince de Bel-Air était né, tout comme la révélation de Will Smith en tant qu'acteur qui va percer sur grand écran avec Bad Boys en 1995.

…qui perdit de sa fraîcheur.

Musicalement, la carrière solo de Will Smith atteint son apogée en 1997 avec l’album Big Willie Style et son légendaire Men in Black. Deux ans plus tard, il enchaîne avec Willennium, qui contient notamment le titre phare du film Wild Wild West. Au début du millénaire, il sort deux nouveaux albums: Born to Reign en 2002 et Lost and Found en 2005.

Cependant, le paysage du rap a évolué, et la musique de Will Smith peine à convaincre. Jugée trop lisse, avec un flow quelque peu dépassé, elle ne parvient pas à rivaliser avec les poids lourds du genre comme 50 Cent, Jay-Z ou Kanye West, dont la street cred est bien plus affirmée. Un paradoxe intrigant, car à cette même période, Will Smith est au sommet de sa carrière d’acteur, dominant le box-office et s’imposant comme l’une des plus grandes stars hollywoodiennes.

Si ses enfants, Willow et Jaden Smith, ont su se faire un nom et bâtir une carrière bien méritée, que peut-on attendre du retour de leur père, vingt ans après avoir mis son micro de côté? On va peut-être attendre la sortie de son album et sa performance en juillet sur la plaine de l’Asse avant de juger s’il est officiellement devenu ringard ou si le «Fresh Prince» est toujours aussi frais. De toute façon, rien ne pourra jamais être plus embarrassant que son coup de sang aux Oscars.