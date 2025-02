Le Fyre promettait des mannequins sexy. Les festivaliers ont eu du pain de mie.

Le festival le plus scandaleux du monde revient

Le Fyre Festival, cet événement musical de luxe qui n'a jamais eu lieu, s'offre un volume 2. Et c'est le même escroc qui sera aux manettes.

Plus de «Divertissement»

Vous vous souvenez probablement du Fyre Festival ou du moins, de la photo ci-dessous qui l'a rendu tristement célèbre:

Ces tranches de pain de mie et de fromages accompagnées de ce qui semble ressembler à une tentative de salade dans une boîte en Sagex avaient fait le tour d'internet en 2017. Il s'agissait du repas des festivaliers lors de ce fiasco organisé par un certain Billy McFarland, un entrepreneur ambitieux, qui, à l'époque, voulait créer sa version de Coachella.

Sauf que, lorsque les festivaliers ayant payé plusieurs milliers de francs pour cette expérience inédite sont arrivés aux Bahamas, ça a été la douche froide. Pas de concerts, pas d'organisation et pas d'hébergement. Les clients qui s'attendaient à faire du glamping ont dormi dans des bulles, façon tentes de l'ONU pour les catastrophes. Certains se sont carrément battus pour avoir un matelas pour la nuit. Tout est raconté dans un documentaire édifiant sorti en 2019 sur Netflix.

Le Fyre Festival en 2017, ça ressemblait à ça.

Billy McFarland, 25 ans au moment des faits, a purgé une peine de prison de 4 ans pour cette fraude à 26 millions de francs. Mais l'ambitieux New-Yorkais n'a pas dit son dernier mot. Il lance Fyre Festival 2 et c'est pas une blague puisque les billets ont été mis en vente ce lundi 24 février. Cette fois-ci, il se déroulera sur le continent, au Mexique du 30 mai au 2 juin. Une bonne nouvelle pour les festivaliers, car, s'il y a le moindre couac, ils pourront toujours prendre leurs jambes à leur cou, ce qui n'avait pas été le cas pour le premier Fyre qui se déroulait sur une île où l'accès était fortement limité.

«Je suis sûr que beaucoup de gens pensent que je suis fou de recommencer. Mais je pense que je serais fou de ne pas le refaire» Billy McFarland dans un communiqué

Les personnes intéressées par ce potentiel deuxième fiasco, peuvent donc désormais acheter leur ticket pour la somme abordable de 1400 dollars, certains packages vont jusqu'à 1,1 million de dollars, selon ABC News. Le Fyre 2 promet «des spectacles inoubliables, des expériences immersives et une atmosphère qui redéfinit la créativité et la culture» sans pour autant avoir dévoilé de line-up. Pour rappel, en 2017, le Fyre promettait des artistes hétéroclites, comme Major Lazer, Disclosure, Migos ou encore Rae Sremmurd. Et tout en haut de l'affiche: Blink-182. Déjà, avec cette information en amont, les festivaliers auraient pu se douter que quelque chose ne tournait pas rond.

Billy McFarland sur Fox News en août 2023. dr

«Après des années de réflexion et maintenant une planification réfléchie, la nouvelle équipe et moi avons des projets incroyables pour FYRE 2» Billy McFarland

Si Billy McFarland tient promesse et organise un festival avec succès, alors il aura eu raison. Dans le cas contraire, Netflix se fera un plaisir d'en faire un second documentaire.

Voici un festival qui fonctionne chaque année:

1 / 28 Le tapis rouge du Festival de Cannes 2024 Le Festival de Cannes 2024 a commencé mardi 14 mai.