Le manoir hanté se situe dans le New Jersey. Image: airbnb

Vous pouvez désormais vivre l'expérience Beetlejuice

Airbnb propose aux fans du dernier long métrage de Tim Burton de visiter le manoir du film. Située dans le New Jersey, cette maison se veut comme une attraction.

Plus de «Divertissement»

Dans le New Jersey, Etat à côté de New York, dans la charmante ville de Hillsborough, normalement tranquille, un manoir recouvert d'un voile noir s'est transformé en une villa de deuil. Glauque? Pas du tout. Il s'agit, en fait, d'une maison Airbnb sur le thème de Beetlejuice, Beetlejuice, le dernier film de Tim Burton.

Ceci est une image de synthèse. La maison hantée ouvrira ses portes le 4 novembre. airbnb

Contrairement à d'autres logements Airbnb, on ne peut pas dormir dans ce manoir. La plateforme de location propose dès le 4 novembre une expérience immersive de trois heures pour un maximum de six personnes. En gros, c'est une attraction.

Suivez la lumière verte à vos risques et périls. airbnb

Et comme toute bonne attraction dans les parcs à thème, il y a une histoire: celle de Delia, interprétée par Catherine O'Hara dans la suite du film culte de 1988, qui passe dans l'au-delà et qui revient en esprit pour inviter les fans du film dans sa maison. Après avoir été accueillis par l'assistante de longue date de Delia quand celle-ci était vivante et artiste à New York, les chasseurs de fantômes seront libres d'explorer la demeure, du sous-sol au grenier, là où le couple Adam et Barbara Maitland dans Beetlejuice 2 est décédé.

Notre avis sur le film:

Les visiteurs sont également invités à suivre la mystérieuse lueur verte qui mène au portail de l'Après-vie. Dans le film, ce portail, une fois ouvert, va amener le chaos et un certain... Beetlejuice.

Les visiteurs pourront se délecter des œuvres d'art de Delia à l'intérieur et à l'extérieur de sa maison, notamment la sculpture emblématique à neuf doigts qui a piégé sa créatrice. Néanmoins, comme le rappelle le site Hollywood Reporter, l'original a été volé sur le plateau de tournage de Beetlejuice 2 dans le Vermont l'année dernière.

Le genre d'endroit où on a n'a pas envie de se retrouver seul. airbnb

Pourquoi ne peut-on pas dormir dans ce manoir? Ce n'est pas la première fois qu'Airbnb propose une location sur le thème d'un film ou d'une série. On l'a vu avec Le Seigneur des Anneaux ou encore Friends. Selon la plateforme, ce serait des «difficultés spirituelles» qui empêcheraient les invités de Delia de passer la nuit sur place. Le genre de réponse qu'on donne à un enfant de 5 ans qui croit encore au père Noël.

Les coulisses du tournage de la série Mercredi de Tim Burton

1 / 13 Les coulisses du tournage de la série Mercredi