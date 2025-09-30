faible pluie11°
DE | FR
burger
Divertissement
Films

Les Simpson reviennent au cinéma

Les Simpson nous réservent une surprise

Les fans des Simpson vont être heureux de les retrouver dans les salles obscures.
30.09.2025, 20:5630.09.2025, 20:56

Les Simpson débarquent au cinéma avec un deuxième film. La sortie de la suite est prévue pour le 23 juillet 2027, comme l'ont annoncé Disney et 20th Century Fox sur Instagram.

Les Simpsons ont 35 ans: voici 35 scènes cultes pour les célébrer

Sur une image promotionnelle postée sur Instagram, l'on peut apercevoir une main jaune qui se tend vers un beignet avec des vermicelles en forme de chiffre 2. Au-dessus, on peut lire:

«Homer revient pour une deuxième portion»

Ceci marque la sortie du deuxième volet de la famille animée, 20 ans après leur premier et unique film à ce jour. Pour rappel, Les Simpson, le film est sorti au cinéma en 2007. Dans celui-ci, Homer Simpson pollue le lac de Springfield, enfermant la ville entière sous un dôme de verre. La famille s'enfuit en Alaska pour échapper à la colère des habitants. L'intrigue du nouveau film est encore inconnue.

Selon des informations du portail spécialisé Deadline et du magazine Variety, le nouvel opus des Simpson remplacera un film Marvel initialement prévu pour la même période. Ce film a désormais été annulé.

La famille Simpson, composée de cinq membres originaires de Springfield, composée de Marge et Homer et de leurs trois enfants Bart, Lisa et Maggie, est au cœur de la série culte à succès Les Simpson. La 37e saison est actuellement diffusée à la télévision américaine. (ats/jod)

Fan de cinéma? Ces articles pourraient vous intéresser!
Ce film avec DiCaprio est une véritable bombe
Ce film avec DiCaprio est une véritable bombe
de Sainath Bovay
Ils reviennent au cinéma
Ils reviennent au cinéma
de Sainath Bovay
«Spider-Man» perd des millions à cause d'un accident inattendu
«Spider-Man» perd des millions à cause d'un accident inattendu
de Imke Gerriets
On a vu le film qui a scotché le Japon
3
On a vu le film qui a scotché le Japon
de Lea Maurer
Tim Burton et Monica Bellucci se séparent
Tim Burton et Monica Bellucci se séparent
Thèmes
20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X
On a testé: les nouveaux cookies Migros
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
2
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
3
On a goûté les derniers cookies de chez Migros et voici notre avis
La nouvelle comédie romantique de Margot Robbie manque de cœur
Sous la forme d'un road trip champêtre et rêveur, A Big Bold Beautiful Journey vous plonge dans les souvenirs de ses deux personnages, incarnés par Margot Robbie et Colin Farrell.
Pour réussir une bonne comédie romantique, il faut deux personnages attachants qui s’opposent, une rencontre inopinée, un obstacle qui les empêche d’être ensemble, ainsi qu’une résolution satisfaisante. C’est précisément cette recette que vous retrouverez dans A Big Bold Beautiful Journey.
L’article