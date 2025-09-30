Les Simpson reviennent au cinéma

Les Simpson nous réservent une surprise

Les fans des Simpson vont être heureux de les retrouver dans les salles obscures.

Les Simpson débarquent au cinéma avec un deuxième film. La sortie de la suite est prévue pour le 23 juillet 2027, comme l'ont annoncé Disney et 20th Century Fox sur Instagram.

Sur une image promotionnelle postée sur Instagram, l'on peut apercevoir une main jaune qui se tend vers un beignet avec des vermicelles en forme de chiffre 2. Au-dessus, on peut lire:

«Homer revient pour une deuxième portion»

Ceci marque la sortie du deuxième volet de la famille animée, 20 ans après leur premier et unique film à ce jour. Pour rappel, Les Simpson, le film est sorti au cinéma en 2007. Dans celui-ci, Homer Simpson pollue le lac de Springfield, enfermant la ville entière sous un dôme de verre. La famille s'enfuit en Alaska pour échapper à la colère des habitants. L'intrigue du nouveau film est encore inconnue.

Selon des informations du portail spécialisé Deadline et du magazine Variety, le nouvel opus des Simpson remplacera un film Marvel initialement prévu pour la même période. Ce film a désormais été annulé.

La famille Simpson, composée de cinq membres originaires de Springfield, composée de Marge et Homer et de leurs trois enfants Bart, Lisa et Maggie, est au cœur de la série culte à succès Les Simpson. La 37e saison est actuellement diffusée à la télévision américaine. (ats/jod)