On a trouvé les 7 pièces de luxe les plus bizarres d'Internet

Luxusgüter, Luxus, Handtaschen, Chanel
Les marques de luxe se surpassent sans cesse dans leur créativité.Image: Shutterstock

Vous pensez avoir tout vu en matière de mode? Alors vous n'avez pas encore vu cette liste de pièces de luxe bizarres signées Balenciaga, Moschino et Louis Vuitton.
13.11.2025, 05:3613.11.2025, 05:36
Kendra Kotas
Kendra Kotas

Noël approche à grands pas et la quête du cadeau parfait commence. Si vous hésitez encore sur le choix du cadeau idéal pour vos proches, voici quelques idées. Attention cependant: ces articles ne sont pas donnés.

La veste intestinale de Balenciaga

Après le sac poubelle, les baskets lacérées et l'ours en peluche BDSM, Balenciaga aurait, selon certains, frappé un grand coup en concevant une veste qui ressemble étrangement à un intestin.

Ces mannequins ont souffert

Cette doudoune, dont la valeur est estimée à environ 22 200 francs, ne figure pas sur le site officiel de Balenciaga. La publication Instagram qui l'accompagne suggère qu'il s'agirait d'une pièce de concept ou de défilé en édition limitée. Cependant, étant donné que Balenciaga n'a jamais présenté cette veste nulle part, l'image devenue virale est très probablement générée par intelligence artificielle (IA).

Balenciaga-Darmjacke
Cette veste n'est pas disponible à l'achat dans la boutique en ligne Balenciaga habituelle.Image: instagram / skendellglobal

Des sacs Moschino pour les férus de ménage

On sait que Moschino, la marque de design, est dingue de créations folles. Mais là, ces sacs sont quand même vachement spéciaux.

Pour prouver que vous restez chic même vêtu d'un sac-poubelle, c'est l'article qu'il vous faut acquérir.

Müllbeuteltasche
Cette belle pièce est disponible pour 965 francs.Image: zalando

Ce sac-ci vous permet d'exprimer parfaitement votre côté casanier et fée du logis.

Putzmitteltasche
Ce sac en mode accessoire de nettoyage est disponible pour 1 789 CHF et est confectionné en cuir de mouton et en cuir de veau.Image: farfetch

Ici aussi, ne vous laissez pas berner. Il s'agit bien d'une besace!

Moschino Flaschentasche
Ce sac à bandoulière Moschino coûte 4 005 francs.Image: zalando

Le set de ping-pong Louis Vuitton

Il semble que les personnes fortunées ne se cantonnent pas aux sports d'élite tels que le polo ou le golf ; non, elles jouent aussi au ping-pong. Ce set est vraisemblablement conçu précisément pour ces gens-là. D'ailleurs, les balles de ping-pong sont incluses.

Pingpong-Set Louis Vuitton
Ce set de ping-pong, comprenant deux raquettes, coûte environ 1 500 francs.Image: louis vuitton

Le porte-sucette Fendi

Qui ne connaît pas ça: vous venez de vous acheter une sucette, vous n'avez pas envie de la finir et vous ne savez pas quoi en faire. Mais dans ce cas, Fendi a l'accessoire qu'il vous faut: le porte-sucette.

Lollipop-Halter Fendi
Le porte-sucette coûte environ 760 francs. Il est même disponible en quatre couleurs différentes.Image: fendi

Le set de billard Gucci

Chez Gucci, les amateurs de jeux et de divertissement trouvent leur compte: des raquettes de tennis aux sets de dés, en passant par les jeux de backgammon, on trouve presque tout – y compris cette mallette de billard qui vaut le prix d'une voiture. Bien entendu, le contenu est inclus dans le prix.

Billard-Koffer Gucci
La mallette de billard américain coûte 24 500 francs.Image: Gucci
Pourquoi la mode moche fait vendre

La table assortie est quant à elle disponible pour la somme non moins impressionnante de 93 000 francs.

Billard-Tisch
C'est pas si cher finalement. Non?Image: Gucci
