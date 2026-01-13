beau temps
La star de Game of Thrones Kit Harington se lâche

La star de Game of Thrones Kit Harrington a fait savoir ce qu&#039;il pensait de la pétition de 2 millions de fans de retourner la dernière saison.
Kit Harington, l'interprète du beau Jon Snow, s'est confié sur la période éprouvante qui a accompagné la dernière saison de Game of Thrones.image: getty/hbo/watson

Cette star de Game of Thrones se lâche: «Comment osez-vous?»

Dans une interview pour le New York Times, le séduisant Roi du Nord de la série Game of Thrones, alias Kit Harington, a fait savoir ce qu'il pensait de la pétition signée par des millions de fans après la diffusion de la dernière saison, en 2019.
13.01.2026, 15:0413.01.2026, 15:06

Alors qu'il campe désormais l'affiche de la série Industry sur HBO, Kit Harington - qui a fait fondre le cœur d'innombrables téléspectateurs dans son rôle de ténébreux membre de la Garde de nuit - se fait discret dans les médias. Enfin... presque. Le Britannique de 39 ans est sorti de son silence habituel pour quelques confessions bien senties dans le New York Times.

On apprendra notamment qu'après avoir surfé pendant dix ans sur le succès de Game of Thrones, Kit Harington, désormais marié et père de deux enfants avec sa partenaire à l'écran Rose Leslie, a souffert d'épuisement, de gestion du stress et de problèmes d'alcool. Si la série lui a apporté gloire et fortune, il confesse également avoir eu du mal à l'époque à se défaire de l'image de son personnage, Jon Snow.

Un nouveau «Game of Thrones» débarque

Exténué par les nuits de tournage consécutives et les interminables interviews qui ont accompagné l'ultime saison du show, l'acteur a fini par entamer une cure de désintoxication dans un centre de réadaptation du Connecticut, en 2019, une semaine après la diffusion du dernier épisode.

La fameuse pétition

Un ultime épisode qui, rappelons-le, a été visionné par quelque 13,6 millions de téléspectateurs en direct. Et dont près de deux millions ont signé dans la foulée une pétition réclamant un remake «avec des scénaristes compétents».

Kit Harington a été choqué par les réactions négatives suscitées par l'ultime épisode de la série.
Kit Harington a été choqué par les réactions négatives suscitées par l'ultime épisode de la série.Helen Sloan/HBO

Dire que l'acteur n'a pas apprécié la nouvelle est un euphémisme. «Ça m'a vraiment mis en colère», confesse Kit Harington, conscient des efforts déployés par les scénaristes de la série, David Benioff et D.B. Weiss, pour rendre hommage à l'œuvre non-terminée de l'auteur George R. R. Martin.

«Franchement, comment osez-vous? Désolé, mais c'est ce que je ressens. Je pense que c'est un niveau de bêtise qu'on ne peut atteindre que sur les réseaux sociaux»
Kit Harington, dans le New York Times

Cependant, cela n'a pas empêché le protagoniste de la série de reconnaître la déception des fans. En avril 2024, il admettait ainsi dans Entertainment Weekly: «Quand je suis arrivé, tout le monde adorait Game of Thrones; quand je suis reparti, tout le monde détestait.»

«J'avais accepté ma propre mort»: qui est la star de House of the Dragon?

Mais son explication était toute trouvée: «Le seul défaut de la fin de Game of Thrones, c’est que nous étions tous tellement crevés que nous n’aurions pas pu continuer.»

«Je comprends donc que certains aient trouvé la fin précipitée, et je suis plutôt d’accord»
Kit Harington

«Mais je ne suis pas sûr qu’il y avait d’autre solution. Quand je regarde des photos de moi pendant cette dernière saison, j’ai l’air épuisé. Je suis à bout de forces. Je n’avais plus la force d’enchaîner une saison de plus.»

Le tournage de la série et sa cure de désintoxication terminés, Kit Harington a donc pris une année sabbatique. Après quoi, son agent a reçu son interdiction de lui proposer les rôles d'acteur armé d'épées pour les castings potentiels.

C'est donc notamment au théâtre que Kit Harrington a marqué les esprits, en incarnant Henri V - armé d'un fusil, et non d'une épée. (mbr)

Nous, on sait ce qu'on pense d'House of the Dragon...

Vidéo: watson
La Montagne de «Game Of Thrones» a encore battu un record
Video: watson
