Vidéo: extern / rest

La routine matinale de cet Américain a choqué tout le monde

500 millions (!) d’internautes ont vu sa vidéo ce week-end. Voici comment une banane, une bouteille d’eau Saratoga et du scotch sur la bouche ont rendu les internautes accros au coach sportif Ashton Hall.

Ils sont (beaucoup trop) nombreux à nous imposer leur prétendue routine matinale, en vue de devenir une meilleure version d’eux-mêmes. Depuis plusieurs années maintenant, les influenceurs, les cryptoboys, les business-busllhit de Dubaï, les bonhommes Michelin des fitness et les runners shootés à Strava obstruent la bande passante avec un narcissisme qui confine à l’art contemporain. A les écouter, il suffirait de se lever aux aurores et de s’enfiler un avocado-toast dans le fion pour tutoyer la fortune de Jeff Bezos.

Alors que l’on imaginait naïvement cette tendance au début de son fracassant déclin, un champion du monde est venu casser Internet, ce week-end, avec une seule vidéo.

Son nom: Ashton Hall.

Ce coach sportif basé (manifestement) à Miami se lève tous les jours à 3h52 du matin, après avoir fait un gros dodo avec du scotch noir sur les lèvres. Une technique qui force l’être humain à respirer par le nez, paraît-il bien meilleur pour la santé

La suite de son réveil hors du commun va dépasser tous les réflexes du genre. Preuve en est, la séquence a été visionnée par 500 millions d’internautes en quelques heures. Oui, la moitié d’un milliard. C’est beaucoup pour observer une montagne de muscles nous mettre la misère.

Voici la séquence: Vidéo: extern / rest

Ici, pas de café-clope en scrollant des âneries sur Instagram ou d’aisselles discrètement aspergées, à la bourre, dans une rame de métro bondée. Il prend son temps, le beau bougre. Mais ce sont surtout ses armes qui ont choqué tout le monde.

Une bouteille d’eau de la marque Saratoga.

Une banane.

Un bol à glaçon.

Un carnet d’écriture.

La fameuse bande de scotch noir.

On en veut pour preuve les innombrables parodies qui jaillissent des réseaux sociaux depuis dimanche.

Entre deux séances de pompes sur le balcon et une bouchée de banane, notre ami Ashton Hall s’envoie une large gorgée de Saratoga à même la bouteille. Il en versera d’ailleurs dans un bol rempli de glaçons et de jus de citron, avant d’y plonger sa tronche. Sans oublier quelques mots couchés dans son journal intime d’influenceur musclé, secondé dans ses tâches par une assistante exagérément dévouée.

Vous vous demandez peut-être ce qu’il fait du reste de sa banane après avoir croqué dedans. Figurez-vous qu’il s’en badigeonne le visage comme si c’était une misérable crème Nivea, à 8h45, près de 5 interminables heures après son réveil.

Le tout est réalisé évidemment torse nu, histoire de rentabiliser des pectoraux aussi larges que son audience sur Instagram: 9 millions d’abonnés.

Son mantra? «Vous pouvez réinventer toute votre vie en un an»

Un luxe maniéré et un hygiénisme extrémiste qui sont à la fois ridicules, touchants et fascinants. En fouillant un peu, on découvre qu’Ashton Hall était un footballeur américain peu prometteur, avant de réaliser qu’il ne sera jamais la plus grande star du ballon pas rond. «Dieu avait d’autres projets», a-t-il déclaré dans le passé.

Après avoir bossé comme déménageur, le natif de Jacksonville, en Floride, va abandonner la vie normale pour cause de salaire beaucoup trop normal: «Je ne peux pas prendre soin de ma famille et je ne peux pas aider les gens que je veux aider comme ça».

En conclusion: c’est surtout la marque d’eau minérale Saratoga qui a dû se lever du bon pied, lundi. Et les plus attentifs d’entre nous ont remarqué que le bellâtre de Floride était parvenu à... rester 4 minutes dans les airs, en plongeant dans sa piscine.

Sans surprise, sa vidéo du week-end a rapidement fait des petits, suscitant l’envie de la communauté de partager leur propre routine matinale, en se moquant allègrement du coach sportif de Miami. Pour rire, voici un petit florilège de trucs rigolos, histoire de bien commencer la semaine.