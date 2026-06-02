Les Bleus ont dévoilé leur nouvelle garde-robe avant le Mondial et elle est griffée Jacquemus. Vidéo: watson

Jacquemus frappe encore un grand coup pour l'équipe de France

Après avoir fait sensation la semaine passée à Roland-Garros en révélant une tenue spécialement conçue pour la championne de tennis Naomi Osaka, Simon Porte Jacquemus sera très vite de retour sur le terrain. De football, cette fois-ci. A l'occasion du Mondial, le créateur de génie signe une capsule pour les Bleus en collaboration avec Nike.

Plus de «Divertissement»

L'été 2026 s'annonce décidément très sportif pour Jacquemus. Après avoir fait sensation sur le court du tournoi de Roland-Garros, et à quelques jours du coup d'envoi du Mondial 2026, la maison française vient de présenter sa dernière collection capsule, développée en partenariat avec la Fédération française de football et Nike. Le créateur et l'équipementier sportif collaborent depuis quatre ans déjà.

Maillots à fines rayures, survêtements rétro, shorts, baskets et vestes dans une version chic et épurée du vestiaire des Bleus. Le tout en tricolore, évidemment. image: jacquemus x nike

Pour accompagner dignement ce lancement, plusieurs pontes de la sélection ont participé à la campagne: Kylian Mbappé, Désiré Doué, Aurélien Tchouaméni, Marcus Thuram, Ousmane Dembélé et Michael Olise figurent notamment sur les visuels diffusés par les deux marques.

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Cette ligne, qui puise sans complexes dans l’esthétique du football des années 90, comprend sept pièces mêlant vêtements techniques et prêt-à-porter: un maillot d’entraînement, une veste légère, un survêtement, un maillot de gardien ainsi qu’une paire de chaussures inspirée d’un modèle emblématique du football. Evidemment, la ligne est une ode aux couleurs nationales et au drapeau tricolore.

Les joueurs porteront notamment le maillot, pièce maîtresse de la capsule, lors de leurs échauffements et de leurs arrivées au stade.



On adore. image: instagram

Avec ses fines rayures et son aspect rétro, on est prêt à parier que la collection, disponible à partir du 11 juin chez Jacquemus et dans les points de vente de la fédération, fera un carton auprès des fans des Bleus... et des mordus de mode. (mbr)

Cette adorable petite fille reprend «Let It Go» de «La Reine des Neiges» Vidéo: watson