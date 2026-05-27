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C'est ce qui s'appelle faire une entrée

L'ancienne numéro 1 mondiale Naomi Osaka a fait des débuts remarqués sur la terre battue de Roland-Garros, et pas seulement pour ses prouesses sportives: son sens du style a également marqué les esprits lors de son entrée sur le tournoi, même s'il n'est pas du goût de tout le monde.

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Si une chose est absolument certaine en ce qui concerne Naomi Osaka, c'est que la Japonaise sait faire ses entrées. Dernière démonstration en date pas plus tard que ce mardi, à l'occasion de son match du premier tour, qui l'opposait à l'Allemande Laura Siegemund: la joueuse a foulé la terre battue dans une somptueuse jupe longue plissée noire vaporeuse.

Une véritable apparition... La joueuse de 28 ans était époustouflante dans sa tenue griffée Germanier. Getty Images Europe

Une création signée d'un de ses couturiers chouchous, le Suisse romand Kevin Germanier. «Je souhaitais une tenue à la fois romantique et affirmée, reflétant l'énergie de Naomi et l'émotion de jouer sur une scène aussi mythique», a confié le Valaisan à Vogue, au sujet de cette tenue sur mesure.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le duo collabore puisque, comme le précisait ELLE Suisse, la joueuse de tennis avait déjà misé su rune silhouette issue de la dernière collection haute couture de Germanier, lors de l'after-party du Met Gala, en mai dernier.

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«Après sa magnifique apparition au Met Gala , il me semblait important de revenir tout aussi forte et puissante pour ce moment parisien, en mêlant couture et sport, ou comme le dit si bien Naomi, couture», a encore précisé le créateur suisse auprès de Vogue.

Pas très pratique pour jouer au tennis, me direz-vous? Ni une ni deux, après quelques balles d'échauffement échangées dans sa somptueuse jupe noire, Naomi Osaka a retiré des couches pour dévoiler un ensemble Nike tout aussi élégant, composé d'une jupe marron clair ornée d'un péplum à volants à deux niveaux et de sequins dorés.

L'ensemble a également alimenté les discussions sur les réseaux sociaux. Getty Images Europe

Pas du goût de tout le monde

Ceci dit, tout le monde semble ne pas avoir été sensible au sens de la mode de la joueuse: à commencer par son adversaire, Laura Siegemund, qui s'est inclinée 3-6 6-7 contre la Japonaise. Interrogée au sujet de ce moment de mode en conférence de presse, l'Allemande a souligné son désintérêt.

«C’est quelque chose qui n’a vraiment aucune importance pour moi. Je suis venue ici pour jouer au tennis, pas pour faire un défilé de mode» Laura Siegemund

«Enfin, si certains veulent le faire, c'est ok pour moi», a lancé la 47e mondiale, selon Tennis Up To Date.

C'est surtout le temps pris par sa rivale pour changer de tenue entre son entrée sur le court et le moment de débuter le match qui semble avoir agacé l'Allemande. «Je trouve parfois cela un peu problématique, car dans chaque tournoi, tout est chronométré à la seconde près, même quand on essaie simplement de déballer sa bouteille.»

De son côté, Noami Osaka patiente jusqu'à son match du deuxième tour jeudi, qui l'opposera à la médaillée d’argent olympique Donna Vekic - et probablement est-elle en train de peaufiner une autre tenue qui fera parler d’elle.

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