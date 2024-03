Et il n'a même pas de pieds

Un Brésilien de 19 ans né sans pieds est devenu viral sur les réseaux grâce à ses vidéos de dribbles.

Lucas Zollinger Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Un Brésilien, qui se fait appeler en ligne «Pedelata», a explosé sur les réseaux sociaux avec ses vidéos de football. Il dribble, jongle et fait des exercices de visée. Ce qui fascine tout le monde? Le fait que le jeune homme est né avec un handicap: il n'a pas de pieds. Il ne porte des prothèses que depuis l’âge de 13 ans. C’est d’ailleurs de là que lui vient son surnom portugais: «Pe de lata». Cela peut se traduire en français par «pied de fer».

Vidéo: watson

Le moins que l'on puisse dire quand on le voit avec un ballon, c'est que «Pe de lata» a les pieds ailés.

Plus de vidéos drôles de foot? Par ici👇

Contacté, le Brésilien nous en a dit un peu plus sur lui: il a 19 ans et vit dans l'État du Mato Grosso do Sul (carte ci-dessous).

Il a appris seul à jouer au football dans son jardin, en essayant d'imiter les dribbles des autres garçons dans la cour de récréation. Il lui a fallu beaucoup d'entraînement pour réussir ses exploits actuels.

Ses fans peuvent suivre ses progrès sur Instagram et TikTok presque au quotidien. Il faut dire qu’il poste massivement depuis un an, et qu’il est de plus en plus fort avec le ballon rond.

Lorsque sa première vidéo a percé, atteignant un million de vues, le sportif en herbe a reçu de nombreux commentaires positifs et enthousiastes.

Maintenant qu’il a terminé l’école, il va aider son père qui travaille comme ouvrier. Mais il ne compte pas s’arrêter de jongler…ni de se filmer. «Je veux voir où ça me mènera», explique-t-il. «J’économise pour un ordinateur, afin de pouvoir couper et éditer mes vidéos.»

Vidéo: watson

La plus impressionnante piscine du monde à Londres, la voici:

1 / 9 La plus impressionnante piscine du monde à Londres Il s'agit probablement de la piscine la plus spectaculaire au monde!

Une autre sensation des réseaux👇