«Pire qu'un étron»: le retour de Manuel Valls enflamme le web

Manuel Valls, tel un phénix qui renaît de ces cendres, entre au gouvernement Bayrou. Une nomination qui fait rire (jaune) certains Français sur X. Florilège des meilleures punchlines, sans oublier celle de cet auditeur qui traite le ministre d'étron en direct à la radio.

Ça y est, CHAMPAAAGNE! Le nouveau gouvernement français est connu, il est arrivé tel un miracle de Noël, entre la dinde trop sèche et la bûche trop sucrée. Après un suspense insoutenable, François Bayrou, le quatrième premier ministre de l'année (ressenti: 17e) a nommé son équipe de winners.

Parmi eux, pas mal de zombies de revenants, dont un qui semble répondre à l'expression «plus c'est gros, plus ça passe». Manuel Valls. MANUEL VALLS!

C'était devenu un mème récurrent depuis des années. Valls tente de gratter un poste ici, puis là, puis en Espagne, puis rebelote en France... ET IL Y EST ARRIVÉ. Wow. Avec l'aide des réseaux sociaux qui s'en donnent à cœur joie, notamment cet auditeur de France Inter qui a tout simplement traité Manuel Valls d'«étron» en direct, rendons hommage à ce champion de la résilience et de l'amour propre (j'déconne).

Se faire traiter de merde en direct à la radio, check ☑️

Parodieception:

Oh là là mes amis, mais pour qui aime un tant soit peu la politique française, on va se REGALER!

Non mais vrrrraiment, yay!

Ah oui, by the way... Et ce n'est pas un faux article, il est dispo ici.

Pour le nombre de morts, on sait pas, mais sinon, oui, voilà voilà.

La minute archives: «Tu me mets quelques Blancos?»

C'est tellement l'ambiance de Noël qu'on mérite, hihiiii!

J'avoue, on sait pas comment l'expliquer...

BAH FALLAIT PAS ok pardon.

Et il y a zéro blague dans cette phrase en plus.

Ce qui est marrant, c'est que cet article du Gorafi date de... la veille de l'annonce du retour de Valls.

Quel banger, même à Barcelone ce type est un mème.

Au secours, je meurs.

La peste ou le choléra?

UN AU REVOIR AUX FRANÇAIS AHAHAHA bon bah welcome back.

«Revenir humblement» hehe.

Bon bah ça promet, tout ça! Vous pouvez sans souci résilier vos abonnements à Netflix, myCANAL et autres Amazon Prime, le plus gros divertissement nous attend dans les débats et JT sur BFMTV, France 2, TF1 et consorts à la rentrée. Et joyeux Noëëëëël!