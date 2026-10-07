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Joël Dicker annonce son nouveau roman Crash pour 2027

L&#039;ecrivain Suisse Joel Dicker, pose, a l&#039;occasion d&#039;un interview pour la sortie de son nouveau livre &quot;La tres Catastrophique Visite du Zoo, ce jeudi 13 fevrier 2025 a Geneve. (KEYS ...
Le dernier ouvrage de Joël Dicker s’est vendu à plus d’un demi-million d’exemplaires dans le monde.Image: KEYSTONE

On en sait plus sur le nouveau roman de Joël Dicker

La longue attente des fans de l'auteur genevois va bientôt prendre fin. Voici ce que l'on sait.
07.10.2026, 13:4707.10.2026, 13:47

L'auteur genevois Joël Dicker a annoncé sur les réseaux sociaux la sortie de son nouveau roman Crash le 19 janvier 2027. La longue attente des fans prendra ainsi fin au début de l'année prochaine. Il avait sorti son dernier ouvrage en mars 2025.

Joël Dicker a publié mardi soir une photo sur Instagram et Facebook, sur laquelle on voit la page d'introduction du livre intitulé Crash, la mention «roman» sur laquelle l’auteur a inscrit à la main la date 19 janvier 2027. «J’ai très, très, très envie de vous retrouver», ajoute Dicker dans son commentaire adressé à ses lecteurs.

Joël Dicker réserve de grosses surprises à ses fans
Joël Dicker réserve de grosses surprises à ses fans

L'auteur genevois de best-sellers avait déjà révélé ces derniers jours, à travers une courte vidéo sur les réseaux sociaux, la date de parution du livre, sans toutefois en dévoiler le titre. Ce nouveau roman sera, lui aussi, publié par la maison d’édition genevoise Rosie & Wolfe, créée par l’auteur lui-même.

Les lecteurs divisés

Son dernier ouvrage, La très catastrophique visite du zoo, s’est vendu à plus d’un demi-million d’exemplaires dans le monde entier depuis sa sortie en mars 2025. Il avait toutefois quelque peu divisé les lecteurs, beaucoup l’ayant considéré comme un roman pour enfants.

La date de sortie de Crash concerne la version originale en français du livre. (jzs/ats)

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