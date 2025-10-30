Vous avez dit Pac-Man? Image: capture d'écran

Google a une drôle de façon de fêter Halloween

Halloween se rapproche. Si les Suisses ne vouent pas à cette fête un grand amour, il en est autrement outre-Atlantique et Google vient de le prouver.

Coutumier des petits coups de pub et widgets associés, Google vient de déterrer Pac-Man pour Halloween.

En ouvrant votre navigateur, sur la page d'accueil de Google, à la place du fameux logo habituel, on trouve, ce jeudi 30 octobre, ceci:

Image: capture d'écran

Les plus curieux, ou ceux qui auront mal cliqué sur la barre de recherche, arriveront sur une page spécialement conçue pour jouer à Pac-Man, jeu d'arcade mondialement connu où l'on doit manger des petites boules en évitant de vilains fantômes. Tout indiqué pour célèbrer Halloween, a dû se dire la firme américaine. Et c'est plutôt réussi, il faut le reconnaitre.

Google vous propose Pac-Man Voici à quoi ça ressemble. Vidéo: extern / rest

Espérons que vous serez meilleurs que nous pour grignotter les pac-gommes avant de vous faire boulotter par les petits fantômes.

Google n'en est pas à son coup d'essai

La multinationale célèbre régulièrement certains événements de cette manière. Google fêtait dernièremet les fiançailles de Talyor Swift, et certains se souviennent notamment du rose intense qui accueillait les internautes quand ils recherchaient des infos sur le film Barbie de Margot Robbie.



De manière plus sobre, Google fêtait aussi son propre anniversaire il y a deux ans avec une animation tout en ballon. En ce qui concerne Halloween, l'entreprise cache chaque année divers effets spéciaux pour cette fête, comme pour divers événements de la pop culture, comme pour les 25 ans de la série Friends. (hun)