ciel couvert10°
DE | FR
burger
Divertissement
Halloween

Halloween: Ces 30 déguisements de stars sont inimitables

Ces 30 déguisements de stars sont (presque) inimitables

De Heidi Klum à Paris Hilton, quand il s'agit de célébrer Halloween, certaines célébrités sont réputées pour ne pas lésiner sur le silicone et les idées frappadingues. Alors que la date fatidique du 31 octobre approche, voici quelques exemples vraiment barges qui ont marqué ces dernières années.
30.10.2025, 05:3930.10.2025, 05:39
Marine Brunner
Marine Brunner

Kim Kardashian

La star avait marqué les esprits dans un costume d'alligator albinos, l'an dernier.

Kim Kardashian en alligator albinos, en 2024

«Emma» Norton

Voilà une interprétation très sexy de Dame Liberté.

Emma Norton en Statue de la liberté, en 2023.
Getty Images North America

Marc Jacobs et Charly «Char» Defrancesco

Façon frères Bogdanov.

Marc Jacobs et son mari Char
GC Images

Julia Fox

Même si ce déguisement d'Halloween n'a rien à envier à ses tenues quotidiennes.

Julia Fox, en 2022.
GC Images
Julia Fox admet que Kim Kardashian lui a piqué son style et son mec

Rihanna

La chanteuse flanquée de deux copines tortues Ninja, en 2014.

Rihanna en Tortue Ninja en 2014
GC Images

Bruce Willis et Stephen J. Eads

Les mots nous manquent <3

Bruce Willis et son assistant Stephen J. Eads en 2017
GC Images

Emily Ratajkowski

Même en Marge Simpson, le top model reste plus beau que nous.

Emily Ratajkowski en 2015.
WireImage

David Kirsch

Imaginez croiser ça dans la rue.

David Kirsch en 2024.
Image: WWD

Kat Graham

On ne sait pas si c'est plus chelou ou plus affreux. En tout cas, c'est très réussi.

Kat Graham en 2018.
GC Images

Haley Kalil

Le couple des Noces Funèbres de Tim Burton est très convaincant.

Haley Kalil en 2024.
Image: WWD

Adam Lambert

Les lentilles font toujours leur petit effet.

WEST HOLLYWOOD, CA - OCTOBER 31: Singer Adam Lambert attends his 2nd annual Halloween bash at Bootsy Bellows on October 31, 2014 in West Hollywood, California. (Photo by Paul Archuleta/FilmMagic)
Image: FilmMagic

Seal et Kyle MacLachlan

Le duo lors d'une soirée, en 2010.

NEW YORK - OCTOBER 31: Seal and Kyle MacLachlan attend the Heidi Klum&#039;s Halloween Party presented by AOL and Absolut Vodka at Lavo on October 31, 2010 in New York City. (Photo by Michael Loccisan ...
WireImage

Kyle MacLachlan

Preuve que l'acteur de la série Twin Peaks a toujours bien aimé faire semblant de s'être ramassé des objets dans la tronche... ici, en 2007.

Image
image: shutterstock

Roberto Cavalli

Le couturier italien a clairement remporté la palme du costume le plus ironique.

Designer Roberto Cavalli attends his Halloween Party at Cipriani&#039;s in New York City. (Photo by Steve Eichner/WWD/Penske Media via Getty Images)
Image: Penske Media

Lizzo

On n'ose imaginer le nombre d'heures nécessaires à la chanteuse pour se transformer en Baby Yoda, l'an dernier.

WEST HOLLYWOOD, CALIFORNIA - OCTOBER 29: Lizzo performs onstage during the Ghost Town Halloween Party with Parcast&#039;s &quot;Obsessed&quot; hosts Benito Skinner and Mary Beth Barone, prestented by ...
Getty Images North America

Justin Timberlake

Ne dites pas que vous n'avez pas envie d'aller lui faire un gros câlin.

NEW YORK, NY - OCTOBER 31: Justin Timberlake, and Jessica Biel seen out and about for Halloween with the Kids on October 31, 2018 in New York City. (Photo by Robert Kamau/GC Images)
GC Images

David Kirsch

Décidément, le producteur (ici en 2015) est l'un des rois d'Halloween.

NEW YORK, NY - OCTOBER 31: David Kirsch attends the Heidi Klum Halloween Party on October 31, 2015 in New York City. (Photo by Andrew Toth/WireImage)
WireImage

Alix Earle

Glaçante version de la Sorcière blanche de Narnia.

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 31: Alix Earle attends the 2023 Heidi Klum Hallowe&#039;en Party at Marquee on October 31, 2023 in New York City. (Photo by Taylor Hill/Getty Images)
Getty Images North America

Lady Gaga

Vu l'excentricité dont elle a pu faire preuve sur tapis rouge, on pardonnera ce manque d'imagination flagrant à la chanteuse (là, en 2014).

PARIS, FRANCE - NOVEMBER 01: Singer Lady Gaga leaves the &#039;Matignon&#039; restaurant with a Halloween costume on November 1, 2014 in Paris, France. (Photo by Marc Piasecki/GC Images)
GC Images

Paris Hilton

Chaque année, l'héritière ne boude pas son plaisir pour se déguiser. Rien que l'an dernier, elle a aligné les costumes parfaitement bluffants.

Image
instagram

Paris Hilton

Toujours en 2024...

Image
instagram

Paris Hilton

En grande, grande fan de Britney Spears, Paris a aligné les hommages. Ici, en 2023.

BEVERLY HILLS, CA - OCTOBER 27: Paris Hilton is seen arriving at the Casamigos Halloween party on October 27, 2023 in Beverly Hills, California. (Photo by MEGA/GC Images)
GC Images

Paris Hilton

Là, en 2024...

Image
instagram

Paris Hilton

...Et cette coquine a remis le couvert en 2025.

Image
instagram

La reine incontestée: Heidi Klum

Evidemment, Halloween ne serait pas ce qu'il est sans Heidi Klum, la reine incontestée dans le domaine des déguisements cinglés. Voici quelques spécimens éminents au fil des ans.

NEW YORK, NY - OCTOBER 31: Heidi Klum attends her Halloween Party on October 31, 2015 in New York City. (Photo by Andrew Toth/WireImage)
En 2015.WireImage
«Je serai particulièrement moche»: Heidi Klum prépare déjà Halloween

Heidi Klum

NEW YORK, NY - OCTOBER 31: (L-R) Heidi Klum and Seal attend Heidi Klum&#039;s 12th annual Halloween party at the PH-D Rooftop Lounge at Dream Downtown on October 31, 2011 in New York City. (Photo by P ...
En 2011, aux côtés de son ancien compagnon Seal.WireImage

Heidi Klum

Beurk.

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 31: Heidi Klum attends Heidi Klum&#039;s 20th Annual Halloween Party at Cathédrale on October 31, 2019 in New York City. (Photo by Gotham/FilmMagic)
En 2019.Image: FilmMagic

Heidi Klum

Le lombric restera définitivement gravé dans les annales.

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 31: Heidi Klum attends Heidi Klum&#039;s 21st Annual Halloween Party at Sake No Hana at Moxy Lower East Side on October 31, 2022 in New York City. (Photo by Gotham/FilmMag ...
En 2022.Image: FilmMagic

Heidi Klum

Plus méconnu, celui-là: en pomme d'Adam et Eve.

Seal and Heidi Klum during 7th Annual Heidi Klum Halloween Party, Sponsored by M&amp;M&#039;s Dark Chocolate - Arrivals at Privilege in Los Angeles, California, United States. (Photo by Jon Kopaloff/F ...
En 2006.Image: FilmMagic

Heidi Klum

Et, enfin, le costume de l'an dernier! On attend avec impatience de voir ce qu'elle nous réserve cette semaine pour l'édition 2025.

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 31: Tom Kaulitz (L) and Heidi Klum attend Heidi Klum&#039;s 23rd Annual Halloween Party at Hard Rock Hotel New York on October 31, 2024 in New York City. (Photo by TheStew ...
En 2024.WireImage

En attendant, un avant-goût...

Heidi Klum: un indice coquin pour Halloween
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Alec Baldwin a encore des ennuis: «Un camion de la taille d'une baleine»
Alec Baldwin a encore des ennuis: «Un camion de la taille d'une baleine»
de Marine Brunner
Yseult affirme avoir été «plagiée» et s'en prend plein la tronche
1
Yseult affirme avoir été «plagiée» et s'en prend plein la tronche
Ils vivent comme nous
Ils vivent comme nous
de Jérémie Crausaz
Ce spa romand figure parmi les 50 meilleurs du monde
Ce spa romand figure parmi les 50 meilleurs du monde
de Marine Brunner

La célèbre «Tompkins Square Halloween Dog Parade» à New York

1 / 19
«Tompkins Square Halloween Dog Parade» à New York
Lors de la 33e «Tompkins Square Halloween Dog Parade», les participants au concours annuel ont fait preuve de créativité pour pré-fêter Halloween, dans l'East Village de Manhattan le 21 octobre. Voici le gagnant.
source: imago/bruce cotler / imago images
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X
Nelly Furtado s'éloigne de la scène
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Attention à ces changements de loi en novembre en Suisse
2
Un ex de Coop fait des révélations sur les caisses automatiques
3
La neige tombe, mais son «ennemi par excellence» arrive
Ils veulent faire la peau à ce tic de langage
Sur Tiktok, certains se filment en essayant de parler pendant une minute sans utiliser certains «mots béquilles», tels que «du coup», «donc», «genre», «vous voyez?». Un défi qui s'avère bien plus difficile qu'on ne le pense.
Que serait TikTok sans les trends? Cette fois, la tendance du moment pourrait bien plaire à vos parents réfractaires à la Gen Z, qui disent à tout-va:
L’article