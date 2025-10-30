Ces 30 déguisements de stars sont (presque) inimitables
Kim Kardashian
La star avait marqué les esprits dans un costume d'alligator albinos, l'an dernier.
«Emma» Norton
Voilà une interprétation très sexy de Dame Liberté.
Marc Jacobs et Charly «Char» Defrancesco
Façon frères Bogdanov.
Julia Fox
Même si ce déguisement d'Halloween n'a rien à envier à ses tenues quotidiennes.
Rihanna
La chanteuse flanquée de deux copines tortues Ninja, en 2014.
Bruce Willis et Stephen J. Eads
Les mots nous manquent <3
Emily Ratajkowski
Même en Marge Simpson, le top model reste plus beau que nous.
David Kirsch
Imaginez croiser ça dans la rue.
Kat Graham
On ne sait pas si c'est plus chelou ou plus affreux. En tout cas, c'est très réussi.
Haley Kalil
Le couple des Noces Funèbres de Tim Burton est très convaincant.
Adam Lambert
Les lentilles font toujours leur petit effet.
Seal et Kyle MacLachlan
Le duo lors d'une soirée, en 2010.
Kyle MacLachlan
Preuve que l'acteur de la série Twin Peaks a toujours bien aimé faire semblant de s'être ramassé des objets dans la tronche... ici, en 2007.
Roberto Cavalli
Le couturier italien a clairement remporté la palme du costume le plus ironique.
Lizzo
On n'ose imaginer le nombre d'heures nécessaires à la chanteuse pour se transformer en Baby Yoda, l'an dernier.
Justin Timberlake
Ne dites pas que vous n'avez pas envie d'aller lui faire un gros câlin.
David Kirsch
Décidément, le producteur (ici en 2015) est l'un des rois d'Halloween.
Alix Earle
Glaçante version de la Sorcière blanche de Narnia.
Lady Gaga
Vu l'excentricité dont elle a pu faire preuve sur tapis rouge, on pardonnera ce manque d'imagination flagrant à la chanteuse (là, en 2014).
Paris Hilton
Chaque année, l'héritière ne boude pas son plaisir pour se déguiser. Rien que l'an dernier, elle a aligné les costumes parfaitement bluffants.
Paris Hilton
Toujours en 2024...
Paris Hilton
En grande, grande fan de Britney Spears, Paris a aligné les hommages. Ici, en 2023.
Paris Hilton
Là, en 2024...
Paris Hilton
...Et cette coquine a remis le couvert en 2025.
La reine incontestée: Heidi Klum
Evidemment, Halloween ne serait pas ce qu'il est sans Heidi Klum, la reine incontestée dans le domaine des déguisements cinglés. Voici quelques spécimens éminents au fil des ans.
Heidi Klum
Heidi Klum
Beurk.
Heidi Klum
Le lombric restera définitivement gravé dans les annales.
Heidi Klum
Plus méconnu, celui-là: en pomme d'Adam et Eve.
Heidi Klum
Et, enfin, le costume de l'an dernier! On attend avec impatience de voir ce qu'elle nous réserve cette semaine pour l'édition 2025.