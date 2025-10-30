Ces 30 déguisements de stars sont (presque) inimitables

De Heidi Klum à Paris Hilton, quand il s'agit de célébrer Halloween, certaines célébrités sont réputées pour ne pas lésiner sur le silicone et les idées frappadingues. Alors que la date fatidique du 31 octobre approche, voici quelques exemples vraiment barges qui ont marqué ces dernières années.

Kim Kardashian

La star avait marqué les esprits dans un costume d'alligator albinos, l'an dernier.

«Emma» Norton

Voilà une interprétation très sexy de Dame Liberté.

Getty Images North America

Marc Jacobs et Charly «Char» Defrancesco

Façon frères Bogdanov.

GC Images

Julia Fox

Même si ce déguisement d'Halloween n'a rien à envier à ses tenues quotidiennes.

GC Images

Rihanna

La chanteuse flanquée de deux copines tortues Ninja, en 2014.

GC Images

Bruce Willis et Stephen J. Eads



Les mots nous manquent <3

GC Images

Emily Ratajkowski

Même en Marge Simpson, le top model reste plus beau que nous.

WireImage

David Kirsch

Imaginez croiser ça dans la rue.

Image: WWD

Kat Graham

On ne sait pas si c'est plus chelou ou plus affreux. En tout cas, c'est très réussi.

GC Images

Haley Kalil

Le couple des Noces Funèbres de Tim Burton est très convaincant.

Image: WWD

Adam Lambert

Les lentilles font toujours leur petit effet.

Image: FilmMagic

Seal et Kyle MacLachlan

Le duo lors d'une soirée, en 2010.

WireImage

Kyle MacLachlan

Preuve que l'acteur de la série Twin Peaks a toujours bien aimé faire semblant de s'être ramassé des objets dans la tronche... ici, en 2007.

image: shutterstock

Roberto Cavalli

Le couturier italien a clairement remporté la palme du costume le plus ironique.

Image: Penske Media

Lizzo

On n'ose imaginer le nombre d'heures nécessaires à la chanteuse pour se transformer en Baby Yoda, l'an dernier.

Getty Images North America

Justin Timberlake

Ne dites pas que vous n'avez pas envie d'aller lui faire un gros câlin.

GC Images

David Kirsch

Décidément, le producteur (ici en 2015) est l'un des rois d'Halloween.

WireImage

Alix Earle

Glaçante version de la Sorcière blanche de Narnia.

Getty Images North America

Lady Gaga

Vu l'excentricité dont elle a pu faire preuve sur tapis rouge, on pardonnera ce manque d'imagination flagrant à la chanteuse (là, en 2014).

GC Images

Paris Hilton

Chaque année, l'héritière ne boude pas son plaisir pour se déguiser. Rien que l'an dernier, elle a aligné les costumes parfaitement bluffants.

instagram

Paris Hilton

Toujours en 2024...

instagram

Paris Hilton

En grande, grande fan de Britney Spears, Paris a aligné les hommages. Ici, en 2023.

GC Images

Paris Hilton

Là, en 2024...

instagram

Paris Hilton

...Et cette coquine a remis le couvert en 2025.

instagram

La reine incontestée: Heidi Klum

Evidemment, Halloween ne serait pas ce qu'il est sans Heidi Klum, la reine incontestée dans le domaine des déguisements cinglés. Voici quelques spécimens éminents au fil des ans.

En 2015. WireImage

Heidi Klum

En 2011, aux côtés de son ancien compagnon Seal. WireImage

Heidi Klum

Beurk.

En 2019. Image: FilmMagic

Heidi Klum

Le lombric restera définitivement gravé dans les annales.

En 2022. Image: FilmMagic

Heidi Klum

Plus méconnu, celui-là: en pomme d'Adam et Eve.

En 2006. Image: FilmMagic

Heidi Klum

Et, enfin, le costume de l'an dernier! On attend avec impatience de voir ce qu'elle nous réserve cette semaine pour l'édition 2025.

En 2024. WireImage

