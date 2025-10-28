Le 31 juillet 2021, un Américain du nom de Tyler Long passe un appel terrifié – et terrifiant – au 911. Image: Moment RF

«Ce n’est pas humain!» Cet appel d'urgence est terrifiant

Quatre ans après son appel d'urgence aussi paniqué que glaçant, le mystère plane toujours sur la «créature» qu'a réellement aperçue Tyler Long au bord de la route 210 à Atkinson, en Caroline du Nord. Hasard ou phénomène inexplicable? La maison ayant servi de lieu de tournage au film d'horreur The Conjuring est à proximité. L'affaire, qui vient récemment de ressurgir sur les réseaux sociaux, fascine les internautes.

Il est plus de 23h04, ce 31 juillet 2021, lorsque la centrale d'urgence du bureau du shérif du comté de Pender, en Caroline du Nord, reçoit un appel d'un automobiliste.

Au volant de sa Chevrolet 2500 HD 2003, les feux de route allumés et les yeux rivés sur les deux bandes jaunes tracées au milieu de l'asphalte, Tyler Long, un habitant du coin, tente de maîtriser son calme. Il indique d'emblée à l'opératrice:

Tyler Lang Hm, je roule sur la 210, je viens de traverser la Black River et je crois que j'ai vu un mec en sang se tenir au bord de la route.

Tyler Lang Quand je suis passé en voiture, j'avais mes feux de route allumés et tout ce que je pouvais voir, c'était quelques traînées rouges qui descendaient le long de son corps, en commençant par sa tête.

L'opératrice répond d'une voix calme, concentrée.

911 Ok.

Avant de lui demander de répéter sa localisation.

Tyler Lang Je suis sur la 210, je viens de traverser la Black River. Je me dirige vers la 53E. Je viens de passer Patriot Watch.

911 Ok. Vous êtes maintenant près de Morse Creek. Et vous avez vu un homme au bord de la route...

A l'autre bout de la ligne, le silence se fait. Jusqu'à ce qu'un bruit sourd retentisse. Tyler Long se met à hurler.

Tyler Lang «C'est quoi ce bordel? C'était quoi, ça?!»

911 Qu'est-ce que c'était, monsieur? Vous allez bien?

Tyler Lang «Ce n'est pas humain! Ce n'est pas humain! Il y a quelque chose dans la benne de mon camion!»

911 Qu'est-ce qu'il y a sur la route?

Tyler Lang Non, ce n'est pas sur la route! C'est dans mon camion!

Après avoir repris son calme, il explique avoir allumé les phares de son camion et avoir vu «quelque chose». Il a ensuite «freiné brusquement», projetant la «créature sur le toit», puis «sur le capot» de sa Chevrolet, selon un rapport de police consulté par le Daily Mail.

Lorsque l'opératrice du 911 lui demande d'identifier précisément ce qu'il a vu, le chauffeur reste muet.

911 Etait-ce une dinde? Ou peut-être un cerf?

Tyler Lang Je ne sais pas ce que c'était! Ce n'était pas une dinde, parce que je roulais à 80 km/h!

Selon Tyler Lang, la créature non humaine n'avait «pas de plumes» et «semblait presque pâle».

Après avoir précisé au cours du coup de fil qu'il a servi dans l'armée américaine, Tyler Long confesse qu'il a eu une peur bleue. Il préfère s'éloigner encore un peu avant de vérifier les éventuels dommages causés à son truck.

Tyler Lang Je ne le vois plus. Je ne le vois plus au loin, ni rien.

Tyler Lang Je tremble vraiment.

L'Américain finit par immobiliser son véhicule à la hauteur du Malpass County Corner Store, une épicerie désuète plantée au bord de la route, plate et nue. Après avoir précisé à l'opératrice qu'il cache un couteau Ka-Bar et une hache dans son camion, il la prévient: il va sortir.

Tyler Lang Maintenant.

Le Malpass County Corner Store, au carrefour de Malpass Corner Road et de la 421. google maps

Toujours au téléphone, il évalue les dégâts. «Quelques éclats à l'intérieur de la benne» de son camion. Des rayures «quelque peu visibles» sur le toit. L'opératrice au bout du fil demande au conducteur s'il souhaite signaler l'incident. Tyler Long n'est pas sûr. Il va d'abord faire examiner son camion.

Légende urbaine navajo

Pour mieux décrire ce qu'il a cru voir ce soir-à, Tyler Long partagera plus tard avec les autorités une vidéo TikTok d'une créature ressemblant à un skin-walker, une légende urbaine issue du folklore navajo.

Des images plus ou moins terrifiantes – et plus ou moins travaillées – circulent depuis les débuts d'internet. MerahPutih.com

Dans la culture navajo, il s'agit d'un type de chaman malveillant capable de se métamorphoser, de s'emparer ou prendre l'apparence d'un animal ou d'une personne, afin de faire du mal ou provoquer le malheur. Des images de prétendus skin-walkers pullulent sur les réseaux sociaux.

Bien que les autorités soient allées examiner la zone, les recherches n'ont pas permis de localiser «quelqu'un ou quoi que ce soit qui avait été heurté par un véhicule», selon le rapport. Une recherche par drone a également échoué.

L'incident est clos à 2h05 du matin le 1er août 2021, soit seulement trois heures après l'appel, sans que les autorités policières ne soient jamais en mesure de déterminer ce que Tyler Long a vu ce soir-là.

Une étrange coïncidence

Quatre ans après ce mystérieux échange téléphonique, l'affaire a récemment repris du vif parmi les internautes, après que la bande sonore ait largement circulé sur X et TikTok. Au cours du mois de septembre, les cris glaçants et la description troublante de Tyler Long ont dominé les discussions sur de multiples forums.

Et pour cause: les plus fins connaisseurs de paranormal n'ont pas tardé à réaliser que l'incident s'était produit à seulement trois kilomètres de la maison utilisée comme lieu de tournage du célèbre film d'horreur The Conjuring, en 2012.

La maison, située au 405 Canetuck Road, dans le comté de Pender, se trouve non loin de celui de l'incident de Tyler Long. facebook

La maison est devenue un lieu de pèlerinage pour les fans de paranormal. image: facebook

Comme le souligne un internaute sur Reddit: «Cela me semble une coïncidence un peu trop étrange.» Pendant que d'autres relaient leurs propres expériences effrayantes, ailleurs aux Etats-Unis: «Cela m'est arrivé deux fois au Nouveau-Mexique. J'étais garé sur une aire de repos près d'un arroyo», indique un utilisateur sur X.

«J’ai l’impression que les choses sont sous-estimées parce que les gens ont peur d’être traités de 'dingues'. Si vous avez déjà campé en forêt, seul ou avec quelqu’un, vous savez ce sentiment qu’il y a quelque chose de plus. On le ressent» Un utilisateur sur X, au sujet de l'expérience inexpliquée de Taylor Long

Le Daily Mail a contacté le shérif Alan W Cutler du comté de Pender pour obtenir des commentaires supplémentaires, mais n'a pas reçu de réponse. Les tentatives du média pour joindre Tyler Long afin d'obtenir un commentaire sont également restées infructueuses.