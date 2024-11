Heidi Klum ne déçoit jamais. source: instagram

Le costume d'Halloween de Heidi Klum est (encore) complètement barré

Doigts brillants et yeux écarquillés: une fois encore, Heidi Klum a mis le paquet pour surprendre ses fans avec un costume d'Halloween aussi barré que spectaculaire.

Anna-Lena Janzen / t-online

Plus de «Divertissement»

Un article de

Les fêtes d'Halloween d'Heidi Klum à New York sont désormais devenues cultes - année après année, le mystère entourant son costume d'Halloween fait énormément sensation.

Après une longue attente, nous voilà récompensés. La juge en chef du Next Top Model allemand est apparue jeudi soir sur le tapis rouge à New York et a révélé son déguisement:

«Heidi est apparue comme E.T. l'extraterrestre, avec des yeux écarquillés et un doigt brillant»

Un hommage au personnage principal du film culte de Steven Spielberg de 1982, car c'était l'un de ses films préférés lorsqu'elle était enfant, a révélé Klum au New York Times.

L'arrivée iconique de Tom et Heidi 👇 Vidéo: instagram

Le mannequin de 51 ans a été inspiré par une scène de film dans laquelle E.T. est paré d'accessoires humains tels que du rouge à lèvres, des vêtements et une perruque blonde.

Une espèce de peau ridée recouvrait tout son corps, tandis que ses yeux et sa bouche étaient visibles à travers les rides de son cou. Selon le New York Times, les mouvements de l'énorme tête aux grands yeux bleus et à la bouche rose mobile étaient contrôlés à distance par un employé.

La tête était contrôlée à distance par un employé.

Le mari de Klum, Tom Kaulitz, était habillé pour correspondre au thème. Il est également venu sous forme d'E.T., mais basé sur un moment différent du film. Klum et Kaulitz ont passé de nombreuses heures dans le masque pour les transformations dans Aliens.

Et parce que le déguisement était si difficile à enlever, elle portait une couche de protection en dessous. Comme Heidi l'explique au New York Times: «Peut-être que je n'aurai jamais besoin d'utiliser la couche, mais au moins je n'ai pas besoin d'y penser».

Leni Klum, la fille de Heidi Klum, a également surpris sur le tapis rouge. Elle portait un costume d'insecte. Sa tenue se composait de grands yeux noirs, d'antennes et d'un body argenté scintillant, lui donnant le look signature d'un nœud papillon.

Leni Klum en insecte. source: getty

Notons que tout ce petit monde avait de la concurrence en la personne de la chanteuse Janelle Monáe, qui a également eu l'idée de se glisser dans la peau de l'iconique créature de Steven Spielberg. C'est l'occasion pour nous de juger qui a le costume le plus convaincant!

Le costume de Janelle Monáe 👇

source: instagram

Les fans perplexes

Avant la fête, les fans ont pu regarder en direct les maquilleurs transformer le modèle. Ceux-ci ont sculpté couche par couche un masque marron et caoutchouteux sur le visage des modèles.

Au fil des jours, Klum a partagé plusieurs photos et vidéos de parties de costumes sur son compte Instagram, alimentant les spéculations sur son costume. Certains fans avaient ainsi raison de supposer qu’il pourrait s’agir de l’extraterrestre.

Le costume d'Heidi Klum a été bien accueilli par ses followers sur les réseaux sociaux. De nombreuses célébrités se sont également montrées enthousiastes.



Le compte officiel du studio de production cinématographique Universal a qualifié sa transformation d'«emblématique». «Incroyable», a également commenté l'acteur et comédien Terry Crews sous les images postées sur le compte de Heidi. Plusieurs autres internautes ont salué Klum comme la «reine d'Halloween».

image: instagram

Cette année, la fête annuelle d'Halloween de Klum a eu lieu pour la 23e fois et s'est déroulée au Hardrock Hotel de New York. Avant la grande célébration, Klum a reçu un autre honneur: elle a été autorisée à allumer les lumières d'Halloween à l'Empire State Building.

Depuis 2000, Heidi Klum célèbre sa fête légendaire le 31 octobre avec de nombreux invités stars. Ce n’est qu’en 2020 et 2021 que ce légendaire festival d’horreur a été annulé en raison de la pandémie corona.

Et depuis 2018, Klum et Tom Kaulitz forment un duo de choc à Halloween: ils sont déjà apparus dans les rôles de Fiona et Shrek, un extraterrestre et un astronaute, ainsi qu'un pêcheur et un ver surdimensionné. L'année dernière, Klum a encore une fois brisé les limites en incarnant un paon scintillant aux plumes humaines interprété par des danseurs du Cirque du Soleil. Tom Kaulitz incarnait un œuf de paon XXL.