«J'ai dit oui»: voici qui incarnera Dumbledore dans la série

Le principal intéressé l'a confirmé. Il s'agit de John Lithgow, aka, le papa de Barney Stinson (les vrais savent).

«J'ai dit oui». John Lithgow a échangé ses vœux avec HBO Max en acceptant d'incarner le directeur de l'école Poudlard dans la série Harry Potter. Et ce n'est pas un engagement à prendre à la légère puisque, comme le dit si bien l'acteur américain âgé de 79 ans (attention, c'est touchant):

«Cela va me définir pour le dernier chapitre de ma vie, j'en ai bien peur»

Il y avait de grandes chances pour que ce soit lui, mais rien n'avait été confirmé. John Lithgow l'a annoncé lors d'une interview avec le site spécialisé Screen Rant. Sur une note plus joyeuse, il a ajouté:

«C'est arrivé comme une surprise totale pour moi. J'ai reçu l'appel alors que j'étais au festival du film de Sundance (...) je suis très excité»

La série Harry Potter est censée voir le jour en 2027. Mais le patron de la plateforme de streaming HBO Max a reconnu en novembre que le calendrier annuel allait être difficile à tenir. Notamment parce que la production cherche encore les acteurs qui incarneront le trio de choc, Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley. Lors du casting des films, Daniel Radcliff, Emma Watson et Rupper Grint avaient tout de suite accrochés. De plus, il faut trouver des enfants qui «ne grandissent pas trop entre chaque saison» pour ainsi coller aux livres. La série doit s'étaler sur 7 ans, avec une saison par livre.

John Lithgow a ajouté:

«J'aurai 87 ans à la fin de la série»

C'est un peu comme Zoe Saldana qui avait 28 ans quand elle a incarné pour la première fois Neytiri dans Avatar. Elle disait récemment dans une interview: «Je pense que, si tout se passe comme prévu, j'aurai 53 ou 54 ans pour le cinquième et tout dernier film.»

La carrière de John Lithgow a été tout particulièrement prolifique ses dix dernières années et malgré le fait qu'il soit américain, les médias spécialisés lui reconnaissent un certain talent pour imiter l'accent british. Il a, par exemple, incarné Winston Churchill dans The Crown et il n'est autre que la voix de Lord Farquaad dans Shrek. Il joue également aux côtés de Ralph Fiennes dans le thriller papal Conclave sorti en 2024 et qui vient de recevoir quatre récompenses aux Bafta, l'équivalent des Oscars au Royaume-Uni. C'est aussi le papa de Barney Stinson dans How I Met Your Mother.

