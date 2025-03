Lavande dans Harry Potter était amoureuse de Ron Weasley. dr

Une actrice d'Harry Potter se lance sur OnlyFans

L'actrice Jessie Cave qui jouait Lavande Brown dans Harry Potter et le prince de sang mêlé a un nouveau business sur OnlyFans. Mais ce n'est pas ce que vous imaginez.

Toujours habillée de rose, Lavande, élève de Poudlard girly, voire cucul, était obsédée par Ron Weasley dans Harry Potter et le prince de sang mêlé. Ils sont sortis ensemble brièvement, mais leur relation n'a pas duré. C'était en 2009. Depuis, l'actrice Jessie Cave a peu fait parler d'elle dans le milieu du cinéma. Elle est devenue auteure et est davantage active sur Instagram où elle est suivie par 224 000 fans, partageant ses podcasts et ses moments maternels avec ses quatre enfants (oui, elle est passée à autre chose depuis sa rupture avec Ron-Ron).

Désormais, Jessie Cave a un nouveau projet et c'est sur OnlyFans que cela se passe. La Britannique de 37 ans se lance dans l'ASMR avec ses cheveux, car elle a une tignasse digne des plus beaux shetlands. Sur Instagram où elle entretient une esthétique à mi-chemin entre la trad wife et l'hispter britannique, elle brosse régulièrement ses cheveux, les tresse ou les noue en chignon. Dorénavant, ce contenu sera payant. Elle explique dans une vidéo son projet:

«Je vais faire des choses sensuelles avec mes cheveux. C'est comme un fétichisme, je crois. J'espère. Je pense que je peux gagner beaucoup d’argent avec ça»

Et il semblerait que de l'argent, elle en ait besoin puisque quand son mari lui suggère d'investir dans un micro, elle répond qu'elle n'en a pas les moyens.

Elle explique son idée ici:

Jessie Cave a également souligné qu'elle ne voulait pas montrer ses pieds ni ses fesses. Sa devise est «Slutty Mormont» qu'on peut traduire par «Mormont dévergondée» ou «Mormont salope» et elle veut se concentrer sur «l’esthétique pure» même si, sur son compte OnlyFans, elle précise: «Je ne fais pas de contenu sexuel explicite. Je suis peut-être en sous-vêtements.» 10 points pour Gryffondor!

