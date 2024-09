Visionner l'adaptation d'une saga qu'on adore sur petit écran, ce n'est pas pour les faibles.

Notre top 10 des pires personnages des «Anneaux de pouvoir»

On a attendu, on a vu et on en est convaincu: il y a du bon dans Les Anneaux de pouvoir, la série dérivée du Seigneur des Anneaux, dont la deuxième saison est diffusée en ce moment sur Prime Video. Mais il y a aussi des rôles vraiment mal taillés pour le petit écran. Voilà notre classement, du plus insupportable au plus digeste des personnages de la Terre du Milieu.

On vous rappelle que.. L'histoire des Anneaux de Pouvoir se situe bien avant la trilogie du Seigneur des anneaux. Des milliers d'années avant que l'anneau unique ne vienne à Bilbon et que Frodon ne le détruise. Le Second Âge était globalement en paix. Mais le super vilain Sauron, qui existait déjà parce qu'il est carrément vieux, rassemble ses forces pour prendre le contrôle des peuples de la Terre du Milieu.

Les «dwellers«» »(les «Mystiques»)

Ces perso sont noyés dans les tréfonds du classement, et il y a une bonne raison à ça. Dans le registre des créatures qui ont été créées juste avant un show en mode bouche-trou ou cale-meuble, et qui n'appartiennent pas à la saga originale, les «Mystiques» sont vraiment les plus chelous.

L'une des «dwellers».

Au départ, on ne sait pas grand-chose de ces trois Prêtresses du mal, dotées d'une p'tite tête en épingle qui fait penser à celles des Kaminoans dans Star Wars. Par contre, on constate vite un truc: les dwellers sont très fortes, elles sont toujours vénères, et elles sont à la recherche de Sauron. Mais pas de chance, elles sont tombées sur le grand dadais d'Istar (Magicien) qui s'ignore, complètement paumé, aka l'Etranger, dont on ne connaît pour l'heure ni le nom, ni le pedigree (moi, je vous parie dix pièces d'or qu'il s'agit de Gandalf).

Chez ces prêtresses qui ont besoin d'une canne pour se déplacer, tout n'est que papillon et envie de trucider. Mais bon, cette facilité à recourir à un gros stock de magie en un claquement de doigts fait un peu trop Harry Potter (ben ouais, trop de magie tue la magie). Elles sont tout le contraire des Nazgûl, qui n'avaient pas besoin de cracher du feu pour être cool.

L'étranger

Qui est ce mec mal peigné, mais diablement attachant et altruiste, qui est tombé sur la Terre du Milieu comme une grosse météorite? Il ne sait plus comment il s'appelle ni où il habite, bref, il est aussi paumé que moi après deux shots de Tequila. C'est clairement un des 5 Magiciens (Istari), mais si c'est Gandalf, ça nous fout le seum, parce qu'il y a clairement un problème de chronologie.

L'étranger.

Dans la saga, Gandalf (Olórin de son vrai nom) est censé débarquer en Terre du Milieu vers l'an mille du Troisième Âge. Or, les Anneaux de Pouvoir marquent les moments clés du Deuxième Âge. Si vraiment l'Etranger est Gandalf, ça veut dire que les scénaristes se sont donné une sacrée liberté temporelle. Paumé, qu'on vous dit.

Les hobbits Piévelus

Ils sont chou, mais qu'est-ce qu'ils sont soûlants! Pétries de bons sentiments, courageuses, nos héroïnes Piévelues sont un copié-collé euphorique (ou dopé au 2CB) du personnage de Pippin. Le vrai problème avec ces ersatz de Oui-Oui, c'est que leur arc narratif nous promène sans but, et fait plein de détours avec des rencontres sans intérêt dont on se passerait bien.

A droite: les deux héroïnes, des hobbits issues des Piévelus.

Galadriel

Prononcez Galadrrrrriel, en roulant la langue et en crachant un peu de salive, comme «Sexy Sauron» le ferait. On va passer sur le fait que, au niveau des écrits, Galadriel et Sauron ne sont pas vraiment censés se rencontrer. Ce n'est en tout cas pas formellement confirmé chez Tolkien. On va aussi vite passer sur le fait que Galadriel devrait être mariée à Celeborn depuis le Premier Âge. Donc ce fricotage avec Halbrand aka Sauron pendant toute la première saison n'a pas vraiment de sens.

Mieux que Xena, Galadriel.

Mais boooon, tout va très vite en Terre du Milieu, et cette romance à l'eau de rose faite de flirt et de haine en mode Vampire Diaries a son petit charme. Cependant, à un moment, ça part quand même en live. Comment ça, Sauron propose à Galadriel d'être sa reine?? C'est à la fois perturbant, énervant, mais étrangement excitant.

Par contre, le personnage de Galadriel est clairement insupportable. On peut pas se l'encadrer. Ok, c'est une guerrière pleine d'ambition, mais son impulsivité et ses comportements d'ado privée de TikTok alors qu'elle a près de 7000 ans, c'est un fail narratif. Moi, je me console en visionnant en boucle les édits de cette scène absolument torride, qui me procure un petit plaisir coupable.

Mais stoooop, la tension.

Elrond

Je n'ai rien à dire sur lui. Il est moralisateur, grandiloquent. Il lui arrive de bouder, et ça, c'est pas joli-joli. Il est censé être un puissant semi-elfe, mais dans Les Anneaux de pouvoir, il a autant de charisme que Groot.

Dans son manque de consistance, il fait concurrence à Gil-galad, qui est aussi insipide qu'une crêpe au Nutella végane alors qu'il est censé représenter le Haut Roi des Elfes Noldor. En gros, le mec devrait être aussi clairvoyant que badass. Mais de façon concrète, on dirait juste le bon père de famille dans Sept à la maison qui gronde son aînée Galadriel parce qu'elle a fricoté avec le diable.

Elrond, tu nous déçois.

Gil-galad n'a qu'une seule expression dans toute la série.

Tom Bombadil

On se réjouissait de retrouver le mystique et très magique ventru petit bonhomme au chapeau, ainsi que sa charmante moitié Baie d'Or. Le maître de la Vieille Forêt devait nous offrir un souffle de mystère, tout comme il l'avait fait dans la saga originale.

Tom Bombadil.

Rappelez-vous, ce mec était tellement vieux sur la Terre du Milieu que l'Anneau unique ne lui faisait aucun effet. Or, dans Les Anneaux de pouvoir, ce mec est aussi subtil qu'un vendeur de chaines Hi-Fi en pleine période de soldes. Et il ne m'a fait aucun effet. Il est méga premier degré, il semble tout savoir mais ne rien vouloir dévoiler. Résultat, il parle comme le père Fouras pour se donner un genre. Son entrée est ratée, alors qu'on en attendait beaucoup plus de lui. Spleen et bâillements.

Un teasing qui n'est pas à la hauteur de nos attentes:

Celebrimbor

Ce pauvre diable. Il ne faut pas être trop dur avec cette star des Elfes, forgeron et joailler de génie, car c'est quand même lui et ses potes d'Eregion qui ont fondé ces précieuses horreurs, les anneaux de pouvoir. Il croyait bien faire, sans savoir qu'il était manipulé par Sauron.

Celebrimbor. Chut, génie au travail.

Si on est honnête, son personnage est rondement mené; on comprend que Celebrimbor est sacrément vaniteux et qu'il se laissera vite domestiquer par les flatteries de Sauron dignes d'un gros lourdaud de bar. Vu comment il va finir (on vous spoile pas, mais il finit torturé et en pièces dans les écrits), et qu'il fait quand même de bien belles babioles qui ont le pouvoir de détruire le monde, on lui offre une belle 4ème place.

Arondir

Il avait une meuf dans la première saison, une guérisseuse du nom Bronwyn. Mais la pauvre disparait tragiquement au début de la deuxième saison, car l'actrice qui l'incarne a soudainement mis les voiles. Déjà, ça la fout mal.

Malgré son arc narratif qui est plus qu'incohérent et qui s'inscrit abominablement dans l'histoire, Arondir, l'elfe sylvain qui joue le rôle de gendarme auprès des Hommes, est diablement cool. Il saute partout en décochant des flèches - mais aucun sourire. Il donne une petite touche «Assassin's Creed» à la saga, en plus mou du genou, et surtout en plus confus. Arondir, où vas-tu? A quoi sers-tu? Comme on n'entrave pas tout à sa destinée, il ne mérite pas la deuxième place.

Arondir, sa mie, sa moue, et ses oreilles.

Adar, le chef Uruk

On s'approche doucement du haut du panier. Adar n'est pas canonique, mais qu'est-ce qu'il est canon! Voilà un bon exemple de superméchant sculpté de toutes pièces pour les besoins du scénario, mais qui ne manque pas de profondeur. Il a une backstory qui tient debout, et qui est reliée de façon harmonieuse à l'Histoire du Mordor. En plus, il a trop la classe.

Adar, on te «stan».

A la fois sadique et attachant (si,si!), Adar n'est pas un siiiii mauvais bougre, à part quand il empale Sauron avec sa propre couronne; lui, tout ce qu'il veut, c'est être un bon chef de famille (d'où son nom, «Père» en langue sindarine), et construire un vrai projet de société avec ceux qu'il nomme ses «enfants», soit son armée de tortionnaires orcs.

Pour l'instant, on ne rêve que de l'affrontement entre Sauron et lui pour obtenir les rênes du Mordor.

Sexy Sauron

Il a connu de nombreux noms. Halbrand. Annatar. Mairon de son vrai nom. Corrompu par Morgoth, mais bien vendu pour sa fanbase.

Halbrand, aka Sauron.

Cool. Hot. Barbu. Parfois perruqué d'une chevelure peroxydée quand il prétend incarner le messager des Valar. The deceiver ne déçoit pas. Il n'est que séduction, et même un écran plasma ne m'empêchera pas de tomber sous son empire. Il est le meilleur rhéteur de son âge, le Cicéron de la Terre du Milieu. Twitter l'a surnommé «Sexy Sauron», et moi, j'acquiesce la bouche baveuse et bien ouverte.

Certes, dans la saga de Tolkien, Sauron reste une triste victime, qui arrive à foutre le sbeul en Terre du Milieu de façon régulière, mais qui finit toujours par aller cracher ses poumons sans corps physique dans un endroit secret quand il se prend une grosse tannée.

J'ai tout de même de gros doutes sur la facilité qu'a son personnage pour s'immiscer dans la tête des Elfes, ces pauvres naïfs. Mais bon, il faut bien ça pour mériter le titre de Seigneur des Ténèbres, Nécromancien, Zigûr et j'en passe. Ce qui me stresse le plus, c'est que ce gars pourrait se reposer les doigts de pieds en éventail, à Valinor par exemple, mais il souffre clairement d'hyperactivité. Rien que pour ça, je lui refile la couronne (mais pas celle de Morgoth, faut pas déconner).