18 images enchanteresses des coulisses des films Harry Potter

Même après tant d'années, vous n'êtes toujours pas lassé de Harry Potter? C'est normal, ce monde magique est un labyrinthe de secrets. Plus on creuse, plus on découvre de fabuleux détails. Voici des images fascinantes des coulisses.

Actuellement, une image du design original de Voldemort devient virale. Celle-ci avait été rejetée à l'époque, car le méchant de Harry Potter aurait été trop effrayant et aurait pu traumatiser les enfants.

C'est à cela que Voldemort aurait dû ressembler:

À cette occasion, voici des images supplémentaires des coulisses de la franchise Harry Potter:

Moteur!

Image: warner bros.

La main de Dumbledore est noircie dans Harry Potter et le Prince de sang-mêlé. Cet effet a été obtenu à l'aide d'une main sur fond vert.

Image: pinterest

Emma Watson avec ses (trois !) doublures cascadeuses.

Image: warner bros.

Une partie du basilic dans Harry Potter et la Chambre des Secrets était réelle, et pas entièrement en images de synthèse.

Image: warner bros.

Dans Harry Potter et les Reliques de la Mort - Partie 2, Ron et Hermione poignardent le Horcruxe de Voldemort. Dans cette scène, rien n'est réel - le décor consistait en un long couloir composé d'écrans verts.

Image: youtube

Encore des mains en green screen. Ici, pour créer l'effet de livres volants.

Image: reddit

Dans les scènes où l'hippogriffe n'est visible que de loin, il n'a pas été créé par CGI, mais une doublure était là.

Image: warner bros.

Harry et ses amis sont poursuivis dans Harry Potter et les Reliques de la Mort - Partie 1. Dans le film, on a l'impression que la scène a été tournée avec tout le monde. Au lieu de cela, chaque acteur a été filmé individuellement et le tout a ensuite été habilement monté.

Image: warner bros.

Lord Voldemort, Bellatrix Lestrange, le professeur Dumbledore et Harry Potter sourient à la caméra sur le plateau de tournage de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, comme s'ils n'étaient pas d'amers rivaux.

Image: pinterest

Comment les scènes ont été tournées sous l'eau:

Image: tumblr

Harry et Drago Malefoy:

Image: pinterest

Pour les Sombrals (chevaux ailés), seule une tête de cheval a été utilisée, le reste des animaux magiques étant entièrement en images de synthèse.

Image: warner bros.

Ici, le géant Graup arrête «Hermione».

Image: warner bros.

À propos de Graup: voici à quoi ressemblait le plateau lorsqu'ils essayaient de capturer sa taille avec précision avec la caméra.

Image: warner bros.

Pour les scènes où Hagrid est retenu prisonnier, Robbie Coltrane a été remplacé par un modèle factice de lui-même. Ici, Coltrane est assis à côté de son propre Hagrid.

Image: warner bros.

Pour tourner des scènes avec Dobby, une figurine blanche de l'elfe de maison a été utilisée.

Image: screenrant

Les doublures cascades de Harry, Hermione et du professeur Ombrage lors des répétitions.

Image: warner bros.

