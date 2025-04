Mais pourquoi on fait des pranks le 1er avril? Voici quelques pistes.

«Poisson d'avril!»: l'histoire derrière cette étrange tradition

Le 1er avril, il faut être sur ses gardes et ne pas croire tout ce que l’on voit et entend. Le poisson d'avril est une vieille tradition en Suisse, et d'autres pays ont également leurs propres coutumes. Mais pourquoi exactement ?

Anna Böhler

Comme le dit le proverbe: la joie provoquée par la malchance d'autrui est la plus saillante, car elle vient du cœur. Le 1er avril, c'est le jour où les pranks de mauvais goût ont leur consécration. Ce jour-là, il est de coutume de faire des farces, du simple coussin péteur aux fausses nouvelles dans les journaux, en passant par des campagnes de vengeance sophistiquées. Les victimes de ces farces ne sont souvent pas d’accord d'être pris pour l'objet du prank.

Mais d'où vient cette étrange coutume? L’origine des blagues du 1er avril est très controversée. Certains pensent que cela est simplement lié au temps capricieux d’avril, qui nous prend toujours au dépourvu et se moque de nous. Or, ce n’est pas si simple.

Il existe de nombreuses théories expliquant pourquoi nous nous faisons des farces au début du mois d’avril. En fin de compte, c’est à chacun de décider laquelle lui convient le mieux. Nous présentons les plus courantes:

Faux rendez-vous au palais des plaisirs

Le roi Henri IV de France. Image: wikipedia

Le roi de France Henri IV, qui régna au XVIIe siècle, aurait été un coureur de jupons. Et c'est ainsi qu'il suivit l'invitation mystérieuse d'une dame inconnue qui voulait le rencontrer dans un palais de plaisance le 1er avril. Lorsqu'il arrive là-bas, au lieu de son rendez-vous, c'est sa femme et toute la cour qui l'attendent. Selon la légende, la reine Marie de Médicis aurait alors remercié son mari sur un ton sarcastique pour sa présence «au bal des fous».

Un Nouvel An reporté

Le roi Charles IX de France. Image: wikipedia

La deuxième théorie, très répandue, remonte également à un roi français. Cette fois, c'est le roi Charles IX qui, en 1564, avança les célébrations du Nouvel An de quatre mois, du 1er avril au 1er janvier. Comme cette information ne se propageait pas aussi vite à l'époque qu'aujourd'hui, tout le monde ne remarqua pas le changement et il y eut beaucoup de confusion. Beaucoup de gens s'en sont moqués en envoyant des invitations pour le 1er avril. Ils se sont ensuite moqués de ceux qui ont accepté l'invitation.

Les Romains et leurs fêtes

Voici une illustration des bacchanales, également une somptueuse fête romaine. Image: wikimedia

Comme nous le savons tous, les Romains savaient célébrer comme il se doit. Un événement nous intéresse en particulier: une fête appelée «Quirinalia», qui était célébrée chaque année le 17 février en l'honneur du dieu de la guerre, Quirinus. Lors de ce festival, il y avait des danses idiotes et beaucoup de rires. À cette époque, on considérait cela comme la fête des fous et des idiots. En raison d’innombrables réformes du calendrier, les «Quirinalia» ont progressivement été décalées au 1er avril.

Mauvais investissement

Image: pixabay.com/brett_hondow

Une autre théorie sur l'origine du poisson d'avril nous emmène en Allemagne: en 1530, une réforme monétaire devait être décidée à la Diète d'Augsbourg. Cela a donné à de nombreuses personnes des raisons de spéculer avec de l’argent. Ils ont donc utilisé leurs économies dans l’espoir de tirer profit du système monétaire, qui devait être re-réglementé. Lorsque la réforme du 1er avril a été annulée à court terme, tout leur argent a été perdu et ils ont été considérés comme des imbéciles.

Une journée catastrophique pour le christianisme

Un tableau de Pieter Bruegel l’Ancien: «La Chute des anges déchus». Image: Wikipedia

Dans la mythologie chrétienne, le 1er avril est un jour de malchance pour plusieurs raisons. Le jour de l'anniversaire ou de la mort (selon la tradition) de Judas Iscariote, qui aurait trahi Jésus pour 30 pièces d'argent, est daté du 1er avril. La crucifixion de Jésus-Christ aurait également été décidée le 1er avril. Et comme si cela ne suffisait pas, pour les croyants chrétiens, le 1er avril est aussi le jour où Lucifer a été chassé du ciel et est tombé en enfer.

Diverses coutumes dans le monde

Partout dans le monde, les médias jouent un rôle important le 1er avril. Pour de nombreux journaux, stations de radio et chaînes de télévision, il est courant de publier de fausses news, et ainsi d’induire en erreur leurs lecteurs et auditeurs. Cependant, les gens célèbrent ce jour particulier un peu différemment partout.

Suisse et Allemagne: Il s'agit tout simplement du «jour des blagues».

Italie et France: La blague prend la forme d'un poisson d'avril en papier collé sur le dos de l'autre personne, souvent avec des dictons amusants dessus.

Angleterre: L'Anglais soucieux de ses traditions ne fait des blagues que jusqu'à midi exactement, sinon il se transforme en «poisson d'avril».

Portugal: La tradition consistait à lancer de la farine sur tous ceux que l’on croisait.

Espagne: L’équivalent du 1er avril en Espagne est le 28 décembre – appelé «Día de los Santos Inocentes», ou «Jour des Saints Innocents». Ce jour-là, il n’est pas rare que même le gouvernement s’amuse. Les différentes régions ont leurs propres coutumes.