Et les pires films de l'année sont...

Les Razzie Awards, cérémonie parodique récompensant le pire de Hollywood, a nominé Joker: Folie à deux dans sept catégories.

S'il y a bien une compétition qu'il ne faut pas remporter quand on travaille à Hollywood, ce sont les Razzies. Cette cérémonie récompense les plus mauvais films et acteurs. Cette année, c'est Todd Phillips et son Joker: Folie à deux qui se fait massacrer. La comédie musicale est nominée dans sept catégories, dont pire film et pire suite. Joaquin Phoenix, qui a pourtant reçu l'Oscar du meilleur acteur en 2020 pour son rôle du Joker dans le premier volet, est cette fois-ci nominé pour le Razzie du pire acteur. Même chose pour Lagy Gaga, nominée dans la catégorie de la pire actrice.

Une demi-surprise quand on sait que Joker: Folie à deux s'est fait descendre par la critique, mais a quand même rapporté 200 millions de dollars au box-office.

Bien sûr, il y a eu pire en 2024. Comment ne pas citer l'indigeste Megalopolis de Francis Ford Coppola, Madame Web, une histoire de super-héros dans lequel Dakota Johnson joue une ambulancière capable de voir dans le futur, ou encore Unfrosted de Jerry Seinfeld, une comédie surréaliste sur les Pop-Tarts, un aliment surgelé inventé dans les années 1960 aux Etats-Unis.

Ces films sont tous en compétition pour le pire film de l'année. Le biopic présidentiel Reagan et l’adaptation du jeu vidéo Borderlands jouent également des coudes.

En 2024, le film Winnie-the-Pooh: Blood and Honey avait été sacré «pire film de l’année 2023» et on peut facilement prédire que Back in Action avec Cameron Diaz n'échappera pas à ce sort l'an prochain.

Les Razzie Awards ont été créés en 1981 par un publicitaire nommé John J. B. Wilson. Cette cérémonie parodique qui se déroule toujours juste avant les Oscars, soit cette année le 1er mars, vient mettre un coup de pied dans la fourmilière hollywoodienne, se contentant parfois de peu.

A juste titre, cette cérémonie loufoque a déjà récompensé Sandra Bullock pour son rôle dans All About Steve en 2010. Et comme d'autres actrices et acteurs qui n'ont pas l'ego surdimensionné, elle est venue chercher son prix sur scène, tout comme Halle Berry pour Catwoman. Cette dernière avait, par ailleurs, offert un discours drôle et plein d'autodérision.

Du côté des hommes, Jamie Dornan, connu pour son rôle dans la saga Fifty Shades of Grey, a remporté le Razzie du pire acteur ainsi que du pire couple à l'écran aux côtés de Dakota Johnson. Dwayne Johnson a également été nommé pire acteur pour son rôle dans Baywatch.

Jamie Dornan, fier de son Razzie pour le film qu'on n'a même pas besoin de mentionner.

Les Razzies, c'est également une cérémonie avec une bonne dose de mauvaise foi. En 1981, ils récompensent Stanley Kubrick comme pire réalisateur pour Shining et en 1982, Brian De Palma pour Scarface.

Même le compositeur de musique de films Alan Menken, connu pour ses chansons Disney, a reçu un Razzie. Comme quoi, la rouetourne tourne.

Le prix, «une statuette dorée peinte à la bombe d’une valeur de 4,97 dollars», comme le décrit le communiqué, a la forme d'une framboise car le fruit fait référence à l'expression en anglais «to blow a raspberry», qui signifie «faire pfft» avec un bruit de pet. Voilà, comme ça, vous savez tout.

