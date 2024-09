Voici les critères pour faire partie des 50 meilleurs hôtels du monde

1. Capella Bangkok, Bangkok, Thaïlande

2. Passalacqua, lac de Côme, Italie

3. Rosewood Hong Kong, Hong Kong

4. Cheval Blanc, Paris, France

5. The Upper House, Hong Kong

6. Raffles Singapour, Singapour

7. Aman Tokyo, Tokyo, Japon

8. Soneva Fushi, Maldives

9. Atlantis The Royal, Dubaï, UAE

10. Nihi Sumba, Sumba Island, Indonésie

11. Claridge’s, Londres, UK

12. Mandarin Oriental Bangkok, Thaïlande

13. Raffles Londres at The OWO, Londres, UK

14. Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, Bangkok, Thaïlande

15. Hôtel de Crillon, Paris, France

16. Chablé Yucatán, Chocholá, Mexico

17. Hotel du Cap-Eden-Roc, Antibes, France

18. Maroma, Riviera Maya, Mexico

19. Four Seasons Firenze, Florence, Italie

20. Borgo Santandrea, Amalfi, Italie

21. Desa Potato Head, Bali, Indonésie

22. Bulgari Tokyo, Tokyo, Japon

23. The Lana, Dubai, UAE

24. Rosewood São Paulo, São Paulo, Brésil

25. The Calile, Brisbane, Australie

26. The Siam, Bangkok, Thaïlande

27. Park Hyatt Kyoto, Kyoto, Japon

28. Mount Nelson, Cape Town, Afrique du Sud

29. One&Only Mandarina, Riviera Nayarit, Mexico

30. The Carlyle, New York, Etats-Unis

31. La Mamounia, Marrakech, Maroc

32. Four Seasons Madrid, Madrid, Espagne

33. Capella Singapore, Singapour

34. Four Seasons at The Surf Club, Surfside, Etats-Unis

35. Hotel Bel-Air, Los Angeles, Etats-Unis

36. Eden Rock, St. Barths, Caraïbes

37. Aman New York, New York, Etats-Unis

38. Royal Mansour, Marrakech, Maroc

39. Amangalla, Galle, Sri Lanka

40. Le Bristol, Paris, France

41. Gleneagles, Auchterarder, Ecosse

42. Castello di Reschio, Lisciano Niccone, Italie

43. Suján Jawai, Rajasthan, Inde

44. Singita – Kruger National Park, Kruger National Park, Afrique du Sud

45. Six Senses Zighy Bay, Zighy, Oman

46. The Connaught, Londres, UK

47. The Brando, Tetiaroa, Polynésie française

48. Hotel Esencia, Tulum, Mexico

49. The Tasman, Hobart, Australie

50. Kokomo Private Island, Yaukuve Levu Island, Fiji