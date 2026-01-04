Voici à quoi vous ressemblez quand vous montez six étages. Image: watson

La rédac' se remet au sport malgré elle

Chez watson, c’est un feuilleton qui n’en finit plus. L’ascenseur de la rédaction est une nouvelle fois en panne, transformant nos journées en véritable séance de fitness forcée. Entre ceux qui tentent le diable et ceux qui grimpent les six étages à pied, cet incident technique est devenu notre nouveau sport national. L’occasion de ressortir des archives notre fameux défi: «qui monte le plus vite à la rédac?»

Chez watson, il y a un truc exaspérant qui se passe beaucoup, beaucoup trop souvent. Dans le langage des «journaleux», on peut appeler ça un marronnier, c'est-à-dire un sujet d’information super concernant pour la population qui revient de manière cyclique et prévisible, chaque saison. Du style: la rentrée scolaire/les gens qui n'ont pas leurs pneus d'hiver/la canicule.

Dans l'environnement immédiat de watson, le thème de l'ascenseur bloqué, avec ou sans personne à l'intérieur, est devenu un marronnier de la rédaction. Ce sujet est digne de faire le tour des médias du monde entier, de CNN à l'Hindustan Times. On n'a pas peur de vous le dire, oui, les membres de watson sont de vrais guerriers.

Rien qu'en 2025, l'ascenseur du bâtiment est resté bloqué trois fois. Deux fois avec des gens dedans - dont une vaillante journaliste de watson, que nous saluons pour son calme olympien sous détention. C'était un 15 avril ensoleillé, qui ne laissait rien présager de cette pénible ascension. Ensuite, ce vieux clou céleste a été mis sous réparation pendant trois mois. De quoi nous obliger à nous taper six étages à la force de nos gambettes sous une canicule de plomb.

Vous savez ce que ça fait, de se taper six étages à pied, par 30 degrés? Les seuls qui étaient contents, c'étaient notre app Podomètre, et potentiellement notre médecin.

La semaine passée, malgré tous les bons soins prodigués sur cette boîte entêtée pendant des semaines, qui nous ont coûté 30 joints (ceux des genoux de tous nos rédacteurs), de pauvres bougres se sont à nouveau retrouvés bloqués. Ils ont bien heureusement été secourus par les pompiers.

Enfin, lundi 29 décembre, rebelotte, une employée d'un magasin du rez-de-chaussée est restée enfermée près de 45 minutes.

Cet ascenseur, c'est un peu l'Armoire à disparaître dans Harry Potter: On sait quand on entre, mais on ne sait jamais quand, où et si on sortira. Face à ce jeu de hasard, la rédaction s'est scindée en deux camps.

Il y a d'un côté ceux qui mettent toutes leurs chances dans les mains de la fortune et qui continuent à prendre l'ascenseur. Histoire d'être à l'heure au briefing et d'arriver sans la moindre goutte de transpi. Dans cette équipe, un certain F, notre rédacteur en chef (on salue son courage).

Et puis, il y a ceux qui se murent dans une saine paranoïa, et qui préfèrent se taper 150 escaliers, aller et retour, deux fois par jour, quitte à devoir racheter un ventoline par semaine (et brûler leur t-shirt qui sent le chien mouillé). Comme l'humble autrice de ces lignes.

En 2022 déjà, on avait été plongés dans cette galère qui ne dit pas son nom, dont la régie se plait à temporiser les méfaits (s'ils nous lisent: bisous).

Pour rendre hommage à la douleur de nos poumons, des membres de la rédac' avaient participé à une course dans les escaliers. Puisqu'on est à nouveau en plein dans la mouise, on vous la repropose aujourd'hui.

Qui, de Marine, Marie-Adèle, Fred ou Julien avait été le plus rapide? Regardez la vidéo pour le découvrir.

Course dans les escaliers de chez watson Vidéo: watson

