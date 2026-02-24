Lily Collins va redonner vie à l'inoubliable Holly Golightly. images: instagram

Lily Collins va incarner cette légende du cinéma

Lily Collins incarnera prochainement Audrey Hepburn dans un film événement retraçant les coulisses mouvementées de Breakfast at Tiffany’s. Un projet de cœur pour l'actrice, qui travaille dans l'ombre depuis dix ans pour donner vie à ce récit.

C’est le rôle d’une vie. Lily Collins, la star de la série Emily in Paris, se glissera bientôt dans la peau de l’icône Audrey Hepburn pour un projet qui l’habite depuis dix ans. Ce long-métrage lèvera le voile sur les coulisses parfois chaotiques du tournage de Breakfast at Tiffany’s.

Le projet, qui n’a pas encore de titre officiel, n’est pas un simple remake du classique de 1961, spécifie le média Elle. Il s’agit d’un regard inédit sur la création du film qui a transformé Audrey Hepburn en icône mondiale de la mode et du cinéma. Le scénario s'appuie sur le livre de Sam Wasson, Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman.

Un rêve de dix ans

L’annonce, confirmée par le magazine Variety, a suscité une vive émotion chez l’actrice. Sur son compte Instagram, Lily Collins a confié son immense fierté:

«C’est après presque dix ans de développement, et portée par toute une vie d’admiration et d’adoration pour Audrey, que je suis enfin capable de partager ceci. Honorée et ravie ne suffisent pas à exprimer ce que je ressens…»

La photo postée par Lily sur Instagram: image: source

Plongée dans les coulisses de 1961

Le film promet de nous transporter de l'Upper East Side aux piscines de Beverly Hills. Il explorera les tensions de l’époque, notamment le mécontentement de l'auteur Truman Capote, qui aurait préféré Marilyn Monroe pour incarner Holly Golightly, détaille Entertainment Weekly.

Le récit mettra en scène des figures bien connues de l'époque, telles que la costumière Edith Head ou le réalisateur Blake Edwards. Il montrera comment ce tournage a bousculé les codes de l'Amérique de la fin des années 1950, changeant pour toujours le rapport au style et à la féminité.

Lily Collins ne se contentera pas de prêter ses traits à Audrey Hepburn. Elle officiera également en tant que productrice via sa société Case Study Films. Le scénario a été confié à Alena Smith, créatrice de la série Dickinson (Apple TV+). Si aucun réalisateur n'a encore été nommé, l'excitation des fans est déjà palpable face à la ressemblance frappante entre les deux femmes.

Alors, vous pensez qu'il y a une ressemblance avec la défunte star? instagram: source

