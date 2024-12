Les gens mal habillés et qui apporteront du mousseux tiède seront stockés sur le balcon, à côté des bonnes bouteilles. Image: watson

Humeur

A Nouvel An, pitié, faites un effort

Mais comme on est dans un safe space ici, j’aimerais vous dire aussi que, si vous ne voulez pas et préférez débarquer avec des fringues informes et un mousseux nul, ce n’est pas grave. Berk, ça sonne si faux. Bon allez, sapez-vous un minimum et servez-moi ce champagne, qu’on en finisse.

Nouvel An. Ce moment suspendu entre deux années où chacun tente d'écrire l'histoire de sa tenue avec plus ou moins de succès.

«Cette fois encore, les filles vont être habillées comme si elles montaient les marches à Cannes et les mecs, comme s’ils descendaient les escaliers du local poubelle…»

N’ayons pas peur des mots: côté style, cette soirée est un terrain glissant. Sequins, velours, dentelle, et un grand retour de l'argenté qui fait mal aux yeux… Tout le monde s’y met. Mais est-ce vraiment (se) rendre service que de tenter de se mettre sur son 31? Spoiler: non.

La dictature du sequin

Dès que décembre pointe le bout de sa guirlande, les magasins sortent l’artillerie lourde: robes à sequins, jupes à sequins, tops à sequins. En clair, si vous ne brillez pas comme un sapin de Noël sous acide, vous n'avez pas les codes du noble art de «tout faire péter» à Nouvel An.

Attention toutefois, car le sequin est une épée à double tranchant. Entre la robe sirène qui vous gratte les fesses avec un niveau d'élégance qui se situe sous le niveau de la mer et la jaquette à paillettes qui transforme les photos en flash d’UV, il faut choisir son camp. Dans les deux cas, ça pique, au sens propre et figuré.



Et puis, soyons sérieux deux minutes. Porter du sequin, c’est aussi choisir d’être la personne la plus visible de la soirée, mais aussi la plus gluante. Parce que oui, cette robe étincelante a la fâcheuse tendance à se transformer en sauna portatif. Le prix à payer. Mais n'y a-t-il que le sequin, dans la vie? A en croire les rayons «merdes festives» chez H&M, on pourrait croire que oui.

Velours, dentelle et étrangetés texturées

Mais en fait, NON. Le sequin n'est pas une obligation des Fêtes. Il s'agirait plutôt une «unwritten law», mais vous êtes un esprit libre, bordel. Rangez-moi cette chose à paillettes.



Ainsi, pour celles qui ne supportent pas l’idée de briller tel un front suintant sous les projecteurs, il y a les alternatives «rétro-chics». Le velours fait son grand retour chaque hiver, d’abord sur les podiums, puis directement dans les garde-robes des invitées qui confondent la fête du Nouvel An avec la petite sauterie dans un salon de thé victorien au 19e siècle.

Robe prune, bleu nuit, pourpre ou vert sapin… Un look qui peut avoir un certain charme, à condition de ne pas ressembler à un vieil abat-jour chez Stéphane Bern.

Stéphane Bern quand il vous voit arriver en abat-jour victorien. Keystone

Quant à la dentelle, elle divise. D’un côté, elle peut être élégante, raffinée, presque... mystérieuse, comme ces trois points de suspension pas du tout forceurs. Mais de l’autre, la dentelle flirte dangereusement avec le côté lingerie de soirée et peut vite transformer n’importe quelle «femme mystérieuse» en remake du Moulin Rouge version Temu.



Entre la dentelle, le sequin, le velours, vous avez l'embarras du choix. Toutefois, évitez de tout mélanger si vous ne voulez pas que vos amis pensent que vous avez fait un AVC en vous habillant.

Du régime mâle alpha no-style à l’effort qui fait mal

Ces messieurs. Ou l’art, pour un certain nombre d’entre eux, de transformer le Nouvel An en un défilé du vide stylistique, façon «ma froide indifférence défile sur le catwalk de l’ignorance mal repassée».

Une chemise blanche froissée juste ce qu’il faut pour que ça m’énerve, un jean parfaitement quelconque, et des sneakers qui furent blanches, jadis, pour un effet «je suis aussi stylé qu’un élu de centre-droit qui distribue des tracts au marché, ni trop popu, ni trop loin du peuple». Bravo à vous.

Mais parfois, il y a ceux qui osent. Trop. Blazer satiné, nœud papillon rouge flashy ou veste en velours qui tente de clamer «je suis James Bond» mais finit par hurler «je suis le cousin relou du marié». De braves hommes qui posent comme si leurs photos allaient être sélectionnées pour un catalogue Zara printemps-été. Spoiler: elles ne le seront pas.

L'art de faire semblant de s'en foutre

Enfin, il y a ceux qui revendiquent à haute voix qu’ils «s’en foutent» parce qu’au fond d’eux sommeille un ancien punk qui ne veut toujours pas se soumettre aux conventions sociales. Mais attention, le «je-m’en-foutisme» est un art plus subtil qu’il n’y paraît. Mal réalisé, ça donne: pull informe, baskets fatiguées, et une aura générale de «je suis venu noyer ma solitude et boire à l’œil».

Trop bien réalisé, et on tombe dans le faux cool: la tenue qui chante «je suis naturellement décontracté», mais qui demande une planification de plusieurs jours et au moins une lessive «lavage délicat». Un peu comme ce fameux chignon coiffé-décoiffé, soi-disant torché en 10 secondes, censé donner un look bohème cool, mais qui ressemble, après 20 minutes à s'arracher la touffe, le plus souvent à un nid d'oiseau.

Bref, l’équilibre dans le cool est rare et fragile, un peu comme votre santé mentale en cette fin d’année.

Vous ne gagnerez jamais

Alors, que porter pour survivre à ce massacre annuel sans se faire juger par autrui avec la même cruauté que celle qu’on s’octroie lorsqu’on critique une élection de Miss France? Spoiler: il n’y a pas de bonne réponse.



Une robe noire simple, une paire de bottines badass et un accessoire discret qui brille suffiront si vous n’êtes pas adepte du package «sequins-velours-dentelle-dépression-hivernale». Et encore, vous ne serez pas à l'abri d'être toisée pour en avoir fait trop, ou trop peu. Votre remake de Miss France est cruel, oui.

Pour les hommes, une chemise ajustée et un pantalon correct (non, pas un jogging, merci) devraient faire le travail. De toute façon, chic ou pas, vous finirez avec votre chemise à moitié déboutonnée à beugler comme un beauf sur les Sardines.

Et soyons clairs: au final, tout le monde s’en fout de votre tenue une fois que minuit aura sonné. Vous finirez l’année comme vous l’avez commencée: avec un verre de mousseux tiède dans une main, des confettis dans les cheveux, coincé(e) entre un buffet vide et le cousin d'un pote du voisin qui vous demande, l'œil vitreux, quelle sera votre bonne résolution.

«Moi je vais faire veganuary» Le cousin d'un pote du voisin (cool ta vie)

Spoiler: pas la peine de vous emmerder à en trouver une, vous ne la tiendrez pas. Et là encore, de toute façon, tout le monde s’en fout.



Allez, bonne année!