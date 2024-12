Photo: Heidi Klum et sa fille Leni ont bien compris la mission (c'est un clin d'oeil, bien entendu. Ces photos sont issues de leur campagne pour la marque Intimissimi). image: instagram

Pourquoi vous devriez porter des sous-vêtements rouges à Nouvel An

Se vêtir de sous-vêtements rouges le soir du Nouvel An porte chance - c'est du moins une croyance qui est toujours partagée dans plusieurs régions d'Europe. Mais pourquoi ?

Jennifer Buchholz / t-online

Un article de

Si vous êtes encore à la recherche d'une tenue adaptée pour le prochain réveillon du Nouvel An, vous n'avez pas besoin de réfléchir à deux fois au «dessous»: il doit être rouge vif - la forme et la coupe, en revanche, sont sans importance. La coutume veut que ceux qui célèbrent le soir du Nouvel An en sous-vêtements rouges connaissent le bonheur, le succès et, surtout, l'amour. Santé et passion sont également promises pour l'année à venir.

La condition

Il y a tout de même une condition pour que «ça marche»: vous ne devez pas avoir acheté le sous-vêtement vous-même, mais il devra avoir été offert en cadeau. En outre, il devra être porté pour la toute première fois le soir du Nouvel An. Une dernière chose (pas très écolo, par contre): selon la croyance, les sous-vêtements rouges doivent être jetés le jour de l’An, sinon la magie n’opérera pas.

Bon, au pire, si vous ne croyez pas à de telles chimères, sachez que la couleur rouge pour les sous-vêtements est quoi qu'il arrive très sensuelle.

Diverses théories

On ne sait pas tout à fait d'où vient la superstition de bon augure de la lingerie rouge le soir du Nouvel An. Celle-ci est toutefois particulièrement répandue en Italie. On pense donc que la coutume trouve ses origines dans l’Empire romain. sous l’empereur Auguste. Les sous-vêtements rouges étaient considérés comme un porte-bonheur à cette époque.

Une autre théorie suggère que cette coutume viendrait de Chine. La couleur rouge symbolise la chance et la prospérité en Asie. Porter des sous-vêtements rouges lors du Nouvel An chinois est donc considéré comme vecteur de bonne fortune. Marco Polo a peut-être rapporté ces moeurs de ses voyages en Chine, ravivant l'ancienne coutume romaine dans l'Italie du XIIIe siècle.

En Espagne et au Mexique, certains portent également des sous-vêtements rouges à la fin de l'année. Enfin, la pratique est de plus en plus populaire en Allemagne.

Que ça marche ou pas, finalement, on ne perd rien à tenter de convoquer le bonheur à l'orée de cette nouvelle année.