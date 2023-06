Pourquoi toujours des gros plans sur les pieds des candidats? capture d'écran

Ces pieds à la limite de la rétention d'eau ont gagné Koh-Lanta

La finale de Koh-Lanta: le feu sacré était à l'image de la saison: chiante.

Enfin, Koh-Lanta, c'est fini. Cette 24e édition aura été pire qu'un accouchement tant les candidats avaient le charisme d'un crabe piégé dans une marmite. Fini les mardis soirs sacrifiés sur l'autel du streaming. Dorénavant, je vais pouvoir reprendre un rythme normal et regarder les épisodes de Top Gear sur Amazon Prime.

Oui, on s'est ennuyés lors de cette saison. Hier, délivrance, on a appris qui était le vainqueur. Mais seulement après 2h30 d'émission (ressenti 800 ans). D'abord, on a eu droit à la fameuse épreuve des poteaux durant laquelle la prod' nous a, comme d'habitude, gratifié de gros plans sur les pieds des trois finalistes: Nicolas, Tania et Frédéric. Des pieds, que dis-je... des griffes de hiboux qui mériteraient un passage dans un atelier de ponçage.

C'est trop près, beaucoup trop près.

Il ne se passe tellement rien durant cette ultime épreuve qu'on se dit: heureusement que les drones existent pour faire des plans aériens de l'île (très belle au passage). Quand un candidat s'aventure à boire depuis son Camelback, on nous balance une musique de suspens (va-t-il vaciller?!?) quand un candidat cligne d'un seul œil, on nous balance une musique louche (va-t-il s'endormir comme nous devant notre télé?).

TF1 arrive tout de même à bricoler 30 minutes de néant jusqu'à ce que, miracle, le premier candidat tombe: c'est Nicolas, le favori. Puis, tout de suite après, Tania perd l'équilibre et plouf! Finalement, Frédéric remporte l'épreuve mythique et se qualifie pour la finale.

Mais alors que Frédéric avait promis à Nicolas de l'emmener en finale et vice versa, il a retourné sa veste au dernier moment et a choisi Tania, parce que, comme il l'a dit à Denis Brogniart, il a eu «le temps de méditer pendant l'épreuve des poteaux» et «on n'emmène pas un ami en finale.» Autrement dit, il n'avait aucune chance de gagner contre Nicolas, par contre, face à Tania...

«Une finale féminine, ça m'exciterait plus» Esteban qu'on a à peine entendu pendant le jeu se révèle maintenant qu'il a été éliminé et balance ce genre de punchline lors du conseil final.

Avant de revenir à Paris pour le prime, le jury final, composé des neuf derniers aventuriers, a voté pour son gagnant. Devant eux, Frédéric et Tania ont dû défendre leur cas comme les prétendantes au titre de Miss France. Tania a parlé de son business de nutritionniste et Frédéric a vendu son projet de bar à cocktails. C'était tellement mou que s'ils s'étaient présentés devant Trump dans The Apprentice, ils auraient été «FIRED» sur le champ.

Le prime

La deuxième partie de l'émission s'est déroulée à Paris, sur un plateau kitsch à souhait avec du mobilier en bois, des flammes, de la brume et des rochers en plastique. Seul moment intéressant du prime, lorsque les anciens aventuriers débarquent les uns après les autres en saluant le public. On les redécouvre pimpants et potelés. Gilles a tellement changé de tête qu'on dirait qu'il a envoyé son fils à sa place. Un grand bravo à Esteban pour son look de vendeur de voitures.

Alors, qui a gagné Koh-Lanta? On va bientôt le découvrir, mais avant de procéder au dépouillement, TF1 va nous balancer cinq pages de pub et Denis Brogniart va passer des diapos sur les moments les plus marquants de l'émission. Denis, frère, on n'en peut plus, demain on bosse, ouvre cette putain d'urne scellée.

Et tout à coup, alors qu'on était en train de s'endormir, miracle, Denis a annoncé le dépouillement. Devant notre télé, on a espéré que le présentateur, en tendant les petits papiers comme il le fait si bien, prononce une majorité de «Tania». Mais voilà, c'est Frédéric qui a gagné. J'ai donc gâché mon sommeil pour voir un futur bartender remporter les 100 000 euros... Heureusement que je suis payée pour regarder ce genre d'émissions.

J'ai suivi pour vous cette saison de Koh-Lanta et maintenant je vais dormir

