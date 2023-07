Vidéo: watson

«Tu portes un slibard toi?» On s'est incrusté dans vos tentes à Paléo

Des festivaliers qui passent la semaine au camping de Paléo nous ont ouvert leurs tentes, leurs camping-cars et leurs caravanes. Brumisateurs intégrés, piscines douteuses ou encore tireuses à bière, chacun a su valoriser ses plus grandes fiertés. Immersion dans un monde à part.

Paléo, ses innombrables concerts, ses bières bues en quantités industrielles, ses churros salvateurs de fin de soirée, ses festivaliers infatigables... Et son mythique camping où ça crie BAMBOULÉÉÉÉ à toute heure du jour ou de la nuit pendant une semaine.

Mais à quoi ressemblent vraiment les maisons éphémères de ces campeurs en quête d'aventure et de liberté «mais avec quand même la douche parce que bon, hein»? Margaux et Jérémie sont allés visiter des campements, entre luxe, ingéniosité, bières tièdes et petits budgets.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé Il doit être consommé avec modération. Si l'un de vos proches ou vous-même êtes touchés par une problématique d'alcool, la Croix-Bleue peut vous venir en aide.

Paléo 2023 en images: