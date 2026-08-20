Séquence insolite dans un métro chinois

Vidéo: watson

Elles ont semé le chaos

Des dizaines d'anguilles échappées de seaux renversés ont envahi la rame d'un métro chinois. Les passagers se sont transformés en pêcheurs d'un jour.

Plus de «Divertissement»

Un trajet ordinaire sur la ligne 2 du métro de Nankin, en Chine, a pris une tournure totalement inattendue le 17 août dernier.

L'incident est survenu lorsque des seaux en plastique transportant des anguilles de rizières vivantes se sont renversés par terre. En un instant, la rame s'est animée: les créatures particulièrement glissantes se sont faufilées dans tous les sens, filant sous les sièges et le long des couloirs sous les yeux ébahis des usagers.

Alors que les anguilles glissaient à toute vitesse sur le sol des rames, des voyageurs ont eu un mouvement de stupeur, persuadés d'avoir affaire à des serpents.

Certains passagers, immortalisant la scène avec leur téléphone, ont d'abord cru à une invasion de reptiles avant d'avoir la bonne surprise de découvrir qu'il s'agissait de... poissons.

Loin de céder au mouvement de foule, plusieurs témoins ont retroussé leurs manches pour prêter main-forte. Une course-poursuite improvisée s'est rapidement organisée à même le sol, où chacun tentait d'attraper à mains nues les fuyardes pour les remettre à l'abri dans leurs récipients. Une tâche particulièrement ardue vu la vivacité des animaux.

Devenues très vite virales sur les réseaux sociaux, ces images insolites ont fait le tour du web. Une fois la collecte achevée et la rame nettoyée, le trafic a pu reprendre son cours normal, laissant aux témoins le souvenir inoubliable de ce trajet hors du commun.

(jod)