Voici les chansons Spotify les plus écoutées dans votre canton

Le Spotify wrapped de cette année présente (aussi) les titres les plus écoutés dans votre canton. Alors, vous êtes plutôt musique américaine, rap français ou son latino? Checkez notre carte interactive.

Le Spotify wrapped est sorti! Cette année, votre résumé musical annuel favori ajoute quelques fonctionnalités, notamment un jeu permettant de comparer ses résultats avec ceux de ses amis.

On en parle en détail ici 👇🏻 Que vous réserve le «Spotify Wrapped 2025»?

Mais ce n'est pas tout. Pour l'occasion, l'application et site de musique suédois en a profité pour faire les statistiques habituelles de nos habitudes. Cette année, le classique Top 10 des artistes et des titres les plus écoutés se décline... par cantons.

Alors, quelle chanson a le plus conquis les utilisateurs de votre canton cette année? Cliquez sur notre carte interactive pour le découvrir:

Alors que le titre Ordinary de l'Américain Alex Warren est premier dans tous les cantons alémaniques, en Suisse romande, ce sont les sons de Gims (Valais, Vaud, Neuchâtel et Jura) et Bad Bunny (Genève) qui siègent en Top 1 romands. Seul le canton bilingue de Fribourg voit également Ordinary arriver en tête de classement — mais rapidement suivi par Gims en deuxième place.



Artistes francophones

Dans les Top 10 romands, on note la présence d'artistes francophones, comme Gims, Hamza ou Gazo. Les cantons alémaniques voient, eux, très peu d'artistes germanophones dans leur top, dominé par la musique anglo-saxonne.

Parmi les titres en anglais les plus populaires en Suisse, tous cantons confondus, on trouve notamment APT. de Bruno Mars et Rosé, Die with a smile de Lady Gaga et Bruno Mars (encore lui), Messy de Lola Young ou encore Birds of a feather de Billie Eilish.

Les podcasts à l'honneur

Les stats de Spotify présentent aussi les podcasts les plus écoutés. En Suisse romande, c'est le format français Legend qui cartonne, mais on trouve aussi Crimes suisses de la RTS, Small talk de Konbini ou encore Chroniques criminelles de TF1. Parmi les podcasts internationaux: The Joe Rogan experience ou encore The diary of a CEO.

