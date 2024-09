Image: watson

Les pubs Insta pour enfants prennent les mamans pour des débiles

Depuis que je suis maman, mon feed Instagram est envahi par des pubs pour des gadgets indispensables et autres jouets révolutionnaires. Certaines pubs sont tellement pourries que je me demande s'il y a une vraiment une équipe marketing derrière.

«Vous continuez à chauffer votre biberon au bain-marie? Vous avez tout faux»

Voici comment commence la publicité pour le chauffe-biberon Izybaby. On y voit une femme avec son bébé dans les bras en train de faire chauffer un biberon dans une casserole d'eau, mais la maman tire la gueule. Visiblement, quelque chose ne va pas. Puis, on voit la même maman avec le même bébé dans les bras en train de, cette fois-ci, chauffer le biberon avec un chauffe-biberon. Tout à coup, elle est rayonnante comme si elle venait de s'envoyer une boite de Temesta.

Voici le genre de publicités sur lesquelles on tombe sur Instagram quand on est une jeune maman. On est en 2024 et j'ai l'impression de voir une réclame des années 1950 où une ménagère montre son nouveau lave-vaisselle à ses copines comme s'il s'agissait de la huitième merveille du monde.

En plus, dire à une maman probablement en manque de sommeil et donc fragile qu'elle a «tout faux» d'utiliser une méthode gratuite et vieille comme le monde plutôt que d'acheter un gadget à 100 balles (c'est le prix du Izybaby), ce n'est peut-être pas la meilleure façon de vendre.

Des pubs qui font culpabiliser

Bizarrement, j'ai vu pas mal de marques et d'entreprises tenter de faire parler d'eux en utilisant cette technique. Comme cette pub pour Kidenu, une application pour aider à éduquer ses enfants où l'on voit une maman faire littéralement le clown devant son nourrisson, quand une autre version d'elle-même la prenant de haut débarque dans la pièce en lui demandant sur un air dédaigneux: «Qu'est-ce que tu fais?» En voyant cette vidéo entre deux posts de Victoria Beckham, je me suis dit:

«merde, je suis cette maman qui a dansé devant son nouveau-né comme une débile»

Merci Kidenu de me faire sentir comme une crotte.

Cette maman met probablement son enfant dans une crèche Montessori. instagram

Des pubs comme celles-ci, il y en a à la pelle sur Instagram: que ce soit des trucs pour faciliter la vie des parents, ou des jeux pour éveiller bébé, en passant par les jeux pour garder vos enfants calmes plus de deux minutes. Toutes ces pubs sont faites comme le téléshopping: des produits révolutionnaires qui changeront votre vie.

Ma préférée, celle qui vend du rêve à proprement parler, c'est celle pour un livre d'activités vendu comme «mieux qu'un écran». Sous-entendu, ce jouet remplacera le Ipad que votre enfant vous supplie de lui donner quand vous êtes au resto. Dans la vidéo, on voit un jeune couple cool et détendu en train d'apprécier un café sur une terrasse avec leur fille d'environ 2 ans, tout aussi cool et détendue. Et là on se dit: comment est-ce possible? Comment font-ils? Eh bien, c'est grâce à ce livre magique dans lequel la petite fille colle et décolle sagement différents stickers.

J'ai vu une enfant avec ce travel hack au resto un jour... le machin n'a pas tenu 2 minutes sur la table. capture d'écran instagram

Mais dans la vraie vie, on sait très bien comment ça se passe: la petite fille va jeter tous les stickers par terre, puis une fois qu'elle les aura bien frottés sur le sol avec un mélange de cendres de cigarettes et de saleté, elle les mettra en bouche, s'ensuivra alors une crise au moment où les parents tenteront de les lui enlever, parce que des stickers au goût de mégots, c'est pas une approche très Montessori. Face aux hurlements de l'enfant, les parents n'auront d'autre choix que de calmer la petite avec un jeu sur l'iPad et la mignonne petite fille aura obtenu ce qu'elle voulait. Voilà comment ça se passe dans la vraie vie.

Des gamins qui ne réclament pas un écran, ça existe, mais c'est rare. La dernière fois que j'ai vu un enfant dessiner au restaurant, il représentait un iPad (histoire vraie).

Trop beau pour être vrai

Les pubs pour bébé ou pour enfants sur Instagram, c'est comme les punaises de lits, une fois que vous en avez vu une, elles ne partent jamais. Je suis maman d'une fille de 1 an et il a suffi que je like une seule vidéo d'un bébé se mettant des frites dans le nez pour que je me fasse bombarder. Sur le principe, ça ne me dérange pas. C'est le jeu quand on est sur Instagram et qu'on a accepté les conditions générales qui consistent à offrir nos données et notre âme. Mais par pitié, offrez-moi de la pub de qualité, faites des vidéos moins premier degré.

«Je suis bombardée de pubs plus pourries les unes que les autres»

Pourquoi chacune d'entre elles sent l'entourloupe? Chaque vidéo montre un gadget qui changera drastiquement ma vie de maman, comme ce porte-enfant révolutionnaire:

C'est plus un bébé dans la pub, la petite fille est en âge d'ouvrir un 3e pilier. capture d'écran instagram

Une sorte de banane géante qui se met sur une seule épaule permettant de soulager le bras quand il faut porter un môme en âge de marcher. Je n'ai jamais vu personne avec ce truc, car dans la vraie vie, ce qu'il se passe probablement, c'est que l'enfant n'a juste pas envie d'être porté comme un baluchon. Il est possible également que la bandoulière vous dévisse l'épaule parce que votre gosse pèse le poids d'un âne mort et vous réalisez que vous avez meilleur temps de le porter comme un sac de patates.

Une autre publicité me fait lever les yeux au ciel, c'est celle pour des petits poufs de couleur avec lesquels l'enfant dans la vidéo a l'air de trop s'amuser. Enfin pas trop quand même. La petite fille joue façon Instagram, c'est-à-dire en sautant dessus un pied après l'autre. Trop rigolo! Le message sous-jacent: pour éviter que votre progéniture ne piétine les coussins en soie rasée de votre canapé qui vous ont coûté une blinde, voici la solution. Dans la réalité, l'enfant va certes jouer avec les poufs, mais dans un élan d'excitation et d'imagination, les coussins en soie rasée y passeront aussi, parce que c'est plus fun de tout mélanger. C'est un peu comme dire à votre enfant de colorier sans dépasser.

Trop rigolo les poufs «sad beige» qu'on empile de manière parfaitement parallèle! capture d'écran instagram

Peu importe le jouet, pourvu qu'il y ait du jeu

Quand on a un premier enfant, il est difficile de s'y retrouver dans l'immense offre des jouets, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en magasin. Personnellement, je pense que rien ne vaut les conseils de ceux qui sont déjà passés par là. Et puis parfois, un enfant va aimer un jouet qu'un autre n'aurait même pas regardé. Il faut faire en fonction de son caractère et du vôtre.

Certains parents aiment les trucs qui clignotent et qui font du bruit, d'autres bannissent le plastique et préfèrent les jeux en bois même s'ils risquent de se faire ouvrir l'arcade sourcilière. Et puis, on ne peut pas tout anticiper. Par exemple, actuellement, ma fille préfère s'amuser avec les jouets du chien que les siens. Du coup, j'achète tous ces jouets au rayon animalerie et ça, je ne l'avais pas vu venir. Mais chut! Instagram nous écoute. Si je continue d'en parler, je vais me faire bombarder de pubs pourris pour des gadgets pour enfants ET pour animaux.

