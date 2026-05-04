Voici les stars les plus mal fagotées au Grand Prix de Miami

Entre abus de cuir et de paillettes, le week-end du Grand Prix de Miami a été riche en échecs vestimentaires. getty/watson

Voici les stars les plus mal fagotées du Grand Prix de Miami

Alors que certains peaufinent les derniers détails de leur costume pour le MET Gala, ce lundi, le Grand Prix de Formule 1 a rassemblé la crème de la crème des people dans la moiteur torride de Miami. Voici le top des tenues les plus discutables aperçues ce week-end.

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C'est un moment inscrit en lettres capitales dans l'agenda des rich and beautiful people, entre le festival Coachella et le MET Gala: le Grand Prix de Formule 1 de Miami, qui prend place chaque année au début du mois de mai. Telles des abeilles sur un pot de miel, les célébrités affluent vers ce hotspot ensoleillé - non seulement pour suivre l'action sur le circuit, mais surtout pour siroter du champagne, papoter business et se faire (bien) voir.



La compétition, étalée sur trois jours, comprend trois épreuves: une course sprint de 19 tours, le Grand Prix de 57 tours et, enfin, le concours officieux de la personnalité la mieux fringuée. Avant même que Charles Leclerc et Lewis Hamilton ne fassent vrombir leur moteur, Hailey Bieber avait déjà pris la tête de la course, suivie de peu par Alexandra Lerclerc.

Hailey Bieber était sémillante, comme toujours, en jeans et petit top de satin. instagram

Si certaines ont brillé, d'autres looks, en revanche, se sont révélés nettement moins heureux. Entre le retour douloureux de la tong, l'abus de cuir et des paillettes et les logos outranciers, il faut croire que la chaleur de Floride et les vapeurs d'essence ont ramolli quelques esprits.

Voici les tenues qui nous ont le plus marqués. Mais pas dans le bon sens du terme.

Jamie Foxx

Jamie Foxx nous a gâtés en matière de too much vestimentaire. Entre le pyj' à imprimé léopard et le total look Balenciaga, l'acteur de 58 ans n'a pas fait dans la dentelle.

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Image: Formula 1

Alix Earle

L'influenceuse non plus n'y est pas allée par quatre chemins: entre le cuir et le rouge vif, on dirait une Ferrari réincarnée en humain.

image: getty images for sports illustrated

Ciara

Décidément, il devait faire très chaud à Miami, ce week-end. Pas sûr que le total look jeans soit beaucoup plus heureux que le cuir.

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Rafael Nadal

Nadal, en revanche, a passablement refroidi l'ambiance avec ce costume beige tristounet. On dirait que la légende du tennis est en route vers la messe du dimanche.

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Gabriel James et Dixie D'Amelio

Ce week-end a également été l'occasion d'observer une autre réminiscence tragique du début des années 2000: le combo top à bretelles, jupe en jeans et bretelles. Mes yeux saignent.

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Emma Roberts

On disait?

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Beaucoup d'adjectifs nous viennent pour qualifier ce mix entre cuir, petite jaquette en peluche et tongs de plage, mais ils ne sont guère positifs.

Neil deGrasse Tyson

L'astrophysicien a fait honneur à sa profession en arborant une extravagante chemise à imprimé planète.

Image: NurPhoto

Mario

Les imprimés criards ont décidément connu leur heure de gloire ce week-end. Le chanteur de R'n'B Mario semble avoir pour sa part rendu un hommage à sa passion pour les verres et les carafes en cristal. Chacun son truc.

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Kevin O'Leary

L'homme d'affaires et la personnalité de la télévision, le Québécois Kevin O'Leary a également dégainé sa chemise à motifs. On a toutefois du mal à déterminer le dessin. Des huîtres? Un crâne d'alien?

CHANDAN KHANNA / AFP via Getty Images

Ah, non! Des pièces de monnaie! Original...

En parlant de truc argenté et clinquant... Kevin O'Leary nous a aussi gratifiés d'une veste métallique particulièrement... hmmm... visible.

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Braxton Berrios

Si le thème de la soirée était «Les Ch'tits à Miami», on serait pile dedans.

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Jessie Murph

La chanteuse a manifestement arraché les rideaux d'une obscure grand-tante adepte de vaudou et copié un tuto librement inspiré des choucroutes d'Amy Winehouse.

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Bof.

Ludacris

Trop, c'est trop.

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Winnie Harlow

On voit qu'il y a une volonté de la part du top model Winnie Harlow de faire un truc. Mais ça part définitivement dans tous les sens.

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Peut-on prendre une minute pour parler de ces abominables bottes Christian Dior?

Rande Gerber, Snoop Dogg et Cindy Crawford

Du côté du célèbre trio, ça part aussi en peanuts. Cindy Crawford s'est retrouvée coincée dans les années 90, Rande Gerber a piqué ses baskets à son fils de 26 ans et Snoop Dogg, bah... C'est Snoop Dogg. Donc on lui pardonne tout.

Getty Images North America

Même si on ne valide définitivement pas le jogging marijuana.

Jared Kushner et Ivanka Trump

Jared Kushner illustre à la perfection le phénomène récent du «swag gap»: quand votre moitié fournit beaucoup d'efforts pour avoir l'air pimpante, alors que vous donnez l'impression d'avoir enfilé le premier hoodie qui vous tombait sous la main.

Getty Images North America

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Alexandra Leclerc

On conclut sur une leçon cruelle de la mode: essayer, ce n'est pas toujours réussir. On voit bien qu'Alexandra Leclerc, la superbe moitié du pilote monégasque, a longtemps réfléchi à sa tenue. Ce n'était pas sa meilleure tentative du week-end.

Image: David X Prutting/BFA.com

Allez, on se retrouve mardi pour ricaner des essais infructueux et autres ratés des people qui auront marqué le MET Gala. Quelque chose me dit qu'on va rigoler.

A demain!

Une invasion de méduses sur la côte adriatique Vidéo: watson