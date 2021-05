Divertissement

International

Le ou la covid: connaissez-vous ces autres mots qui changent de sexe?



Le ou la Covid: connaissez-vous ces autres mots qui changent de sexe? Image: Shutterstock

Le français est une langue complexe, on est au courant. Et notamment pour les genres grammaticaux. Dernier exemple en date avec le (ou la) covid. Mais êtes-vous incollable sur les autres mots au genre difficile à cerner?

C'est officiel, le covid, la covid, le Covid, la Covid, est entré ou entrée dans le dictionnaire. Pourquoi tous ces variants toutes ces variantes dans cette phrase? Eh bien, parce que Le Robert et Le Larousse ne sont pas d'accord sur le genre ni sur la minuscule ou la majuscule du mot «covid».

Or, concernant le genre, ce n'est pas le seul mot à jouer les non-binaires, les transgenres ou les intersexes. Petit best of interactif:

Quiz 1. Quels sont les trois mots qui changent de genre quand ils sont au pluriel? Amour, recrue et orgue Amour, délice et orgue Amour, délice et recrue Recrue, délice et orgue 2. Et «hymne» alors, c'est quoi déjà le truc avec ce mot? Shutterstock Il n'y a pas de truc, c'est un piège watson. Il s'agit d'un mot féminin, contrairement à ce qu'on peut penser. L'hymne est masculin ou féminin selon le contexte dans lequel il/elle se chante. 3. A part le mot «covid», qui vient d'entrer dans le dictionnaire, lequel de ces mots peut être utilisé au masculin comme au féminin? Shutterstock Après-midi Entracte Echappatoire 4. Quelle est la particularité des mots «aigle», «espace», «œuvre» et «ombre»? Ils ont changé deux fois de genre au fil des siècles. Leur sens change selon qu'ils sont utilisés au masculin ou au féminin. Ils sont les seuls mots de ce quiz à être normaux (je vous ai bien eus, comme chantait l'autre). 5. On sait que la terminaison neutre existe en français et qu'elle a pris la forme du masculin (c'est d'ailleurs ce qui est combattu par les tenants de l'écriture inclusive). Mais y a-t-il des mots neutres? Shutterstock Un peu, mon neveu! «Ce, ça, ceci, cela»! N'importe quoi. Il n'y a pas de neutre en français, tout le monde le sait.

Les Stiller Protest débarquent en Suisse Romande, les images 1 / 13 Les Stiller Protest débarquent en Suisse Romande, les images source: sda / gian ehrenzeller Copin comme cochon: les gens au resto