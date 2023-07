Quand ils ne câlinent pas Aïcéa, leur fille de 2 ans, ou ne se produisent pas sur la scène de Paléo, Alizé Oswald et Xavier Michel, alias Aliose, aiment le whisky bien frais et les sorbets. montage: watson

Interview

«On mangerait notre fille»: le duo Aliose nous a parlé cannibalisme à Paléo

A l'occasion de leur concert ce dimanche au Paléo Festival, on a rencontré le duo de musiciens romands pour parler musique (un peu) et (surtout) cannibalisme, whisky sans glaçons, spitz nain et sorbet olive-miel-thym. Si si, ça existe.

Aliose, c'est ce joli couple, ensemble à la scène comme à la vie, qu'on ne présente plus dans le paysage musical francophone. Ce dimanche 23 juillet, ils viennent susurrer leurs textes aussi doux qu'ironiques à l'oreille des festivaliers de Paléo. L'occasion de leur soumettre 20 questions absurdes.

watson: L'éternelle question: thé ou café?

Xavier: Thé.

Alizé: Initialement thé, et maintenant café. C'est la vieillesse.

Votre premier réflexe en vous levant le matin?

Xavier: Malheureusement, je crois que c'est de regarder mon téléphone. J'essaie d'éviter ça.

Alizé: Faire un bisou à notre fille. Mon moment préféré de la journée, je cours!

Avant un concert, vous mettez quoi dans la bouche?

En chœur: Du whisky!

Et après le concert?

Alizé: Du whisky.

Xavier: Du gin.

Alizé: Rectification, en fait, on mange. Et ensuite on reboit.



A propos d'alcool, lequel vous ne pouvez jamais refuser?

Alizé: Un whisky. Sans glaçons, et si possible fumé.

«Je suis une whisky-girl» Alizé.

Xavier: Tu vas répondre «whisky» à chaque question?

Alizé: Oui, mais apparemment, ça marche.

Votre dernière palpitation gustative? Pitié, ne me dites pas whisky.

Alizé: Au Festival d'Avignon, la semaine passée. C'était absolument génial. On était sur une petite terrasse... Je ne me souviens même plus exactement ce qu'on a mangé, il y avait notamment une sorte de soupe froide... Tout ce que nous a servi était succulent. Ma fille de 2 ans s'est goinfrée!

Si vous étiez un parfum de glace, ce serait quoi?

Xavier: Ah! Olive-miel-thym.

Hein?

Xavier: Ouais, je ne sais pas, j'ai goûté ça la semaine passée à Avignon... et vraiment, ça, c'était ma dernière palpitation gustative. J'ai adoré ce truc.

Alizé: Pour ma part, mon parfum préféré, c'est «After Eight».

Quoi? Pas «crème de whisky»?

Alizé: Il m'arrive de varier (rires).



Votre talent caché?

Alizé: Je twerke très bien.

Xavier: Tu es encore vive, punaise!

Alizé: Merci. Et toi, tu es un auteur hyper talentueux.

Xavier: C'est un talent caché, ça? (Rires)

Alizé: Alors, disons la cuisine. Xavier cuisine très bien.

Et votre vice caché?

Alizé: La fête. On est de gros fêtards.



«Les gens disent: 'Aliose ils sont tout mignons, gnagnagna...'. Et on les couche tous!»

Justement, en parlant de fête... La dernière fois que vous avez vomi?

Xavier: Impossible. Je suis vomiphobe.

Alizé: Moi, je vomis volontiers (rires). Je préfère ça au mal de crâne du lendemain.

Un objet que vous avez reçu sur la gueule en performant sur scène?

Alizé: Un soutien-gorge.

Xavier: Je me prends souvent mon propre micro dans les dents.

Et sinon, vous est-il déjà arrivé un truc extrêmement embarrassant lors d’un concert?

Alizé: Il m'est déjà arrivé de porter une tenue dont j'étais très très fière, et qu'on me dise après coup qu'elle était complètement transparente. J'ai assumé. Mais sinon, je crois qu'on est jamais tombé sur scène.

Xavier: En revanche, une fois, un type très bizarre est monté sur scène. Pendant qu'il posait des petites pièces sur le piano, on se regardait en mode: «Elle est où, la sécurité?» Ça, oui, c'était gênant.

La dernière performance catastrophique à laquelle vous avez assisté?

Xavier: Il faut balancer? C'est un truc suisse, je ne peux pas dire!

Alizé: On peut vous dire un truc suisse, et vous ne publiez pas?

Non.

Xavier: Bon, alors je dirais Christine and The Queens.

Alizé: Et moi, Michel Sardou, lors d'un festival en Valais, il y a quelques années. J'ai trouvé ça horrible. Avec ce monsieur, tu t'attends à quelque chose d'un peu élégant. Bah non. Il lisait son prompteur, se trompait sur les paroles de ses chansons les plus célèbres... C'était disco et de très mauvais goût.

Paléo ou Montreux Jazz?

En chœur: Paléo!

Xavier: Mais j'avoue que j'aime bien Montreux aussi.

Si vous étiez cannibale et que vous deviez manger quelqu'un, ce serait qui?

Alizé: Xavier. Quoique maintenant, notre fille.

Xavier: Je ne sais pas si c'est plus glauque ou plus romantique... Mais oui, je dirais notre fille.

Question très intime! Votre doudou quand vous étiez petit?

Xavier: Un lapin tout recousu de partout, que j'ai lâché assez tard.

Alizé: Un chichi, un petit singe qui suçait son pouce.

Le dernier fantasme sur lequel vous vous êtes masturbé?

Alizé: Xavier est très pudique. Moi, je dirais une diva... Ou un spitz nain. (Rires)

«Oui, j'ai un immense fantasme pour les spitz nains»

Il est deux heures du mat', vous craquez pour quoi?

Alizé: Quelque chose d'alimentaire.

Xavier: Danser. Je déteste danser, mais à 2h du mat', je peux craquer.



Si vous étiez un pigeon, vous chieriez sur qui?

Alizé: Les réseaux sociaux, j'en ai marre! C'est épuisant et froid.

Xavier: Je suis aussi cacaphobe. Je crois que je n'y arriverais pas.

Dessinez-moi un truc.

Alizé.

Xavier.

Alizé: Ça ne se voit pas, mais c'est Xavier.

Xavier: Et moi, c'est un flamant rose. Enfin, je crois.