Chiara Ferragni et Fedez à Milan, en septembre 2023. Getty Images Europe

Chiara Ferragni brise le silence sur son couple

L'influenceuse italienne s'est exprimée pour la première fois sur sa séparation d'avec Fedez. Une prise de parole qui intervient quelques heures après l'annonce de sa mise en examen pour fraude aggravée. Retour sur ces dernières heures riches en rebonds.

Mercredi 29 janvier au matin, le parquet de Milan envoie à Chiara Ferragni une citation à comparaître. Le 23 septembre prochain, elle sera renvoyée en jugement – aux côtés de trois autres personnes – pour fraude aggravée dans l'affaire du Pandoro et des œufs de Pâques.

Mais la journée ne fait que commencer.

Relation extraconjugale depuis 2017

Le soir même, Chiara Ferragni prend ses réseaux sociaux et décide, pour la première fois, de s'exprimer publiquement sur sa séparation d'avec son ex, le rappeur Fedez. Une prise de parole qui survient deux jours après la publication d'une vidéo YouTube – qui comptabilise plus de deux millions de vues – réalisée par le journaliste italien Fabrizio Corona, dans laquelle il révèle que Fedez aurait été infidèle pendant des années.

La maîtresse présumée s'appelle Angelica Montini, une styliste milanaise de 28 ans qui vient d'une famille aisée. Elle serait «le grand amour» de Fedez et leur relation durerait depuis 2017. Pour rappel, Chiara et Fedez ont commencé à se fréquenter en 2016. Ils se marient en 2018 et ont deux enfants, Leone et Vittoria.

Selon Fabrizio Corona (qui est également un vieil ami de Fedez), le jour du mariage, quelques minutes avant de se dire «oui», le rappeur aurait appelé sa maîtresse pour lui dire «je t'aime» et lui assurer qu'il était prêt à tout lâcher pour elle. Comprenez: abandonner Chiara devant l'hôtel.

La relation présumée entre Federico Leonardo Lucia, de son vrai nom, et Angelica Montini se serait terminée il y a peu, en décembre 2024. Et si Chiara Ferragni l'a appris, c'est parce que dans la foulée de cette rupture, Fedez l'aurait appelée et lui aurait tout avoué. Il était à ce moment-là dans une mauvaise phase, fortement médicamenté et apparemment persuadé d'être au téléphone avec son ami Fabrizio Corona.

«Ce que j'ai vécu a été une moquerie»

«J'ai entendu dire de nombreuses fois que je l'ai mis dehors, mais personne n'a jamais dit que je l'ai mis dehors après avoir découvert une trahison (une parmi tant d'autres, évidemment)», écrit Chiara sur Instagram ce mercredi 29 janvier. Elle confirme ce fameux appel téléphonique lors duquel Fedez lui aurait tout raconté, ainsi que celui survenu le jour de leur mariage.

«J'ai compris que ce que j'ai vécu a été une moquerie, mais j'ai souffert en silence (...) car j'ai deux enfants qui entendront un jour tout ce que leurs parents disent. (...) Je regrette d'avoir été une personne (...) que l'on a utilisée.»

Elle accuse Fedez et Fabrizio Corona d'avoir décidé ensemble de révéler ces sombres détails publiquement et considère ce choix comme «un coup bas».

De son côté, La Repubblica s'interroge sur le timing de toute cette histoire. En effet, l'ordonnance de convocation du parquet de Milan daterait de septembre, mais a été envoyée ce mercredi 29 janvier. D'après le média, «le doute persiste, s'il ne s'agit pas d'une contre-attaque de la part de Ferragni pour annuler les nouvelles négatives d'un procès, en attirant l'attention du public sur ses malheurs conjugaux».