Chiara Ferragni aurait retrouvé l'amour

Moins d'un an après sa séparation avec son futur ex-mari, l'influenceuse italienne a été aperçue main dans la main avec un nouvel homme.

Depuis la rupture entre Chiara Ferragni et Fedez en février 2024, ce dernier a fréquenté plusieurs femmes dont Garance Authié, une mannequin française âgée de 20 ans. De son côté en revanche, Chiara Ferragni n'avait jamais été vue au bras de quelqu'un d'autre. Jusqu'à récemment.

Amour romain

Ces dernières semaines en effet, des photos de l'influenceuse italienne en compagnie de Giovanni Tronchetti Provera ont fait le bonheur de la presse. Fin novembre, ils ont été aperçus main dans la main dans les rues de Rome. Selon la Gazzetta, ils auraient profité de ce voyage pour officialiser leur relation auprès de leurs amis.

Chiara Ferragni et Giovanni Tronchetti Provera en couverture du magazine Chi. Image: instagram @chimagazineit

Âgé de 41 ans, Giovanni Tronchetti Provera est un homme d'affaires italien, ancien président et PDG de Pirelli, l'une des entreprises de pneus les plus importantes au monde. La famille Tronchetti Provera est l'une des dynasties entrepreneuriales les plus influentes en Italie, rappelle Il Messaggero. Le père, Marco Tronchetti Provera, a également été à la tête de Pirelli et a notamment dirigé Telecom Italia entre 2001 et 2006. Quant à la mère, Cecilia Pirelli, elle est l'héritière de la famille Pirelli et la présidente honoraire du groupe.

Romance estivale

La relation entre Giovanni et Chiara aurait débuté en août dernier à Ibiza, retrace le magazine Chi. Ils se connaissaient cependant déjà, car leurs enfants fréquentent la même école à Milan. Une proximité qui leur aurait permis «de passer du temps ensemble et de faire naître une harmonie entre eux», soufflent des sources proches.

En octobre, ils échangeront leur premier baiser en public lors d'une fête d'Halloween avant de s'offrir, quelques semaines plus tard, des vacances près de Saint-Moritz dans la maison de Giovanni.

Après un séjour en Laponie avec sa famille, Chiara Ferragni est désormais de retour à Milan. Elle n'a pour l'instant rien officialisé.